Kristína a Juraj žijú na Islande, život je tu podľa nich drahý. Boli sme v Pivárni u Kultána z novej časti Na nože

Aj tento týždeň naši redaktori nezaháľali a v rámci sekcie PREMIUM vám priniesli množstvo zaujímavých článkov, reportáží a rozhovorov, ktoré by vám nemali uniknúť. Za zmienku napríklad stojí rozhovor s Kristínou a Jurajom, ktorí žijú na Islande. Okrem toho si môžete prečítať ďalšiu reportáž z reštaurácie zo šou Na nože. Vašej pozornosti by však tiež nemali uniknúť články o chaose v energopomoci, alebo si môžete prečítať o tom, či sa oplatí navštíviť Barcelonu mimo sezóny.
Nepochopiteľnému činu Andreasa Lubitza sa dalo zabrániť
Keď nastupujeme do lietadla, sme presvedčení o tom, že piloti vedia, čo robia a bezpečne nás dopravia do zvolenej destinácie. 24. marca 2015 sa ale stalo niečo nepochopiteľné. Pilot Andreas Lubitz zámerne spôsobil haváriu lietadla. Zabil seba, svojich kolegov, ale aj 149 pasažierov.
Ako informuje BBC, Nemec Andreas Lubitz vždy sníval o tom, že sa stane profesionálnym pilotom a napokon sa mu sen splnil. Už ako tínedžer sa stal členom klubu a učil sa lietať klzákom. Ľudia ho popisovali ako milého a tichého človeka, nemohli tušiť, že za nenápadnou fasádou sa ukrýva niekto skutočne nebezpečný.
Jeho bývalá priateľka Kathrin Goldbachová, ktorá s ním strávila sedem rokov, neskôr priznala, že bol posadnutý kontrolou, chcel jej diktovať úplne všetko, dokonca aj to, čo si má obliekať a s kým sa smie rozprávať. Tvrdil, že chce zmeniť systém, chce urobiť niečo, vďaka čomu si jeho meno zapamätá celý svet. Niekoľko týždňov pred osudným dňom podľa Mail Online 27-ročnému Lubitzovi priateľka oznámila, že čaká jeho dieťa. Andreas sa však správal chaoticky a nepredvídateľne, krátko pred incidentom si napríklad kúpil dve autá Audi. Kathrin ho preto opustila, obávala sa totiž o svoju bezpečnosť.
Leteli sme 12 hodín nízkonákladovkou do Ázie
Jednou z leteckých spoločností, s ktorou môžeme z našich končín vycestovať do Ázie, je dopravca Scoot Airlines, ktorý lieta z Viedne. Mnohí sa však tejto spoločnosti vyhýbajú, a to z jednoduchého dôvodu – keďže ide o nízkonákladovku, obávajú sa dlhej cesty, počas ktorej nedostanú nič zadarmo. Ceny leteniek sú však v niektorých prípadoch neporovnateľné s konkurenciou Emirates alebo Qatar Airways, navyše, v dnešnej situácii na Blízkom východe je jednou z možností, ako sa do a z Ázie dostať bezpečne. Vyskúšali sme takmer 12-hodinovú cestu na trase Viedeň – Singapur a zhrnuli pre vás, na čo sa pripraviť. Je to skutočne také utrpenie, ako sa píše na internete? A čo si so sebou zbaliť?
V skupine Cestovateľská poradňa na Facebook sa pravidelne objavujú otázky smerujúce na žltú nízkonákladovku Scoot. Ľudia sa pýtajú, či sa dlhá cesta do Singapuru a odtiaľ ďalej do Ázie dá zvládnuť. A mnohé odpovede sú skutočne odstrašujúce – od toho, že zadarmo nedostanete ani pohár vody, nedajbože deku, cez nepohodlné sedenie, až po tvrdenia, že vám na palube nedovolia jesť nič okrem toho, čo si zakúpite priamo od leteckého personálu. A niekomu vadí aj, že musí celé hodiny „čumieť doblba“, keďže nemá pred sebou k dispozícii obrazovku.
My sme trasu Viedeň – Singapur alebo opačne absolvovali dohromady štyrikrát. A kým niektoré z týchto tvrdení sú skutočne pravdivé, iné sa od našich osobných skúseností líšili.
