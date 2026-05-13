Vážna nehoda pri Sečovciach ochromila dopravu: Zrazili sa 4 vozidlá, zasahujú hasiči aj záchranári

Ilustračná foto: Facebook/Hasičský a záchranný zbor - Košický kraj

Nina Malovcová
TASR
Pri nehode sa zranili aj deti.

Hasiči aktuálne zasahujú pri hromadnej dopravnej nehode medzi Novým Ruskovom a Sečovcami v okrese Trebišov. Na mieste je viacero zranených, cesta je uzavretá.

Pre TASR to uviedol hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (KR HaZZ) v Košiciach Jozef Bálint. Spresnil, že došlo k zrážke troch osobných áut a jednej dodávky. „Podľa predbežných informácií utrpelo zranenia sedem ľudí, z toho štyria dospelí a tri deti,“ uviedol.

Hasiči vyzývajú vodičov na opatrnosť

Prezídium HaZZ prostredníctvom sociálnej siete prosí vodičov o zvýšenú opatrnosť a rešpektovanie pokynov záchranných zložiek.

Situácia s „langosom" zašla priďaleko: Finančná správa hovorí o vlne agresie, padli aj vyhrážky zabitím

