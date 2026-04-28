Rada STVR má nového predsedu. Stal sa ním riaditeľ sekcie z ministerstva kultúry

Novým predsedom Rady Slovenskej televízie a rozhlasu (STVR) sa stal Peter Benčurík. Na utorkovom rokovaní ho v tajnom hlasovaní zvolila nadpolovičná väčšina členov rady. Benčurík získal sedem hlasov z možných deviatich.
„Budem sa snažiť viesť Radu Slovenskej televízie a rozhlasu pokojným a konštruktívnym spôsobom,“ uviedol Benčurík krátko po voľbe.
Na pozícii predsedu Rady STVR nastupuje po Jozefovi Krošlákovi, ktorý zomrel 5. júla 2025. Radu dočasne viedol podpredseda a generálny tajomník služobného úradu Ministerstva kultúry SR Lukáš Machala.
Peter Benčurík je momentálne generálnym riaditeľom Sekcie umenia, kreativity, médií a autorského práva na ministerstve kultúry.
