Vieme, ako budú po novom otvorené obchody na Veľkú noc. George kupuje domy za 1 euro v Taliansku

Mýty o Jurajovi Jánošíkovi
Juraj Jánošík je bezpochyby najznámejším hrdinom našej národnej histórie. Dnes populárny zbojník sa stal synonymom slovenského ľudového umenia, ale aj stelesnením a symbolom odboja. O jeho živote a činoch koluje množstvo legiend, no ako ukazuje historický kontext, nie všetky sa stretávajú s pravdou. Realita bola pravdepodobne odlišná, niekde až diametrálne.
Životný príbeh Juraja Jánošíka sa začína v roku 1688 v Terchovej. Na tejto informácii sa zhodujú prakticky všetky zdroje, no presný dátum narodenia, bohužiaľ, nepoznáme. Aj keď z tej doby máme písomné pramene, nie je z nich možné vyčítať, komu a kedy presne sa malý Juraj narodil. Situáciu komplikuje aj to, že v tom období sa narodili v danej oblasti až štyria Jánošíkovci.
Vo všeobecnosti potom o jeho dospievaní nemáme veľa informácií, no predpokladá sa, že musel tvrdo pracovať na poliach a s ťažkou manuálnou prácou bolo spojená jeho mladosť. Niet sa prečo čudovať tomu, že sa spolu s ďalšími mladými mužmi nechal zlákať protihabsburskými myšlienkami do kuruckého vojska. Pod vidinou lepšieho života bez daní a poddanstva mal podľa Hospodárskych novín slúžiť v rokoch 1707 a 1708 v pešom pluku Viliama Winklera a aktívne sa tak zapojiť do povstania.
Viac si môžete prečítať v článku: Jánošík bol zbojníkom krátko, nebral len bohatým. Zavesenie na hák je jedna z najhorších smrtí, predtým ho kruto mučili
Martina žije na thajskom ostrove
Pred štyrmi rokmi vymenila istotu v korporáte za život vo východnej kultúre. Dnes sa budí s vôňou mora a na notebooku pracuje pod palmami. Martina si v tropickej Ázii vybudovala nový domov, ktorý vyzerá ako zo sna.
Pred niekoľkými mesiacmi sme sa rozprávali s Martinou Šmídovou, ktorá pochádza z Českej republiky, no už štyri roky žije ako digitálna nomádka na treťom najväčšom ostrove v Thajsku – Ko Samui. Martina nám porozprávala, prečo sa rozhodla presťahovať do Ázie, aj to, koľko ju stojí bývanie, strava a voľný čas. Tentoraz nám priblížila, v čom sú Thajčania iní ako Slováci a Česi, aký kultúrny šok tu zažila a na aké turistické pasce by ste si v Thajsku mali dať pozor.
„Na Instagrame vidíte prázdne pláže, luxusné vily a kokos v ruke pri bazéne.
To všetko existuje. No vedľa toho je aj hustá doprava a preplnené turistické miesta,“ opísala turistický raj.
Thajsko je predsa len celkom odlišné od Slovenska či Česka. Zažili ste tu nejaký kultúrny šok?
Najväčší šok bol pre mňa pracovný štýl a tempo života. V Európe je všetko o výkone, rýchlosti a plánovaní dopredu. V Thajsku ide veľa vecí viac „flow“ štýlom. Termíny nie sú vždy presné a konflikty sa riešia veľmi jemne. Thajčania sú všeobecne veľmi priateľskí, a to sa premieta aj do atmosféry bežného každodenného života.
Zaujímavý kultúrny šok však bol, keď som zistila, že v Thajsku sa vôbec nekradne. Nechať kľúč v motorke, mobil na stole v reštaurácii, alebo si nezamykať bicykel, je tu úplne normálne.
