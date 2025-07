Chcú ukázať život bez pozlátka. Jasmina a Rytmus prezradili, kedy sa ľudia môžu tešiť na ich pripravovanú reality šou

Obľúbený pár Jasmina Alagič a Patrik „Rytmus“ Vrbovský sa rozhodol otvoriť dvere do svojho skutočného života. Fanúšikom chcú ponúknuť pohľad na to, akí naozaj sú ako partneri, rodičia aj priatelia.

Podľa denníka Nový Čas pracujú Jasmina a Patrik už niekoľko mesiacov na svojej vlastnej reality šou, ktorá by mala uzrieť svetlo sveta začiatkom budúceho roka. Cieľom projektu je ukázať autentické momenty z ich každodenného života – bez scenára, bez hercov, bez predstierania. Chcú ukázať, akí skutočne sú, nielen ako známa tvár a hudobník, ale aj ako partneri, rodičia a priatelia. Nejde im o to, aby sa hrali na dokonalosť, ale aby otvorili dvere do svojho reálneho sveta a najmä ukázali ľuďom Patrika tak, ako ho doposiaľ nepoznali.

Fanúšikovia si pýtali realitu a spoznajú aj Patrika, akého nepoznajú

„My už pracujeme na našej reality šou. Už sa o tom projekte hovorí a verím, že budúci rok to už bude na svete,“ povedala nadšene Jasmina Alagič. Ako priznala, nápad na vznik šou prišiel najmä z dopytu od fanúšikov, ktorí túžili spoznať ich bežnú tvár: „Je to práve preto, že ľudia chceli veľmi spoznať našu pravdivú, úplne normálnu, obyčajnú tvár.“

Zatiaľ čo Jasminu verejnosť vníma ako otvorenú a energickú ženu, Patrik podľa nej zostáva pre mnohých veľkou neznámou. „Moju osobnosť, si myslím, viac-menej už poznajú, ale myslím, že budú veľmi prekvapení z Paťa, keď spoznajú, kto je vlastne Patrik Vrbovský. Lebo doteraz ho spoznalo minimum ľudí,“ prezradila Jasmina so smiechom. Zdôraznila pritom, že pôjde o úplne autentické momenty. „Bude to klasický bežný život so všetkým, čo k tomu patrí – od hádok cez radosti, ale bude to úplne bez scenára.“

