Dobrá správa: Uviaznutého vráskavca Timmyho naložili na loď. Teraz smeruje do hlbokého mora a na slobodu

Matej Mensatoris
TASR
Vráskavca Timmyho sa podarilo naložiť na loď, ktorá ho odvezie na hlbočinu.

Záchranári v Nemecku v utorok naložili uviaznutého samca vráskavca obrovského na špeciálnu loď, ktorá ho odvezie do hlbších morských vôd. Ide o najnovší pokus o oslobodenie tohto morského cicavca menom Timmy, ktorého osudu už niekoľko týždňov venujú médiá veľkú pozornosť, informovala agentúra AFP.

Vplával do lode

Záchranári v utorok ráno pripevnili k telu veľryby popruhy a pomocou nich ju ťahali kanálom, ktorý bol špeciálne vyhĺbený v piesku, aby sa mohla dostať k plavidlu pri ostrove Poel.

Po určitom čase veľryba, sprevádzaná plávajúcimi záchranármi, zrýchlila a napokon sama vplávala do lode, čo vyvolalo potlesk a nadšenie záchranného tímu aj zvedavcov na brehu.

Podľa plánu by Timmyho mali teraz prepraviť loďou do Severného mora a v prípade, že bude dostatočne silný, ho tam aj vypustia. Vstup do plavidla bude uzavretý zelenou sieťou, aby sa zviera nedostalo von.

Prepravia ho do hlbších vôd

Najnovšiu záchrannú operáciu financujú dvaja podnikatelia. Zahŕňa prepravu veľryby člnom so zaplaveným nákladným priestorom, aký sa bežne používa na prepravu iných lodí. Timmyho prepravia z pobrežia Baltského mora do hlbších vôd.

Vráskavca prvýkrát spozorovali uviaznutého 23. marca. Neskôr sa síce dokázal oslobodiť, ale opakovane sa znovu dostával do problémov. Viaceré pokusy o jeho záchranu vrátane vytvárania kanálov, po ktorých by mohol odplávať, zlyhali. Začiatkom apríla úrady usúdili, že zviera už nemožno zachrániť. Verejnosť sa však domáhala ďalšieho pokusu o záchranu morského cicavca a úrady napokon umožnili podnikateľom pripraviť nový záchranný plán.

Niektorí vedci tento postup kritizovali, lebo ho považovali za rizikový a s nízkymi šancami na úspech.

Minister životného prostredia spolkovej krajiny Meklenbursko-Predpomoransko Till Backhaus však najnovší pokus obhajoval ako „určite hodný úsilia.“ Dodal: „Vždy hovorím, že tí, ktorí nič nerobia, nerobia ani chyby.

Megaprojekt môže byť spásou, ale aj záhubou: Medzi Ruskom a Aljaškou by mohla vzniknúť gigantická…

Z muža vybral zaživa vnútornosti, plynovanie vychudnutých žien ho vydesilo. Lekár dostal od prezidenta milosť
Z muža vybral zaživa vnútornosti, plynovanie vychudnutých žien ho vydesilo. Lekár dostal od prezidenta milosť
Netflix z nej urobil vulgárnu ženu: Lidia Poët bola priekopníčkou, seriál ju zbytočne sexualizuje
Slováci chcú Sephoru aj svetoznámy diskont. Viacerým reťazcom sa u susedov darí, my ich zatiaľ nemáme
Hrozí nám veľmi zlý scenár: Analytik povedal, aké konsolidačné opatrenia by nám naozaj pomohli
Mirka odišla z práce a presťahovala sa na Lombok: Jedlo v reštaurácii ma stojí 1 euro, riešim menej zbytočností
Naša redaktorka spala v izbe s cudzími ľuďmi za 15,60 eura na noc. Ako budú 1. a 8. mája otvorené obchody?
Bolo to ako zhodenie 40 atómových bômb: Havária v Černobyli patrí k najtragickejším udalostiam v dejinách
Sexuologička Kamila Žižková: Ľudia nie sú monogamní. Slováci sú konzervatívnejší než Česi
Nezomreli okamžite, hlavy žili ďalej aj bez tela. Popravy gilotínou boli vo Francúzsku bežné aj pred desiatkami rokov
Tvrdil, že situáciu v Černobyli má pod kontrolou. Riaditeľa elektrárne potom odsúdili na 10 rokov v pracovnom tábore
Muž, ktorý vychoval Al Caponeho: Mafiánsky bos Johnny Torrio naháňal strach aj Mussolinimu, zomrel pri holení
Navštívili sme jeden z najkrajších kútov Slovenska: Ukrýva unikát ako z rozprávky, je zadarmo