Celý rozhovor si môžete prečítať tu: Martina žije na thajskom ostrove: Vôbec sa tu nekradne. Nájsť prácu ako cudzinec je komplikované
Princezná si myslela, že zhltla klavír, kráľ zas veril, že má orgány zo skla
Medzi aristokratov trpiacich touto bludnou predstavou patrila aj Alexandra Bavorská. Nemecká princezná, ktorá bola zároveň aj spisovateľkou, verila, že ako dieťa prehltla klavír vyrobený zo skla. Pohybovala sa preto nesmierne opatrne. Obávala sa totiž, že ak sa niekde udrie, klavír sa v nej rozbije a ona okamžite zomrie. Kráľ Karol VI. sa zas nehýbal celé hodiny, lebo sa bál, že sa v ňom roztrieštia orgány zo skla.
V rôznych obdobiach dejín mali aristokrati v obľube odlišné materiály a predmety. Vedeli ste napríklad, že kedysi ženy využívali na skrášľovanie mejkap s prímesou olova či arzénu? Napríklad Kleopatra podľa portálu National Geographic používala na zvýraznenie svojich očí čiernu linku, ktorá obsahovala olovnaté soli. V istom období zas bola šľachta posadnutá sklom. Konkrétne predstavou, že je vyrobená zo skla.
Okolo roku 1850 si rodina Alexandry Amelie Bavorskej všimla, že sa správa akosi zvláštne. 23-ročná princezná bola dcérou kráľa Ľudovíta I. Bavorského. Čo tým myslíme, ak hovoríme, že sa správala zvláštne? Alexandra bola posadnutá bielou farbou a začala nosiť takmer výlučne biele oblečenie. Iné farby, ale aj vzory ju údajne príliš rozrušovali. Okrem toho, ako píše portál History, po celý čas našľapovala po špičkách. Po chodbách sa pohybovala s maximálnou opatrnosťou a veľmi pomaly. Vždy, keď prechádzala cez dvere, otočila sa bokom, aby sa ani náhodou ničoho nedotkla.
Viac sa dozviete v našom článku: Báli sa, že sa rozbijú na črepy a zomrú. Princezná si myslela, že zhltla klavír, kráľ zas veril, že má orgány zo skla
Najzábavnejšia loď sveta má na streche motokárovú dráhu
Výletná loď, ktorá má v názve slovo „radosť“, ponúka zážitok, ktorý vám zrýchli tep a zdvihne adrenalín v tele. Vďaka tomu vyniká medzi ostatnými megaloďami. Na jej streche sa totiž nachádza unikátna motokárová dráha, kde sa cestujúci môžu preháňať na motokárach vysokou rýchlosťou doslova uprostred oceánu.
Loď spoločnosti Norwegian Cruise Line s názvom Norwegian Joy je moderná výletná loď triedy Breakaway Plus, ktorá svoju prvú plavbu na mori absolvovala v apríli 2017. Jej maximálna kapacita je 3 852 cestujúcich. Aktuálne sa plaví po Panamskom prieplave, Tichomorí, Karibiku, Bahamách, Aljaške a Strednej Amerike. Prístav má v Miami, Seattli, Port Canaveral, Los Angeles a vo Vancouveri.
Postavila ju nemecká lodiarska spoločnosť Meyer Werft pred 9 rokmi v Papenburgu v Nemecku s nákladmi 700 miliónov eur. Jej krstným otcom je čínsky spevák a skladateľ Wang Leehom. Pôvodne bola postavená na mieru pre čínskych klientov, pre ktorých bol na palube k dispozícii personál ovládajúci čínsky jazyk aj autentická čínska kuchyňa a zábava inšpirovaná čínskou kultúrou. Prístav mala v tom čase v Šanghaji a Tchien-ťine.
V roku 2019 však nahradila loď Norwegian Pearl, preto bola prevezená do USA a zrekonštruovaná za 50 miliónov dolárov, aby sa odstránili mnohé špecifické ázijské prvky, ako napríklad čajová záhrada a karaoke bar, vďaka čomu vyzerá viac ako jej sesterská loď Norwegian Bliss.
