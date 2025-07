Lámač ženských sŕdc je späť. John Travolta ohúril svojou premenou, hoci má po 70, vyzerá oveľa mladšie

Kedysi sa z neho podlamovali kolená všetkým ženám. V koženej bunde a s nagélovanými vlasmi vyzeral ako zlý chlapec, ktorého ženy milovali na plátne aj mimo neho. Hustú hrivu však v pokročilom veku vymenil za plešinu. Tá je však už minulosťou.

Legendárny herec z Pomády, ktorý je v posledných rokoch známy svojou plešinou, na nedávnej fotografii prekvapil fanúšikov plnou hlavou vlasov, ktoré ho omladili aj o 20 rokov. Hoci má už 71 rokov, stále tak dokazuje, že dokáže dostať ženy svojím šarmom na kolená. Jeho premenu zaznamenal portál Brightside.me.

Nechýbala mu ani kožená bunda

John Travolta sa nedávno vrátil k svojmu vnútornému Dannymu Zuka z Pomády a fanúšičky z neho šalejú. Donedávna mal totiž vyholenú hlavu, a tak jeho nový vzhľad mnohých prekvapil. Husté tmavé vlasy, ktoré vyvolali spomienky na jeho postavu z filmu z roku 1978, pritom neboli to jediné, čo ľudí zaujalo.

Travolta nečakane vystúpil na akcii v Hollywood Bowl, ktorá bola venovaná Pomáde a kde si fanúšikovia mohli prísť zaspievať ikonické skladby z nej. Len čo sa podujatie začalo, dav bol ohromený, keď Travolta vyšiel na pódium oblečený rovnako ako Danny Zuko, pričom mu nechýbala ani čierna kožená bunda.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa John Travolta (@johntravolta)

„L. A.?“ zavolal na dav a citoval známu vetu z filmu. „Myslel som si, že sa vraciate do Austrálie!“ zažartoval a od publika si vyslúžil hlasný potlesk. Travolta dokonca odspieval davu niekoľko veršov zo záverečnej piesne filmu We Go Together predtým, ako odišiel z pódia a nechal film začať.

Fanúšikovia rýchlo zaplnili sekciu komentárov k Travoltovmu príspevku, v ktorých písali to isté. „Milujem to, taký fešák!“ uviedla jeden z nich. „Beznádejne krásny je to správne slovo!!!“ pridala sa ďalšia. „Milujem ten nový vzhľad!!!“ komentovala ďalšia.