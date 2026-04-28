V jednej novele poslanci prezidentovi vyhoveli, v druhej však nie. Kolektívne investovanie si presadili

Poslanci vyhoveli pripomienkam prezidenta pri novele o posudzovaní zhody.

Poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok opätovne schválili novelu zákona o posudzovaní zhody výrobku, ktorú v pondelok (27. 4.) vetoval prezident SR Peter Pellegrini. Akceptovali pritom jeho pripomienky a z novely vynechali tzv. prílepky, ktorými pôvodne novelizovali aj nesúvisiace zákony.

Fungovanie počas krízového stavu

Právna norma z dielne Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo (ÚNMS) SR má pomôcť zaručiť fungovanie jednotného trhu v obdobiach krízového stavu, napríklad kríz spôsobených prírodnou katastrofou, pandémiou alebo vojnou.

Novelou sa podľa predkladateľa preberajú z európskej legislatívy ustanovenia týkajúce sa dohľadu nad trhom ako jedného z nástrojov núdzových postupov. Tiež možnosť udelenia výnimky z postupov posudzovania, ak je zapojenie notifikovanej osoby povinné, a to rozhodnutím úradu v súvislosti s prebiehajúcou núdzovou situáciou na vnútornom trhu.

ÚNMS bude môcť uznať povolenia vydané v iných členských štátoch. Novelou sa tiež spresňuje rozdelenie kompetencií v oblasti udeľovania výnimiek pri uvedení na trh alebo do používania zdravotníckej pomôcky alebo diagnostickej zdravotníckej pomôcky in vitro, ktorá nemá vykonané posudzovanie zhody, ale ktorej používanie je v záujme ochrany verejného zdravia a bezpečnosti alebo zdravia pacientov.

Vyhoveli mu

Poslanci pri hlasovaní vyhoveli prezidentovi a z opätovne schválenej novely vynechali ním namietané prílepky. Pôvodne napríklad novelizovali aj zákon o mimoriadnych opatreniach pre strategické investície a pre výstavbu transeurópskej dopravnej siete. Chceli tak vypustiť možnosť vlády určiť iný subjekt ako Ministerstvo financií (MF) SR na vykonanie hodnotenia štúdie uskutočniteľnosti pri strategických investíciách. Táto zmena mala byť dôležitá pre plnenie jedného z míľnikov plánu obnovy, keďže s doterajšou úpravou nesúhlasila Európska komisia (EK) a hrozilo preto krátenie platby.

Nepriamou novelizáciou viacerých zákonov zase chceli zabezpečiť požiadavku vyplývajúcu z európskej smernice, aby sa na tiesňovú komunikáciu na jednotné európske číslo 112 dala použiť nielen hlasová, ale aj textová komunikácia tak, aby sluchovo znevýhodnené osoby mohli písať a dostávať textové správy interaktívnym spôsobom a v reálnom čase. Aj túto úpravu v utorok zo zákona vynechali.

Novelu o kolektívnom investovaní schválili poslanci v pôvodnom znení

Poslanci ale opätovne schválili novelu zákona o kolektívnom investovaní, ktorú v pondelok vetoval prezident SR Peter Pellegrini. Nesúhlasili s jeho pripomienkami a novelu schválili v pôvodnom znení aj s tzv. prílepkami, ktoré menia nesúvisiace zákony. Hlava štátu ich kritizovala a navrhla z novely vypustiť.

Novela do slovenského právneho poriadku prevezme európsku smernicu z roku 2024, ktorej cieľom je zjednotenie pravidiel pre správcov alternatívnych investičných fondov v Európskej únii (EÚ).„Uvedenou smernicou sa harmonizujú pravidlá pre správcov alternatívnych investičných fondov, ktoré poskytujú úvery, upresňujú sa pravidlá delegovania činností zo správcov fondov na tretie subjekty, rozširuje sa škála nástrojov na riadenie likvidity fondov na účel vyššej ochrany investorov a zlepšuje sa cezhraničný prístup k službám depozitárov fondov,“ priblížil rezort financií.

Novela prevezme aj ďalšiu smernicu z roku 2024, ktorá je zameraná na zaobchádzanie s rizikom koncentrácie vyplývajúcim z expozícií voči centrálnym protistranám a s rizikom protistrany pri centrálne zúčtovávaných transakciách s derivátmi.

Upravia sa aj ďalšie vybrané ustanovenia zákona o kolektívnom investovaní podľa poznatkov z praxe. Ide napríklad o zavedenie pravidelnej rotácie nezávislých oceňovateľov nehnuteľností, či zavedenie označenia „správca podlimitných rizikových fondov“ pre registrovaných správcov týchto fondov.

Poslanci nepriamo novelizovali aj zákon o účtovníctve. Zaviedli v ňom prechodné ustanovenie, ktoré umožní účtovným jednotkám s povinnosťou vykazovania informácií o udržateľnosti vo výročnej správe za účtovné obdobia začínajúce od 1. januára 2025 do 31. decembra 2026, využiť oslobodenie z tejto povinnosti pri ukladaní výročnej správy po 31. máji 2026. Dotknuté subjekty musia splniť aspoň jednu z ustanovených veľkostných podmienok pre oslobodenie.

Právna norma obsahuje aj nepriamu novelu zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov. Zmena umožní osobe, ktorá do 15. mája 2026 oznámi colnému úradu množstvo spotrebiteľských balení bezdymových tabakových výrobkov, ktoré neboli predané do 30. apríla 2026 a požiada o ich zničenie, vrátiť daň z tabaku alebo inej náplne ako tabak. Ide o balenia bezdymového tabakového výrobku, ktoré boli označené kontrolnou známkou s uvedeným znakom pre platnosť sadzby dane G. Táto úprava nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Účinnosť ďalších ustanovení novely bude postupne od 1. júna 2026, 25. júna 2026 a 16. apríla 2027.

