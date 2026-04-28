Štefančík v 1 na 1: Fico spraví všetko pre to, aby nešiel do opozície. Má traumu, že ho chceli vydať do väzby

Slovensko dostáva jednu studenú sprchu za druhou. Medzinárodná agentúra znížila náš rating z A+ na A s jasným odkazom: pomalý rast, vysoké výdavky a slabé verejné financie.
Z Bruselu zároveň prichádza varovanie, že Pôdohospodárskej platobnej agentúre odporúča odobrať akreditáciu. S ňou môžu prísť slovenskí farmári o milióny eur. Minister financií Ladislav Kamenický hovorí, že dôvod na paniku nie je a odmieta odstúpiť. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zas tvrdí, že problém na PPA nevidí – napriek auditom a výhradám z Európskej komisie.
Karolína Piliarová so svojím hosťom diskutovala aj o zvyšujúcej sa radikalizácii ľudí na Slovensku a o fyzickom útoku na bývalého člena koaličnej strany Hlas-SD Jána Ferenčáka. Podľa Štefančíka je útok na ústavného činiteľa neprijateľný. Myslí si, že za polarizovanú spoločnosť môže aj agresívny slovník politikov.
Spoločne sa pozreli aj na aktuálny prieskum preferencií. Podľa politológa sa v budúcnosti koaličné strany Hlas-SD a Smer-SD spoja. Hlas zrejme nebude mať inú možnosť, ak budú jeho členovia chcieť politicky prežiť.
Nahlásiť chybu v článku