Gabriela Ruman úprimne: Po 50 sa cíti lepšie než v tridsiatke a muži ju zastavujú na ulici

Producentka a dramaturgička Gabriela Ruman momentálne vyzerá lepšie než kedykoľvek predtým, a pritom na to vôbec netlačí.

Ako prezradila pre magazín Šarm, všetko to prišlo postupne. Začalo sa to vnútorným pokojom a postupne sa to prejavilo aj navonok. Jej nový vzhľad i energia sú neprehliadnuteľné a spolu vytvárajú celkový dojem ženy, ktorá si plne uvedomuje svoju hodnotu.

Zlatý vek, ktorý jej pristane

Gabriela Ruman momentálne žiari, a to doslova. „Neviem, doteraz bola moja farba červená, ale áno, v poslednom období bolo tej zlatej viac. Možno idem do svojho „golden age“ – 51-ročná pani,“ priznala so smiechom. Viditeľne omladla, cíti sa lepšie a okolie si to všíma.

„Som prekvapená, že na to, že mám 51 rokov, ma normálne balia muži v nákupných centrách. To už dlho nebolo, musím povedať a, samozrejme, že mi to lichotí. Ale hlavne sa mi ľahšie chodí, žije, športuje, takže som šťastná.“ Jej spokojnosť z nej prirodzene vyžaruje – pokoj, ľahkosť a radosť z bežných dní robia z Gabriely ženu, ktorá pritiahne pohľad aj bez toho, aby sa o to snažila.

Definícia krásy podľa Gabriely