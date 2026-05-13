Dankova schválená novela narazila u Pellegriniho: V zákone o potravinách prezidentovi prekáža prílepok o liehu

Foto: TASR - Jaroslav Novák

Nina Malovcová
TASR
Pellegrini vrátil novelu zákona parlamentu.

Prezident SR Peter Pellegrini vrátil Národnej rade (NR) SR na opätovné prerokovanie novelu zákona o potravinách, ktorú parlament schválil v apríli. Vyčíta jej tzv. prílepok, ktorým sa mení nesúvisiaci zákon o výrobe a uvádzaní liehu na trh. Poslancom pri opakovanom hlasovaní navrhuje schváliť právnu normu bez tohto prílepku.

Hlava štátu pripomenula, že návrh z dielne poslancov koaličnej SNS pôvodne obsahoval jeden novelizačný článok, ktorého cieľom bolo doplniť nové ustanovenia upravujúce potraviny obsahujúce zložky z hmyzu a pravidlá ich označovania, umiestňovania a informovania spotrebiteľa.

Pellegrini hovorí o jasnom prílepku

Prostredníctvom schváleného poslaneckého pozmeňujúceho návrhu sa však do zákona doplnil nový novelizačný článok. Jeho cieľom bolo upraviť postup Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR v prípade, ak fyzická osoba doručí oznámenie o nadobudnutí destilačného zariadenia po uplynutí stanovenej lehoty.

Foto: TASR – Jaroslav Novák

Prezident poukázal na to, že podľa zákona o rokovacom poriadku pri prerokúvaní návrhu zákona nemožno podať návrh, ktorým sa mení alebo dopĺňa iný zákon, ktorý s ním obsahovo nesúvisí. Podobné ustanovenia obsahuje aj zákon o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov. „V danom prípade v súlade s mojím dlhodobo deklarovaným postojom konštatujem, že čl. II schváleného zákona k zvyšku schváleného zákona predstavuje jasný a jednoznačný prílepok,“ zdôraznil Pellegrini.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Dankovi prešiel zákon o hmyze v potravinách: Obchody reagujú, takto je to pri regáloch po…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Beáta Jurík v 1 na 1: Zlu sa neustupuje. Šimečka za pochybenia nemôže, je pripravený poraziť Fica
1 na 1
Beáta Jurík v 1 na 1: Zlu sa neustupuje. Šimečka za pochybenia nemôže, je pripravený poraziť Fica
Psychologička Lucia Košťálová o prípade učiteľky v Nitre: Škola by mala mať postup pre tieto situácie
Psychologička Lucia Košťálová o prípade učiteľky v Nitre: Škola by mala mať postup pre tieto situácie
Namaľoval Hitlera ako masturbuje, bol ním posadnutý. Salvador Dalí veril, že je reinkarnáciou mŕtveho brata
Namaľoval Hitlera ako masturbuje, bol ním posadnutý. Salvador Dalí veril, že je reinkarnáciou mŕtveho brata
Dobil tehotnú ženu, ktorá následne porodila, dieťa zabil. Sells môže mať na rukách krv až 70 ľudí
Dobil tehotnú ženu, ktorá následne porodila, dieťa zabil. Sells môže mať na rukách krv až 70 ľudí
Agnesa žije 20 rokov v USA: Podnikanie je tu ľahšie, no pracuje sa veľa. Ľudia dajú na bývanie aj 70 % príjmov
Slováci a Česi v zahraničí
Agnesa žije 20 rokov v USA: Podnikanie je tu ľahšie, no pracuje sa veľa. Ľudia dajú na bývanie aj 70 % príjmov
Podľa šéfa IĽP chce Ficova vláda Slovákov v zahraničí umlčať. Naša redaktorka bola na najlepšom letisku na svete
Podľa šéfa IĽP chce Ficova vláda Slovákov v zahraničí umlčať. Naša redaktorka bola na najlepšom letisku na svete
Obkladač Vladislav: Biela kúpeľňa nikdy neomrzí. Jeden trend budú Slováci ešte ľutovať
Obkladač Vladislav: Biela kúpeľňa nikdy neomrzí. Jeden trend budú Slováci ešte ľutovať
V kostole ňou vyháňajú diabla, pôvodne bol vo fľašiach kokaín. Coca-Cola je aj dnes zakázaná v 2 štátoch sveta
V kostole ňou vyháňajú diabla, pôvodne bol vo fľašiach kokaín. Coca-Cola je aj dnes zakázaná v 2 štátoch sveta
Štefan Hríb v 1 na 1: Premiér Fico by opozíciu roztrhal na kusy, keby mala škandály ako on
1 na 1
Štefan Hríb v 1 na 1: Premiér Fico by opozíciu roztrhal na kusy, keby mala škandály ako on
Pomenovali po ňom dinosaura, v TV ho nechceli pre veľké zuby. David Attenborough oslavuje 100 rokov
Pomenovali po ňom dinosaura, v TV ho nechceli pre veľké zuby. David Attenborough oslavuje 100 rokov
Zabíjal na lodi, už je aj na pevnine: Nakaziť sa nie je jednoduché, hantavírus však môže byť nebezpečný
Zabíjal na lodi, už je aj na pevnine: Nakaziť sa nie je jednoduché, hantavírus však môže byť nebezpečný
Zabudnite na Chorvátsko. Slovákom a Čechom v málo známej destinácii učarovali krásne pláže aj ceny
Zabudnite na Chorvátsko. Slovákom a Čechom v málo známej destinácii učarovali krásne pláže aj ceny

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac