Lacného Actionu sa dočkajú obyvatelia ďalšieho mesta. Diskont smeruje do lokality, kde doteraz nebol

Foto: Action/TS

Jakub Baláž
Reťazec Action
Holandský reťazec pokračoval v aktívnej expanzii aj počas decembra. Ako sa zdá, jeho sieť sa bude rozširovať aj naďalej.

Diskontný Action na slovenský trh vstúpil ešte začiatkom roka 2023. Odvtedy sa mu podarilo naprieč celou krajinou otvoriť viac ako štyri desiatky nových predajní. Expanzná aktivita vyvrcholila v decembri otvorením pobočiek v Žiari nad Hronom a bratislavskom OC Central.

Spoločnosť sa však pozerá do budúcnosti a podľa všetkého pripravuje nové predajne. Dočkať by sa mali aj regióny, v ktorých doteraz Action absentoval, čo potvrdzuje napríklad posledná zverejnená pracovná ponuka na portáli Profesia.sk.

Viac z témy Reťazec Action:
1.
Lacný Action expanduje, dnes otvoril ďalšie predajne. Diskont najnovšie mieri aj do známeho nákupného centra
2.
Už o pár hodín môžete nakupovať: Lacný Action otvára ďalšiu predajňu, má super polohu na strednom Slovensku
3.
Superlacný reťazec Action otvára ďalšiu predajňu: Mieri do tohto mesta, no má ďalšie plány. Vieme, kam bude expandovať
Zobraziť všetky články (62)

Holandský diskont v nej hľadá zástupcu vedúceho predajne do Detvy. Pri pohľade na súčasné portfólio kamenných prevádzok je zrejmé, že tu zatiaľ absentuje. Takéto pracovné ponuky sú pri Actione pomerne spoľahlivým indikátorom jeho budúcich plánov, pričom v meste je v pokročilej fáze nový retailový park OC Point. Práve ten by sa mohol stať novým domovom lacného reťazca.

Zástupcovi vedúceho predajne spoločnosť ponúka plat 1 450 eur, termín nástupu zatiaľ zverejnený nebol.

Viac o predajcovi

Štrnásť produktových kategórií, šesťtisíc produktov, z ktorých je väčšina lacnejšia ako dve eurá – populárny diskont Action si svojím konceptom získal priazeň mnohých slovenských spotrebiteľov, a tá ho poháňa v otváraní nových predajní prakticky v každom kúte našej krajiny.

Koncept, pôvodne pochádzajúci z Holandska, je aktuálne rozšírený v dvanástich európskych krajinách a prevádzkuje viac ako 2 700 predajní.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Nákupný raj pár minút od Slovenska praská vo švíkoch. Populárny outlet pokračuje v otváraní nových…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Jozef Kákoš z Depaul Slovensko: Stačí jednoduchá otázka. Takto môžete človeku bez domova zachrániť život
Jozef Kákoš z Depaul Slovensko: Stačí jednoduchá otázka. Takto môžete človeku bez domova zachrániť život
Šialený Hitlerov megavlak: 5-hviezdičkový hotel na koľajniciach mal byť budúcnosťou dopravy, postaviť ho nebolo možné
Šialený Hitlerov megavlak: 5-hviezdičkový hotel na koľajniciach mal byť budúcnosťou dopravy, postaviť ho nebolo možné
Milan Bez Mapy po kauze s Nickom Papcunom: Svojich sledovateľov a ich peniaze si vážim. Vieme, ako sa to nestane vám
Milan Bez Mapy po kauze s Nickom Papcunom: Svojich sledovateľov a ich peniaze si vážim. Vieme, ako sa to nestane vám
Nastúpila do autobusu a zmenila tým históriu. Rosa neuvoľnila sedadlo belochovi a stala sa symbolom boja proti rasizmu
Nastúpila do autobusu a zmenila tým históriu. Rosa neuvoľnila sedadlo belochovi a stala sa symbolom boja proti rasizmu
Navštívili sme mimoriadne významné miesto na Slovensku celkom zadarmo: Pravdepodobne ste o ňom nepočuli
Tip na výlet
Navštívili sme mimoriadne významné miesto na Slovensku celkom zadarmo: Pravdepodobne ste o ňom nepočuli
Beáta Jurík z PS: Fico poslal Putinovi vianočný darček. V stanovisku Slovenska chýba zmienka o územnej celistvosti Ukrajiny
Vojna na Ukrajine
Beáta Jurík z PS: Fico poslal Putinovi vianočný darček. V stanovisku Slovenska chýba zmienka o územnej celistvosti Ukrajiny
Navštívili sme tradičné dedinské vianočné trhy aj so zabíjačkou. Stretli sme známych z detstva a ochutnali špeciality
Vianočné trhy
Navštívili sme tradičné dedinské vianočné trhy aj so zabíjačkou. Stretli sme známych z detstva a ochutnali špeciality
Analytička Lauková o energopomoci: Dostane ju človek, ktorému zvýšili plat, dôchodcovia môžu mať problém
Analytička Lauková o energopomoci: Dostane ju človek, ktorému zvýšili plat, dôchodcovia môžu mať problém
Miška a Denis zo Sexuálnej výchovy: Klitoris je oveľa väčší, ako si ľudia myslia. Toto urobte po každom pohlavnom styku
Miška a Denis zo Sexuálnej výchovy: Klitoris je oveľa väčší, ako si ľudia myslia. Toto urobte po každom pohlavnom styku
Ešte ho ani neotvorili, už nahnevali vodičov: Za tunelom Višňové nastáva zmena, mnohí vodiči majú hlavu v smútku
Ešte ho ani neotvorili, už nahnevali vodičov: Za tunelom Višňové nastáva zmena, mnohí vodiči majú hlavu v smútku
Bola vysušená 5 rokov doma v garáži a jej rodina si to nevšimla: Záhada úmrtia mladej ženy vám nedá spávať
Bola vysušená 5 rokov doma v garáži a jej rodina si to nevšimla: Záhada úmrtia mladej ženy vám nedá spávať
Už malý detail vie ušetriť desiatky eur, takto si nastavte radiátory. Odborníci upozorňujú, čo je doma najväčší problém
Už malý detail vie ušetriť desiatky eur, takto si nastavte radiátory. Odborníci upozorňujú, čo je doma najväčší problém

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac