Malé psíča zomieralo v bolestiach: Muž mal kladivom ubiť na smrť len dvojmesačné šteňa, dostal podmienečný trest

Mimoriadne brutálny prípad týrania zvieraťa riešil Okresný súd Trebišov. Muž zo Sečoviec podľa rozsudku kladivom ubil na smrť len dvojmesačné šteňa. Súd ho uznal za vinného a rozhodol aj o ochrannom psychiatrickom liečení.
O prípade informovala polícia na sociálnej sieti. „Sudca Okresného súdu Trebišov uznal za vinného 33-ročného muža zo Sečoviec za spáchanie prečinu týrania zvierat podľa § 305a Trestného zákona,“ uviedla polícia.
Šteňa zomrelo po brutálnom útoku
K tragickému incidentu došlo v marci 2025 v nočných hodinách medzi príbytkami v marginalizovanej skupine obyvateľstva pred mestom Trebišov. Muž podľa zistení súdu usmrtil dvojmesačné šteňa kríženca psa mimoriadne krutým spôsobom.
„Kladivom mu zasadil tri údery do oblasti hlavy, čím mu spôsobil trieštivú zlomeninu čelovej a temennej kosti, krvácanie do dutiny lebečnej a rozsiahle poškodenie mozgového tkaniva,“ priblížila polícia. Zviera podľa zverejnených informácií uhynulo v dôsledku bolestivého, krutého a trýznivého konania.
Súd rozhodol o podmienke aj liečení
Súd obvinenému uložil trest odňatia slobody v trvaní jedného roka s podmienečným odkladom na skúšobnú dobu dvoch rokov. Zároveň mu nariadil probačný dohľad. „Súčasťou rozhodnutia bolo aj uloženie ochranného psychiatrického liečenia ambulantnou formou,“ doplnila polícia.
Polícia v súvislosti s prípadom pripomenula, že týranie zvierat je protiprávne konanie. „Akékoľvek bezdôvodné konanie smerujúce k zraneniu alebo usmrteniu zvieraťa je protiprávnym konaním v zmysle zákona o veterinárnej starostlivosti,“ upozornila polícia.
