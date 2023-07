Pár si kúpil starý dom a dostal desivý dopis: Tajomný list odhalil skryté miestnosti, o ktorých im nikto nepovedal

Nie je to tak dávno, čo sa na Netflixe objavila miniséria s názvom The Watcher. Americká rodina sa v nej nasťahuje do domu, keď ich začne terorizovať neznámy človek listami. Keďže sa rodina nechce nechať zastrašiť a identitu muža (alebo ženy?), ktorý údajne pozná všetky zákutia ich nového domu, chce stoj čo stoj odhaliť, pátra na vlastnú päsť. Miniséria inšpirovaná skutočnými udalosťami sa najnovšie pripomenula aj páriku, ktorý si taktiež kúpil nový dom a poštou im prišiel list od bývalého majiteľa.

Čo by ste robili na ich mieste? Možno by ste aj zvažovali okamžitý predaj nehnuteľnosti, no mladý pár sa zastrašiť nenechal, píše web Unilad.

Desivý list v poštovej schránke

Courtney a Matt sa nedávno presťahovali do 130 rokov starého viktoriánskeho domu. Po vybalení všetkých veci si mysleli, že ich čaká šťastný život a môžu si začať budovať spoločnú budúcnosť v novom prostredí. Trvalo to však len do momentu, kým si v poštovej schránke nenašli dopis, ktorý bol podpísaný niekým, kto si hovoril „posledný žijúci člen“ rodiny Madisonovcov, ktorá dom vlastnila pred nimi.

V liste, ktorý vôbec nemal byť myslený ako vyhrážka či snaha o zastrašenie, jeho autor opísal množstvo tajných miestností a skrytých vecí na rôznych miestach, o ktorých im pri predaji zrejme nikto nepovedal.

Skryté miestnosti, o ktorých im nikto nepovedal

Dvojicu, samozrejme, list prekvapil, no namiesto toho, aby utekali na políciu a nahlásili, že sa ich niekto snažil nepekne zastrašiť, rozhodli sa s listom podeliť na sociálnych sieťach, najmä teda na tiktoku. A čo tiež asi neprekvapí, tak, samozrejme, následne aj robiť videá z objavovania jednotlivých zákutí kúpenej nehnuteľnosti, o ktorých nemali ani poňatia.

V prvom videu Courtney prezradila, že dostali list, ktorý bol adresovaný „kupujúcim“. A čo sa v ňom písalo?

„Dovoľte mi, aby som sa predstavil. Som posledný žijúci člen rodiny Madisonovcov, ktorá kedysi vlastnila váš doma. Vyrástol som tu,“ píše sa v úvode listu. A to, čo nasleduje, by mnohých možno nemálo vydesilo.

„Rád by som vám povedal o tajomných miestnostiach a o pár veciach, ktoré vám možno povedané neboli, keď ste dom kupovali,“ dopĺňa autor dopisu.

Tajná skrýša pod kozubom

V jednom z videí dvojica odhaľuje, ako pod kozubom našli tajnú skrýšu na alkohol a v nej aj zopár neotvorených a naozaj starých fliaš. Množstvo vína, piva, ale napríklad aj bourbon či sherry.

Bývalý obyvateľ domu spomínal aj tajnú miestnosť, ktorá sa nachádza v stene v kúpeľni, rovno oproti dverám, cez ktoré sa do nej vchádza. Ako Courtney vo videu priznala, ide skôr o malú skrýšu, ako o celú miestnosť a zároveň povedala, že ide o najdesivejšie miesto vzhľadom na to, ako bolo zariadené.

Miestnosti navyše prerobia

Samozrejme, je toho viac, keďže ich nový domov je pomerne veľký. Courtney si ale myslí, že dom bol veľakrát dispozične zmenený, takže tajné miestnosti sú vlastne len zastavané a prestavané väčšie izby, ktoré ich dom kedysi mal. Ďalšiu tajnú miestnosť totiž objavili aj pod schodmi na prízemí a tá je podľa jej slov pomerne veľká, rovnako ako tá, ktorá je v podkroví.

Dvojici ale tajomné miestnosti príliš desivé neprišli. Ako priznali v jednom z videí, aktuálne premýšľajú, čo s toľkým priestorom spravia. Rozhodne ich teda čakajú nejaké dodatočné rekonštrukčné práce, s ktorými predtým nepočítali a bola by škoda tieto miestnosti nejako nevyužiť.

„Budeme sa snažiť vymyslieť, čo s týmto priestorom spravíme, pretože zatiaľ je to len veľmi, veľmi chladná miestnosť,“ prezradila Courtney.

Okrem izieb im ale predchádzajúci majitelia nechali v dome aj množstvo starého nábytku, či starú hraciu skrinku, ktorá hrá veľmi starú a veľmi desivú verziu Svadobného pochodu. Párik môžete sledovať aj na sociálnej sieti Instagram.