Ako Srbi zostrelili americké lietadlo F-117
Nestabilná situácia na Balkáne viedla v 90. rokoch k viacerým krvavým konfliktom. Jeden z najpamätnejších sa odohral v roku 1999, keď spojenecké vojská NATO bombardovali územie Srbska. Srbom sa počas náletov podarilo zostreliť dve lietadlá, pričom pri jednom z nich sa dá hovoriť o unikáte, ktorý sa už nikdy nezopakoval.
Koncom 90. rokov sa ešte v bývalej Juhoslovanskej zväzovej republike (JZR) prezidenta Slobodana Miloševiča rozhorel etnický konflikt. Ako uvádza Britannica, Kosovo bolo pre Srbov historicky posvätné územie a odmietali tak demografickú kontrolu kosovských Albáncov nad daným územím. Z pôvodne nenásilnej kosovskej politiky vznikla v roku 1996 Kosovská oslobodzovacia armáda (UCK), ktorá mala organizovať stupňujúce sa útoky na srbskú políciu či politikov.
Proti separatistom v Kosove tvrdo zakročili juhoslovanské ozbrojené sily, a tiež rôzne polovojenské militantné skupiny. Ako píšu Hospodárske noviny, Priština dodnes obviňuje Srbov z genocídy. Tú napokon potvrdilo aj medzinárodné vyšetrovanie, ktoré hovorí o vyvražďovaní civilistov a detí. Ani po zásahoch OSN a rôznych výzvach sa situácia neupokojila, čo viedlo k zásadnému rozhodnutiu o bombardovaní.
Portál teraz.sk na základe správy od TASR uviedol, že takéto rozhodnutie padlo prvý raz v histórii bez súhlasu Bezpečnostnej rady OSN. Príkaz na začatie vojenskej akcie proti suverénnemu štátu vydal 23. marca 1999 americkému generálovi Wesleymu Clarkovi vtedajší generálny tajomník NATO Javier Solana. „Cieľom NATO je priniesť do Kosova mier a NATO bude v úsilí o dosiahnutie tohto cieľa pokračovať,“ povedal Solana tesne pred začiatkom operácie.
Chaos v energopomoci pokračuje: Vláda ju ide opäť meniť. Budú platiť nové pravidlá, pozrite si prehľad
Štát mení energopomoc od základov, môže žiadať späť milióny eur. Adresná energopomoc mala byť riešením, ktoré ľuďom uľaví od rastúcich cien energií. Vláda ju zaviedla v čase, keď účty za elektrinu, plyn a teplo citeľne zasahovali rozpočty domácností. Systém mal byť jednoduchý, automatický a spravodlivý. Realita však ukazuje, že očakávania pomaly, ale isto dobieha realita.
Od schválenia adresnej energopomoci sa pravidlá opakovane menia, objavujú sa chyby, kritika aj nové návrhy. Najnovšie vláda pripravuje zásadnú legislatívnu úpravu, ktorá má systém spresniť, sprísniť a zároveň obmedziť jeho zneužívanie.
Z oficiálneho portálu energopomoci vyplýva, že pomoc sa poskytuje automaticky na základe vyhodnotenia bonity domácnosti, teda jej schopnosti dlhodobo platiť energie. Nárok vznikol od 1. januára 2026 a pomoc sa poskytuje bez podávania žiadostí, buď ako zľava na faktúre, alebo formou energopoukážky.
Adresnú energopomoc vláda schválila 3. decembra 2025. Pôvodným cieľom bolo nahradiť plošné dotácie adresnejším modelom, ktorý by smeroval pomoc len tým domácnostiam, ktoré ju skutočne potrebujú. Krátko po zavedení sa však ukázalo, že systém naráža na realitu každodenného života.
Nakradol 65 miliárd
Vo svete financií sa snažili preraziť mnohí – či už legálnym alebo nelegálnym spôsobom. Bernie Madoff sa do dejín zapísal ako človek, ktorý stál za jedným z najväčších a najdlhšie trvajúcich finančných podvodov. Svoje financie mu zverovali hollywoodske hviezdy, ale aj učitelia. Vo svete peňazí sa stal priekopníkom a legendou.
Roky však ukrýval temné tajomstvo. Výpisy boli falošné, sľubované obchody nikdy neuskutočnil. Vytvoril masívnu Ponziho schému, v rámci ktorej zriadil účet, na ktorý jeho investičná spoločnosť prijímala prostriedky od klientov. Následne sa z neho tie isté peniaze používali na vyplatenie klientov, ktorí chceli svoje podiely predať.
