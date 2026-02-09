Lacný Action poteší Slovákov ďalšou predajňou: Do novej pobočky hľadá prvých zamestnancov

Foto: Action

Martin Cucík
Reťazec Action
Diskontný reťazec Action chystá novinky, pribudne ďalšia predajňa. Nachádzať sa bude v Chorvátskom Grobe.

Holandský diskont Action, ktorý na Slovensku pôsobí od marca 2023, pokračuje vo svojom rýchlom raste. Najnovšie smeruje do Chorvátskeho Grobu, kde plánuje otvoriť ďalšiu predajňu. Je možné, že to bude v pripravovanom retail parku OC Klokan Chorvátsky Grob II.

Počas necelých troch rokov sa spoločnosti Action podarilo vybudovať na Slovensku rozsiahlu sieť predajní, pričom počet prevádzok stále rastie. Expanzia do Chorvátskeho Grobu je ďalším krokom, ktorým chce priniesť svoj koncept širokej ponuky a nízkych cien aj do okrajových lokalít Bratislavského regiónu. Celkovo už otvoril na našom trhu 45 predajní.

O novej predajni svedčí inzerát na portáli Profesia, v ktorom Action hľadá zamestnancov manažmentu predajne v Chorvátskom Grobe. Ide o vedúceho a 3 – 4 zástupcov predajne, ktorí budú plánovať prevádzku, dohliadať na doplnenie tovaru, motivovať tím a zabezpečia, aby predajňa fungovala bez problémov.

Foto: Action

Action svojim budúcim manažérom ponúka nielen atraktívne mzdové ohodnotenie od 1 790 € mesačne, ale aj rôzne benefity, ako zamestnaneckú zľavu 15  % na celý sortiment, príspevok na stravovanie, Multisport kartu či rozvoj a školenia cez Action Academy. Spoločnosť hľadá ľudí aspoň s 5‑ročnou praxou v maloobchode a minimálne 2‑ročnou skúsenosťou na vedúcej pozícii.

Tržby rastú rovnako ako počet predajní

Reťazec je známy tým, že ponúka približne 6 000 produktov v 14 kategóriách, od domácich potrieb, dekorácií a školských potrieb až po hobby a sezónne produkty. Každý týždeň pritom sortiment obohacuje o 150 noviniek, čím si udržiava pozornosť zákazníkov a dáva im dôvod  opakovane sa do predajní vracať.

O tom, že Slováci si reťazec obľúbili, svedčia aj jeho finančné výsledky. V roku 2024, iba rok po príchode na náš trh, zaznamenal tržby viac ako 75 miliónov eur.

Do Grobu smeruje známy developer

V inzeráte sa priamo nespomína lokalita, mohol by to však byť retail park OC Klokan Chorvátsky Grob II, ktorý by mal byť otvorený v priebehu roka 2026. Action by sa tak stal jednou z hlavných retailových značiek, ktoré prilákajú zákazníkov z okolia aj zo širšieho regiónu na nákupy. K dispozícii budú mať 4 100 m² obchodnej plochy.

Foto: KLM Real Estate

Park je projektom developera KLM Real Estate. Tento rok plánuje spoločnosť otvoriť až päť nových nákupných areálov, a to v lokalitách ako Dolné Krškany pri Nitre, Rimavská Sobota, Svidník, južná časť Žiliny, či retailový park v Šamoríne.

V uplynulých rokoch KLM vybudovalo obchodné parky aj v Banskej Bystrici, Bytči, Šali, Piešťanoch, Senici či Žiline. Tieto projekty poskytujú priestor pre zavedené reťazce aj pre nových obchodníkov, ktorí sa snažia presadiť na slovenskom trhu a prilákať miestnych zákazníkov.

