Dojímavé priznanie Markéty Konvičkovej z dovolenky: Za každú jazvu jedno tetovanie

Foto: Instagram (marketakonvickova)

Frederika Lyžičiar
Markéta vyzerá naozaj úžasne.

Jazvy už neskrýva, ale premieňa ich na symboly víťazstva. Speváčka po rokoch boja so vzácnou diagnózou žiari šťastím a sebavedomím.

Popová diva a obľúbená tvár speváckej súťaže SuperStar, Markéta Konvičková, už niekoľko rokov zvádza statočný boj so vzácnym nádorovým ochorením. Táto diagnóza sa nepodpísala len na jej zdraví, ale výrazne zasiahla aj do jej vzhľadu, čo speváčka vždy komunikovala s obdivuhodnou úprimnosťou.

Najnovšie však svojich fanúšikov na sociálnej sieti Instagram doslova nadchla a zaplavila vlnou pozitívnych reakcií. Z exotických Maldív sa podelila o záber, z ktorých sála pokoj, vyrovnanosť a novonadobudnuté sebavedomie. Pod fotografiou zverejnila aj odkaz, v ktorom sa dotkla témy sebaprijatia.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Markéta Konvičková (@marketakonvickova)

Jazvy ako symbol premeny

Každá jazva pre ňu nepredstavuje len fyzickú stopu, ale najmä pripomienku prekonaných prekážok, ktoré ju formovali. Rozhodla sa preto pristupovať k nim symbolicky a premeniť ich na niečo osobné – za každú si dala sľub tetovania ako znaku prijatia a vnútornej sily.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Markéta Konvičková (@marketakonvickova)


„Moje telo toho veľa zažilo… a ešte zažije. Za každú jazvu som si sľúbila tetovanie – to posledné mám v slabinách: SEBALÁSKA. Prajem ju každému z vás, pretože všetko sa začína v nás,“ napísala k fotografii, ktorá si okamžite získala pozornosť fanúšikov.

Fanúšikovia ju chvália a obdivujú

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac