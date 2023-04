Vymkol posádku, tesne pred nárazom do Álp bol pokojný: Pilot Lubitz zámerne spôsobil haváriu lietadla, zabil 149 ľudí

Keď nastupujeme do lietadla, sme presvedčení o tom, že piloti vedia, čo robia a bezpečne nás dopravia do zvolenej destinácie. 24. marca 2015 sa ale stalo niečo nepochopiteľné. Pilot Andreas Lubitz zámerne spôsobil haváriu lietadla. Zabil seba, svojich kolegov, ale aj 149 pasažierov.

V článku sa dozviete aj: kto bol Andreas Lubitz;

čo sa dialo v momentoch pred tragédiou;

čo Lubitza k nepochopiteľnému skutku viedlo;

čo našli vyšetrovatelia v jeho byte.

Splnil si detský sen, robil to, čo miloval

Ako informuje BBC, Nemec Andreas Lubitz vždy sníval o tom, že sa stane profesionálnym pilotom a napokon sa mu sen splnil. Už ako tínedžer sa stal členom klubu a učil sa lietať klzákom. Ľudia ho popisovali ako milého a tichého človeka, nemohli tušiť, že za nenápadnou fasádou sa ukrýva niekto skutočne nebezpečný.

Jeho bývalá priateľka Kathrin Goldbachová, ktorá s ním strávila sedem rokov, neskôr priznala, že bol posadnutý kontrolou, chcel jej diktovať úplne všetko, dokonca aj to, čo si má obliekať a s kým sa smie rozprávať.

Tvrdil, že chce zmeniť systém, chce urobiť niečo, vďaka čomu si jeho meno zapamätá celý svet. Niekoľko týždňov pred osudným dňom podľa Mail Online 27-ročnému Lubitzovi priateľka oznámila, že čaká jeho dieťa. Andreas sa však správal chaoticky a nepredvídateľne, krátko pred incidentom si napríklad kúpil dve autá Audi. Kathrin ho preto opustila, obávala sa totiž o svoju bezpečnosť.

Bál sa, že príde o prácu

Lubitz mal trpieť čoraz prudšími výkyvmi nálad. Trápilo ho, že sa mu už niekoľko rokov kazí zrak, videl čoraz viac rozmazane, obával sa, že kvôli tomu príde o svoju licenciu. Andreas navštevoval aj odborníkov, podľa ktorých trpel syndrómom vyhorenia, nespavosťou a ďalšími problémami. Aj keď ale bolo jasné, že duševne je na tom veľmi zle, lekárov viazala mlčanlivosť, nemohli Lubitzových zamestnávateľov informovať.

Andreas podľa The Guardian svoj stav pred kolegami a zamestnávateľmi veľmi dobre maskoval. Zatajil dokonca aj odporúčanie od lekára, aby ostal doma. Podľa nich neprejavoval žiadne známky psychickej nepohody a na lietanie bol na 100 % spôsobilý. Nikomu nerobilo vrásky na čele ani to, že si v roku 2009 vzal na niekoľko mesiacov pauzu, údajne kvôli ťažkej depresii. Po tejto pauze bol po fyzickej aj psychickej stránke prehlásený za úplne zdravého a nalietal najmenej 630 hodín.

Napriek tomu však 24. marca 2015 došlo k tragédii, ktorá zasiahla celé Nemecko. Let 4U 9525 leteckej spoločnosti Germanwings podľa BBC odlietal z Barcelony a mal namierené do Düsseldorfu. Na palube bolo 149 cestujúcich, let mal trvať zhruba dve hodiny. Zdalo sa, že všetko ide podľa plánu a o 9:30 piloti poslednýkrát nadviazali kontakt s letovou kontrolou.