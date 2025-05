Kultová filmová séria je po 14 rokoch späť, návrat je brutálny: Boli sme na premiére, z tohto sme poriadne škrípali zubami

Kino síce nebolo napchaté na prasknutie, no zďaleka nebolo ani prázdne — veľká sála sa zaplnila približne do polovice. Premiéru šiesteho pokračovania ikonickej hororovej série s názvom Nezvratný osud: Pokrvné puto (Final Destination: Bloodlines) sme navštívili 15. mája na večernom premietaní o 18:30 — a teraz už vieme, či sa návšteva kina oplatí aj vám.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Na ČSFD si Nezvratný osud: Pokrvné puto krátko po premiére drží hodnotenie 77 percent, čo je na snímku tohto typu nadpriemerné skóre. Zo všetkých dielov kultovej filmovej série tak je — okrem legendárnej jednotky — jediným, ktorý získal na tejto platforme červené hodnotenie (status „kvalitného“ filmu).

Groteskný body horor plný diváckeho napätia

Za vysokým hodnotením zrejme stojí zmena prístupu pri tvorbe. Tentoraz sa scenáristi nesústredili na partiu mladých ľudí — kým v predchádzajúcich dieloch sa rodinné vzťahy objavovali len okrajovo, v tejto časti tvoria srdce aj mozog celého príbehu. Film tak stráca typický nádych nízkorozpočtového „béčka“ pre mládež. Namiesto toho pôsobí prepracovanejšie a bohatšie, čo je cítiť najmä na vizuálnych efektoch.

Tie vynikli už v otváracej scéne, ktorá zobrazuje futuristický megaprojekt s nedostatočným zabezpečením a veľmi výstižne naráža na témy, ktoré dnes rezonujú spoločnosťou.

Čo filmu rozhodne nechýbalo, je aj známe napätie, keď diváka pomocou detailov pripravuje na blížiacu sa katastrofu. Niekedy trvá celé minúty, kým padne sekera a naplní sa to, čo bolo naznačené.

Nechýbajú ani groteskné body hororovej scény, ktoré sú pre sériu charakteristické — pri niektorých záberoch sme doslova škrípali zubami, pretože nás fyzicky zaboleli. Prezradíme len toľko, že film sa tentoraz pohráva s témou piercingov. Tvorcovia zároveň výborne narábali s ikonickou absurdnosťou, s akou niektoré postavy prichádzajú o život. Výsledkom je, že film sa miestami úplne vzďaľuje hororu a približuje sa skôr čiernej komédii.

Film splnil všetky naše očakávania

Po bizarnej záverečnej scéne, o ktorej vám nebudeme prezrádzať nič viac, sme z kina odchádzali prekvapivo veľmi spokojní.

Pokračovanie známej série presne splnilo to, čo sľubovalo. Bolo dynamické, miestami vypäté, ale nesklamalo a ani mimoriadne neohúrilo — a to je možno najväčšia pochvala. Hodnotenie 77 percent nám príde mierne nadsadené, hlavne z dôvodu, že pokračovanie klasicky zlyhávalo na scenári, na budovaní jednotlivých postáv a pri tvorbe dejovej línie. Aj z toho dôvodu veríme, že sa po nápore ďalších recenzií ešte trochu upraví a možno aj klesne.

Ak však dúfate, že vás pokračovanie ikonických filmov nedonúti opustiť sálu, obávať sa naozaj nemusíte. Pokračovanie sa podľa nás zapíše ako jeden z najlepších filmárskych comebackov v histórii hororu a na záver vám odporúčame len nemať až priveľké očakávania. Vyrazte do kina s tým, že si chcete užiť odľahčený a bizarný horor, po ktorom sa ešte pár dní budete nervózne obzerať po smetiarskych autách alebo pri státí v sklenenom výťahu. A to je napokon presne to, čo sme od filmu čakali aj my.