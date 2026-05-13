Vojna bola nebezpečne blízko: Hraničné priechody s Ukrajinou boli krátko zatvorené, Užhorod zasiahli ruské drony

Aktuálna správa
Nina Malovcová
TASR
Vojna na Ukrajine
Aktuálne je podľa nej situácia na východnej hranici SR pokojná.

Polícia monitoruje bezpečnostnú situáciu na východnej hranici SR. Informovala o tom TASR v reakcii na stredajší masívny útok ruskej armády na západnú Ukrajinu. Zároveň deklarovala, že venuje zvýšenú pozornosť aj vnútornej bezpečnosti a je v kontakte s ostatnými bezpečnostnými zložkami štátu.

Aktuálne je podľa nej situácia na východnej hranici SR pokojná. „Hraničné priechody boli zo strany Ukrajiny na krátky čas uzatvorené. Vybavovací proces bol o 16.47 h opäť obnovený v oboch smeroch,“ spresnila polícia s tým, že situácii venuje zvýšenú pozornosť.

Viac z témy Vojna na Ukrajine:
1.
Po slovách o konci vojny prišla studená sprcha: Bez splnenia tejto podmienky Rusko odmieta hovoriť o prímerí
2.
Putinova paranoja zachádza čoraz ďalej: Ruský prezident sa vraj bojí aj hodiniek, zaviedol nové prísne opatrenie
3.
Rusko útočí aj napriek prímeriu, ktoré žiadali z USA: Hlásia niekoľko obetí aj ranených
Zobraziť všetky články (1747)

Finančná správa informovala o uzavretí priechodov

Finančná správa SR informovala, že z bezpečnostných dôvodov boli v stredu od približne 15.00 h uzavreté všetky hraničné priechody na hranici s Ukrajinou. Západ Ukrajiny zasiahla v stredu vlna ruských dronových útokov.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Situácia s „langosom“ zašla priďaleko: Finančná správa hovorí o vlne agresie, padli aj vyhrážky zabitím

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Beáta Jurík v 1 na 1: Zlu sa neustupuje. Šimečka za pochybenia nemôže, je pripravený poraziť Fica
1 na 1
Beáta Jurík v 1 na 1: Zlu sa neustupuje. Šimečka za pochybenia nemôže, je pripravený poraziť Fica
Psychologička Lucia Košťálová o prípade učiteľky v Nitre: Škola by mala mať postup pre tieto situácie
Psychologička Lucia Košťálová o prípade učiteľky v Nitre: Škola by mala mať postup pre tieto situácie
Namaľoval Hitlera ako masturbuje, bol ním posadnutý. Salvador Dalí veril, že je reinkarnáciou mŕtveho brata
Namaľoval Hitlera ako masturbuje, bol ním posadnutý. Salvador Dalí veril, že je reinkarnáciou mŕtveho brata
Dobil tehotnú ženu, ktorá následne porodila, dieťa zabil. Sells môže mať na rukách krv až 70 ľudí
Dobil tehotnú ženu, ktorá následne porodila, dieťa zabil. Sells môže mať na rukách krv až 70 ľudí
Agnesa žije 20 rokov v USA: Podnikanie je tu ľahšie, no pracuje sa veľa. Ľudia dajú na bývanie aj 70 % príjmov
Slováci a Česi v zahraničí
Agnesa žije 20 rokov v USA: Podnikanie je tu ľahšie, no pracuje sa veľa. Ľudia dajú na bývanie aj 70 % príjmov
Podľa šéfa IĽP chce Ficova vláda Slovákov v zahraničí umlčať. Naša redaktorka bola na najlepšom letisku na svete
Podľa šéfa IĽP chce Ficova vláda Slovákov v zahraničí umlčať. Naša redaktorka bola na najlepšom letisku na svete
Obkladač Vladislav: Biela kúpeľňa nikdy neomrzí. Jeden trend budú Slováci ešte ľutovať
Obkladač Vladislav: Biela kúpeľňa nikdy neomrzí. Jeden trend budú Slováci ešte ľutovať
V kostole ňou vyháňajú diabla, pôvodne bol vo fľašiach kokaín. Coca-Cola je aj dnes zakázaná v 2 štátoch sveta
V kostole ňou vyháňajú diabla, pôvodne bol vo fľašiach kokaín. Coca-Cola je aj dnes zakázaná v 2 štátoch sveta
Štefan Hríb v 1 na 1: Premiér Fico by opozíciu roztrhal na kusy, keby mala škandály ako on
1 na 1
Štefan Hríb v 1 na 1: Premiér Fico by opozíciu roztrhal na kusy, keby mala škandály ako on
Pomenovali po ňom dinosaura, v TV ho nechceli pre veľké zuby. David Attenborough oslavuje 100 rokov
Pomenovali po ňom dinosaura, v TV ho nechceli pre veľké zuby. David Attenborough oslavuje 100 rokov
Zabíjal na lodi, už je aj na pevnine: Nakaziť sa nie je jednoduché, hantavírus však môže byť nebezpečný
Zabíjal na lodi, už je aj na pevnine: Nakaziť sa nie je jednoduché, hantavírus však môže byť nebezpečný
Zabudnite na Chorvátsko. Slovákom a Čechom v málo známej destinácii učarovali krásne pláže aj ceny
Zabudnite na Chorvátsko. Slovákom a Čechom v málo známej destinácii učarovali krásne pláže aj ceny

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac