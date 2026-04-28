Po škandále so sexuálnym obťažovaním na škole, končí riaditeľka: Chcem situáciu upokojiť, vraví

Včera sme vás informovali o prípade, keď bývalá učiteľka obvinená zo zločinu sexuálneho zneužívania naďalej pracovala v jednej zo základných škôl v Nitre. Na prípad upozornil aktivista Rudolf Olach.
Vedenie mesta Nitra, ktoré je zriaďovateľom školy, bezodkladne preverilo všetky dostupné skutočnosti, informovala Lenka Mareková z mestského úradu. Zdôraznila, že počas pôsobenia tejto zamestnankyne na škole neboli zaznamenané žiadne podnety ani incidenty zo strany detí, rodičov či pedagogických zamestnancov.
Upokojenie situácie
Ako informuje portál Noviny, ide o základnú školu Benkova 34. Jej riaditeľka, Eva Berešová sa po dohode s vedením mesta rozhodla zo svojej funkcie odstúpiť, pričom tento krok zdôvodnila snahou upokojiť situáciu a ochrániť deti, rodičov aj zamestnancov školy pred ďalším napätím.
Spomínaná pedagogička v minulosti pracovala ako učiteľka na jednej zo základných škôl v okrese Nitra. V septembri minulého roka bola obvinená zo zločinu sexuálneho zneužívania maloletej školáčky. Zo školy odišla, od začiatku tohto školského roka sa zamestnala ako vychovávateľka a pedagogická asistentka na základnej škole Benkova 34 v Nitre.
Vedenie mesta Nitra sa v pondelok stretlo s vedením školy, zapojený bol podporný tím aj školská psychologička. Žiaci tried, ktorí sa v škole stretávali s vychovávateľkou, absolvovali preventívne a intervenčné aktivity. U mladších detí ráno prebehla podporná intervencia, starší žiaci absolvovali intervenciu zameranú na bezpečné prostredie a otvorenú komunikáciu, skonštatovala Mareková.
Nahlásiť chybu v článku