Tajomný majiteľ OnlyFans nahromadil 4,7 miliardy dolárov
Platforma OnlyFans polarizuje ľudí. Kým niektorí sú na nej aktívni a nerobia z toho žiadnu väčšiu vedu, ďalší ju odsudzujú. Faktom však je, že svoju cieľovku má, a to vôbec nie malú. Mesačne sem zavíta v priemere 190 miliónov aktívnych používateľov a počet tvorcov obsahu už presiahol 4 milióny. Správa o úmrtí jej majiteľa Leonida Radvinského obletela svet a možno ste si aj vy uvedomili, že o pozadí a vzniku tejto kontroverznej platformy veľa neviete.
OnlyFans založil v roku 2016 istý Tim Stokely, ktorý mal dokonalý obchodný aj marketingový plán. Princíp bol jednoduchý – ponúknuť tvorcom miesto na predvádzanie ich schopností a užívateľom čo najosobnejší zážitok za finančnú podporu konkrétneho tvorcu. Pre toho, kto nikdy stránku nenavštívil ani o nej nepočul, to musí znieť ako skvelý nápad napríklad pre umelcov. Realita je však taká, že drvivú väčšinu obsahu na OnlyFans tvoria sexuálne a pornografické služby.
Dva roky nato prevzal kontrolu nad OnlyFans ukrajinsko-americký podnikateľ Leonid Radvinsky, ktorý z nej vybudoval jednu z najvýnosnejších platforiem súčasnosti. Zatiaľ čo OnlyFans pravdepodobne netreba nikomu predstavovať, viacerí počuli meno tohto muža, ktorý stál za jej slávou, prvýkrát len v pondelok, keď svet obletela smutná správa o jeho úmrtí. Vo veku 43 rokov totiž prehral dlhý boj s rakovinou.
Vysoké ceny v obchodoch spôsobili nový fenomén a stále sa to zhoršuje. Hrozia obrovské pokuty
Domáce pečenie sa mení na biznis, koláče z Facebooku zaplavili trh a štát stráca milióny. Minister financií Ladislav Kamenický pri predstavení konsolidačných opatrení poznamenal, že vyššie dane nemusia ľudí výrazne zasiahnuť, ak si pomôžu domácou výrobou. „Keď si ľudia doma upečú keksy, urobia si džem z cukru, tak to majú za normálne sadzby dépéháčky,“ vyhlásil počas tlačovej konferencie.
Po takomto výroku sa nemožno čudovať tomu, že časť ľudí berie domácu výrobu ako prirodzenú alternatívu k drahším produktom v obchodoch. Pečenie doma môže predstavovať jednoduché riešenie, ako ušetriť alebo si dokonca privyrobiť. Práve tu sa však začína problém, ktorý je na Slovensku čoraz viditeľnejší.
Domáce pečenie sa totiž v mnohých prípadoch neobmedzuje len na rodinu či známych. Presúva sa na internet, do skupín na sociálnych sieťach a mení sa na systematický predaj bez pravidiel. Tento trend pritom nevznikol po výroku ministra, odborníci naň upozorňujú dlhodobo, no v posledných rokoch sa výrazne zrýchlil.
Podľa Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov dosahujú straty štátu z nelegálneho predaja zákuskov a pečiva už takmer 20 miliónov eur ročne. Ide o peniaze, ktoré chýbajú vo verejných financiách, pričom legálni podnikatelia musia plniť všetky povinnosti vrátane daní, odvodov a hygienických noriem.
Bola som v Barcelone mimo sezóny, pivo stálo 9 €
Keď som sa pred pár rokmi rozprávala s dvoma Španielkami, prezradili mi zaujímavú vec. Povedali, že ak by ste sa v lete prešli po uliciach miest ako Madrid alebo Barcelona, miestnych by ste tam veľa nestretli. V mestách panujú ohromujúce horúčavy, pred ktorými sa domáci radšej ukrývajú doma alebo odchádzajú preč, a ulice tak paradoxne zapĺňajú najmä turisti.
Skutočný mestský život sa podľa nich vracia až po lete a najviac autentickú atmosféru človek zažije práve mimo hlavnej sezóny. A ja som vyrazila do najpreplnenejšej metropoly v krajine, aby som si túto teóriu overila na vlastnej koži.
