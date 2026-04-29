Trump môže sprevádzať cestovateľov po svete: Jeho podobizeň sa dostane na pasy, bude súčasťou výročnej edície

Spojené štáty začnú čoskoro vydávať pasy s podobizňou prezidenta Donalda Trumpa, uviedol v utorok predstaviteľ ministerstva zahraničných vecí, informuje agentúra AFP, píše TASR.
Rezort diplomacie USA po správach stanice Fox News a webu The Bulwark potvrdil, že pripravuje limitovanú edíciu pasov pri príležitosti 250. výročia prijatia Deklarácie nezávislosti USA.
Návrhy zobrazujú Trumpa aj zakladateľov USA
Články obsahovali aj dva návrhy obrázkov, ktoré sa majú v dokladoch objaviť. Jeden z nich s oficiálnou fotografiou Trumpa umiestnenou na Deklarácii nezávislosti a s jeho podpisom v zlatej farbe. Druhý zobrazuje historickú maľbu zakladateľov Spojených štátov.
— The White House (@WhiteHouse) April 28, 2026
„Keď Spojené štáty v júli oslávia 250. výročie svojej existencie, ministerstvo zahraničných vecí pripravuje vydanie obmedzeného počtu špeciálne navrhnutých amerických pasov na pripomenutie tejto historickej udalosti,“ uviedol hovorca rezortu diplomacie Tommy Pigott na sociálnej sieti X, pričom odkazoval na článok Fox News.
Nezvyčajný krok v demokratických krajinách
Ďalší predstaviteľ ministerstva, ktorý hovoril pod podmienkou anonymity, uviedol, že pasy s motívom Trumpa budú dostupné len vo Washingtone „dovtedy, kým budú zásoby“ a bez príplatku. Rezort začne tieto doklady vydávať v lete. Zatiaľ nie je jasné, či budú môcť žiadatelia o pas odmietnuť túto špeciálnu verziu.
— The White House (@WhiteHouse) April 28, 2026
Ako pripomína AFP, vo svete je len málo súčasných prípadov, najmä v demokraciách, kde by sa na pasoch objavovali portréty aktuálnych lídrov. Väčšina krajín používa historické motívy alebo prírodu. Súčasné americké cestovné doklady zobrazujú viaceré scény z histórie krajiny, napríklad pristátie na Mesiaci či Sochu slobody.
Stanica CNN uviedla, že zobrazenie Trumpa v pasoch je najnovším a najvýraznejším prípadom použitia jeho podobizne na predmete, ktorý má pripomínať 250. výročie nezávislosti USA. Dodala, že na rozdiel od pamätnej mince alebo vstupenky do národných parkov ide o medzinárodne uznávaný doklad totožnosti, ktorý je zvyčajne platný 10 rokov.
