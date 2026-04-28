Dojímavé priznanie Markéty Konvičkovej z dovolenky: Za každú jazvu jedno tetovanie

Jazvy už neskrýva, ale premieňa ich na symboly víťazstva. Speváčka po rokoch boja so vzácnou diagnózou žiari šťastím a sebavedomím.
Popová diva a obľúbená tvár speváckej súťaže SuperStar, Markéta Konvičková, už niekoľko rokov zvádza statočný boj so vzácnym nádorovým ochorením. Táto diagnóza sa nepodpísala len na jej zdraví, ale výrazne zasiahla aj do jej vzhľadu, čo speváčka vždy komunikovala s obdivuhodnou úprimnosťou.
Najnovšie však svojich fanúšikov na sociálnej sieti Instagram doslova nadchla a zaplavila vlnou pozitívnych reakcií. Z exotických Maldív sa podelila o záber, z ktorých sála pokoj, vyrovnanosť a novonadobudnuté sebavedomie. Pod fotografiou zverejnila aj odkaz, v ktorom sa dotkla témy sebaprijatia.
Jazvy ako symbol premeny
Každá jazva pre ňu nepredstavuje len fyzickú stopu, ale najmä pripomienku prekonaných prekážok, ktoré ju formovali. Rozhodla sa preto pristupovať k nim symbolicky a premeniť ich na niečo osobné – za každú si dala sľub tetovania ako znaku prijatia a vnútornej sily.
„Moje telo toho veľa zažilo… a ešte zažije. Za každú jazvu som si sľúbila tetovanie – to posledné mám v slabinách: SEBALÁSKA. Prajem ju každému z vás, pretože všetko sa začína v nás,“ napísala k fotografii, ktorá si okamžite získala pozornosť fanúšikov.
