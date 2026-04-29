Kráľ Karol povedal na večeri s Trumpom vtip: Americký prezident reagoval, toto sa jemu nikdy nepodarilo

Foto: SITA/AP

Nina Malovcová
TASR
Kráľ Karol III. žartoval na adresu Trumpa aj histórie.

Britský kráľ Karol III. v utorok na štátnej večeri v Bielom dome žartoval, keď prezidentovi USA Donaldovi Trumpovi povedal, že bez Britov by Američania hovorili po francúzsky. Trump zase panovníkovi a ďalším hosťom povedal, že Irán bol „vojensky porazený“, informovali agentúry AFP a AP.

Počas prípitkov obaja lídri vtipkovali, pričom Karol III. narážal na Trumpove dávnejšie výroky o európskych spojencoch, ktorých obviňuje, že „sa vezú“ na americkej obrane od čias druhej svetovej vojny. „Nedávno ste, pán prezident, povedali, že keby nebolo Spojených štátov, európske krajiny by hovorili po nemecky. Dovoľte mi povedať, že keby nebolo nás, vy by ste hovorili po francúzsky,“ žartoval kráľ.

Pripomienka vypálenia Bieleho domu aj Bostonského pitia čaju

Narážal pritom na oblasti v Severnej Amerike s britským a francúzskym pôvodom, kde sa tieto koloniálne mocnosti pred 250 rokmi, ešte pred vznikom USA, sporili o územie. Karol vtipkoval aj na adresu prestavby Bieleho domu a poznamenal, že si všimol „úpravy“ v jeho východnom krídle, ktoré Trump nechal zbúrať pre výstavbu obrovskej sály za 400 miliónov dolárov.

Foto: SITA/AP

„Je mi ľúto, že musím pripomenúť, že aj my Briti sme sa v roku 1814 pokúsili o vlastnú prestavbu Bieleho domu,“ povedal, čím narážal na jeho vypálenie britskými jednotkami počas vojny. Panovník žartoval tiež o tom, že večera je „značným zlepšením oproti Bostonskému pitiu čaju“, keď v roku 1773 americkí obyvatelia vyhádzali z troch lodí náklad čaju do mora, čím protestovali proti zvýšeniu dane, ktoré požadovalo Spojené kráľovstvo.

Trump reagoval humorom aj vyjadrením k Iránu

Prezident USA sa zase vrátil ešte ku kráľovmu prejavu, ktorý mal v Kapitole. „Chcem zablahoželať Karolovi k jeho fantastickému prejavu v Kongrese. Prinútil demokratov vstať – mne sa to nikdy nepodarilo,“ povedal Trump. Šéf Bieleho domu sa okrem toho prvýkrát počas návštevy britského kráľovského páru vyjadril aj k téme vojny na Blízkom východe. „Tohto konkrétneho protivníka (Irán) sme vojensky porazili,“ povedal Trump na večeri a dodal: Karol so mnou súhlasí ešte viac než ja sám – nikdy nedovolíme, aby tento protivník získal jadrovú zbraň“.

Foto: SITA/AP

Na štátnej večeri, kde bolo približne 130 hostí, prezident vyzdvihol spoločnú históriu oboch krajín a kráľa označil za „fantastického človeka“. Medzi pozvanými boli napríklad šéf spoločnosti Apple Tim Cook, zakladateľ Amazonu Jeff Bezos, šéf Nvidia Jensen Huang či golfista Rory McIlroy. Podávala sa jemná krémová zeleninová polievka, kambala veľká opečená na masle a preliata omáčkou či vanilkovo-medový krémový dezert.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Hrozí nám veľmi zlý scenár: Analytik povedal, aké konsolidačné opatrenia by nám naozaj pomohli

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac