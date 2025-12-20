Lacného Actionu sa dočkajú obyvatelia ďalšieho mesta. Diskont smeruje do lokality, kde doteraz nebol

Diskontný Action na slovenský trh vstúpil ešte začiatkom roka 2023. Odvtedy sa mu podarilo naprieč celou krajinou otvoriť viac ako štyri desiatky nových predajní. Expanzná aktivita vyvrcholila v decembri otvorením pobočiek v Žiari nad Hronom a bratislavskom OC Central.
Spoločnosť sa však pozerá do budúcnosti a podľa všetkého pripravuje nové predajne. Dočkať by sa mali aj regióny, v ktorých doteraz Action absentoval, čo potvrdzuje napríklad posledná zverejnená pracovná ponuka na portáli Profesia.sk.
Holandský diskont v nej hľadá zástupcu vedúceho predajne do Detvy. Pri pohľade na súčasné portfólio kamenných prevádzok je zrejmé, že tu zatiaľ absentuje. Takéto pracovné ponuky sú pri Actione pomerne spoľahlivým indikátorom jeho budúcich plánov, pričom v meste je v pokročilej fáze nový retailový park OC Point. Práve ten by sa mohol stať novým domovom lacného reťazca.
Zástupcovi vedúceho predajne spoločnosť ponúka plat 1 450 eur, termín nástupu zatiaľ zverejnený nebol.
Viac o predajcovi
Štrnásť produktových kategórií, šesťtisíc produktov, z ktorých je väčšina lacnejšia ako dve eurá – populárny diskont Action si svojím konceptom získal priazeň mnohých slovenských spotrebiteľov, a tá ho poháňa v otváraní nových predajní prakticky v každom kúte našej krajiny.
Koncept, pôvodne pochádzajúci z Holandska, je aktuálne rozšírený v dvanástich európskych krajinách a prevádzkuje viac ako 2 700 predajní.
