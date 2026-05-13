Vojna bola nebezpečne blízko: Hraničné priechody s Ukrajinou boli krátko zatvorené, Užhorod zasiahli ruské drony

Polícia monitoruje bezpečnostnú situáciu na východnej hranici SR. Informovala o tom TASR v reakcii na stredajší masívny útok ruskej armády na západnú Ukrajinu. Zároveň deklarovala, že venuje zvýšenú pozornosť aj vnútornej bezpečnosti a je v kontakte s ostatnými bezpečnostnými zložkami štátu.
Aktuálne je podľa nej situácia na východnej hranici SR pokojná. „Hraničné priechody boli zo strany Ukrajiny na krátky čas uzatvorené. Vybavovací proces bol o 16.47 h opäť obnovený v oboch smeroch,“ spresnila polícia s tým, že situácii venuje zvýšenú pozornosť.
Finančná správa informovala o uzavretí priechodov
Finančná správa SR informovala, že z bezpečnostných dôvodov boli v stredu od približne 15.00 h uzavreté všetky hraničné priechody na hranici s Ukrajinou. Západ Ukrajiny zasiahla v stredu vlna ruských dronových útokov.