Navštívili sme najkrajšiu a najdlhšiu dolinu v Nízkych Tatrách
Slnečnú nedeľu sme strávili v turisticky obľúbenej dedine, ktorá patrí medzi najkrajšie poklady Liptova. Láka na pokojnú dolinu, unikátne liečivé jazierko či možnosť nabrať si minerálnu vodu priamo z prameňa – navyše celkom zadarmo. Inšpirujte sa naším výletom.
Na Slovensku máme obrovské množstvo dolín, je ich tak veľa, že sa ani nedajú presne spočítať. No odhaduje sa, že ich je až niekoľko tisíc. Stovky z nich sa nachádzajú na severe Slovenska v regióne Liptov, kde sme už navštívili Čutkovskú dolinu, Hrabovskú dolinu a Jazierce, ktoré sme si zamilovali. Tentoraz sme sa vybrali do Jánskej doliny, ktorá sa nachádza v Liptovskom Jáne v okrese Liptovský Mikuláš.
Liptovský Ján patrí medzi jednu z najkrajších a turisticky najvyhľadávanejších obcí na Liptove, a to úplne zaslúžene. V jeho okolí sa predsa nachádza množstvo jaskýň, prameňov a nádherná príroda.
Zároveň je vstupnou bránou do jednej z najkrajších dolín Národného parku Nízke Tatry – Jánskej doliny, ktorá je od roku 1998 vyhlásená za kúpeľné miesto. Pre turistov ponúka výnimočné možnosti počas celého roka. Okrem termálnych prameňov je vychýrená pre svoju bohatú históriu spojenú so zemianstvom na Liptove, vďaka ktorému sa v roku 1991 stala pamiatkovou zónou až s 20 objektmi.
Boli sme v Pivárni u Kultána z novej časti Na nože: Obed za 56 eur, čipsy na cestovinách prekvapili
Piata séria relácie Na nože pokračovala deviatou epizódou, konkrétne v podniku Piváreň u Kultána v obci Radoľa. Podnik stavia na silnom rodinnom príbehu a tradícii. V relácii boli najväčšie problémy s neskúseným personálom. My sme sa boli pozrieť, či sa s príchodom nového kuchára do podniku vrátila energia. A, samozrejme, či jedlo stojí za to.
Kristína a Juraj žijú na Islande
Island je ostrovom sopiek, vodopádov, nádhernej prírody a polárnej žiary. Pre mnohých je cestovateľským snom, ale pre Kristínu a Juraja je už niekoľko rokov domovom. V rozhovore nám prezradili, prečo tejto drsnej, no nádhernej krajine podľahli.
Kristína žije na Islande piaty rok a Juraj desiaty, o svoj zaujímavý život sa delia na Instagrame pod prezývkou islandofili. Žijú na vidieku, na severe ostrova a obidvaja pracujú v hoteli – deväť mesiacov v roku pracujú naplno a tri mesiace, počas zimnej sezóny, keď je hotel zatvorený, majú neplatené voľno. Priamo v hoteli však majú zabezpečené zvýhodnené ubytovanie aj stravu. Juraj dokonca budí hostí, keď sa objaví polárna žiara.
Islandofili nám v rozhovore porozprávali, ako vyzerá ich život na Islande, v čom sa líši od toho na Slovensku, ako miestni vnímajú cudzincov, aké netradičné zvyky Islanďania majú a ako tu funguje zdravotníctvo a sociálny systém. Zároveň nám prezradili svoje obľúbené miesta, ktoré sú pre turistov skrytými pokladmi.
„Rodičia na Islande majú šesť mesiacov na to, aby dieťaťu dali meno, ktoré schvaľuje komisia tak, aby zapadalo do islandského jazyka a gramatiky,“ prezradili v rozhovore.
Ako vyzerá bežný život na Islande a v čom sa líši od toho na Slovensku?
Myslíme si, že ostrovný život je väčšinou pokojnejší a jednoduchší. Menej stresu, menej tlaku na výkon, viac rešpektu k voľnému času. Ľudia pracujú, ale práca nie je celý ich život. Veľký rozdiel je aj v mentalite. Na Islande cítiť väčšiu dôveru – v systém aj medzi ľuďmi navzájom. Menej byrokracie, viac rovnosti, menšie sociálne rozdiely.
Na druhej strane, život je tu drahý, počasie vie byť náročné a spoločenský život je komornejší. Obe krajiny majú svoje výhody. My sme si vybrali žiť tam, kde nám to v tomto životnom období dáva väčší zmysel.
