Dobrá správa: Uviaznutého vráskavca Timmyho naložili na loď. Teraz smeruje do hlbokého mora a na slobodu

Záchranári v Nemecku v utorok naložili uviaznutého samca vráskavca obrovského na špeciálnu loď, ktorá ho odvezie do hlbších morských vôd. Ide o najnovší pokus o oslobodenie tohto morského cicavca menom Timmy, ktorého osudu už niekoľko týždňov venujú médiá veľkú pozornosť, informovala agentúra AFP.
Vplával do lode
Záchranári v utorok ráno pripevnili k telu veľryby popruhy a pomocou nich ju ťahali kanálom, ktorý bol špeciálne vyhĺbený v piesku, aby sa mohla dostať k plavidlu pri ostrove Poel.
Po určitom čase veľryba, sprevádzaná plávajúcimi záchranármi, zrýchlila a napokon sama vplávala do lode, čo vyvolalo potlesk a nadšenie záchranného tímu aj zvedavcov na brehu.
Podľa plánu by Timmyho mali teraz prepraviť loďou do Severného mora a v prípade, že bude dostatočne silný, ho tam aj vypustia. Vstup do plavidla bude uzavretý zelenou sieťou, aby sa zviera nedostalo von.
Prepravia ho do hlbších vôd
Najnovšiu záchrannú operáciu financujú dvaja podnikatelia. Zahŕňa prepravu veľryby člnom so zaplaveným nákladným priestorom, aký sa bežne používa na prepravu iných lodí. Timmyho prepravia z pobrežia Baltského mora do hlbších vôd.
Vráskavca prvýkrát spozorovali uviaznutého 23. marca. Neskôr sa síce dokázal oslobodiť, ale opakovane sa znovu dostával do problémov. Viaceré pokusy o jeho záchranu vrátane vytvárania kanálov, po ktorých by mohol odplávať, zlyhali. Začiatkom apríla úrady usúdili, že zviera už nemožno zachrániť. Verejnosť sa však domáhala ďalšieho pokusu o záchranu morského cicavca a úrady napokon umožnili podnikateľom pripraviť nový záchranný plán.
Niektorí vedci tento postup kritizovali, lebo ho považovali za rizikový a s nízkymi šancami na úspech.
Minister životného prostredia spolkovej krajiny Meklenbursko-Predpomoransko Till Backhaus však najnovší pokus obhajoval ako „určite hodný úsilia.“ Dodal: „Vždy hovorím, že tí, ktorí nič nerobia, nerobia ani chyby.“