Celú reportáž si môžete prečítať tu: Najzábavnejšia loď sveta má na streche motorkársku dráhu. Plavba vyjde pritom len na pár stoviek, má to háčik
Sledoval, ako zošívajú dvoch rómskych chlapcov na dvojčatá, pichal injekcie do očí
Pri transportoch ľudí do koncentračného a vyhladzovacieho tábora Auschwitz-Birkenau (Osvienčim-Brezinka) stál na rampe a gestom ruky rozhodoval o ich osude. Keď ukázal na jednu stranu, čakala ich nútená práca v hrozivých podmienkach, druhá automaticky znamenala smrť. Reč je o mužovi menom Josef Mengele, ktorý dostal prezývku Anjel smrti. Veril, že ľudské rasy sa geneticky líšia, pričom árijskú rasu, ktorej slúžil, považoval za nadradenú. Na základe tejto ideológie získal od nacistického režimu moc zaobchádzať s ostatnými ľuďmi, akoby neboli plnohodnotnými bytosťami.
„Navštevoval nás ako ´dobrý strýko´ a nosil nám čokoládu. Po experimentoch sme dostávali darčeky,“ opísal Josefa Mangeleho Moshe Ofer, ktorý bol v čase deportácie do tábora ešte len dieťaťom. Mengeleho experimenty prežil, no jeho brat Tibi také šťastie nemal a zomrel Moshemu priamo v náručí – opisuje jeden z mnohých trpkých príbehov z tohto obdobia encyklopédia Múzea holokaustu v Spojených štátoch. Väčšina obetí, na ktorých Mengele páchal svoje zverstvá, boli práve deti.
Dospelí, ktorí sa dostali na toto pekelné miesto, si dobre uvedomovali, že nejde o žiadneho „dobrého strýka“. Gisella Perl tu bola väzenkyňou, no zároveň pracovala v Birkenau pod dohľadom nacistov ako gynekologička. Opísala, že keď sa Mengele objavil v ženskej ošetrovni, zavládla hrôza. „Jeho návštev sme sa báli viac, než čohokoľvek iného, pretože sme nikdy nevedeli, či nám ešte bude dovolené žiť ďalej.“ Dodala, že s nimi mohol robiť čokoľvek si len zmyslel.
Ako vyzeral život Josefa Mengeleho pred táborom, aké zverské experimenty páchal a ako sa mu podarilo vyhnúť trestu, zistíte tu: Sledoval, ako zošívajú dvoch rómskych chlapcov na dvojčatá, pichal injekcie do očí: Anjel smrti nebol potrestaný
Najväčší krytý akvapark v Európe
Bez ohľadu na ročné obdobie sa nejeden z vás iste rád okúpe v príjemne teplej vode. U našich susedov v Poľsku nájdete unikátny krytý akvapark. Je považovaný za ten najväčší v Európe.
Nájdete tu desiatky bazénov, sáun, množstvo miest, kde sa môžete najesť a oddýchnuť si. Hoci niektorí si ho zamilovali, nájdu sa aj ľudia, ktorí nešetria slovami kritiky.
Ak sa chcete dozvedieť, čo kritikom najviac prekáža, prečítajte si náš článok tu: V najväčšom vnútornom akvaparku Európy ste za 3 hodiny: Za vstup dáte 30 eur, ľudia ho aj kritizujú
Muž vyrábal zo svojich obetí mäso na hamburgery
Joe Metheny sa zapísal medzi hŕstku sériových vrahov, na ktorých svet len tak nezabudne. Sú ako vystrihnutí z tých najhorších nočných môr, ako príšery v ľudskej podobe. Z toho, čo robil so svojimi obeťami, sa dvíha žalúdok aj tým najodolnejším.
Ku skutkom sa otvorene priznal. Vraj by klamal, ak by povedal, že to, čo vykonal, ľutuje. Napriek tomu však prosil o trest smrti.
Ak sa o ohavnostiach, ktoré Metheny vykonal, chcete dozvedieť viac, prečítajte si náš článok tu: Z ľudí vyrábal hamburgery: Zvrátený Joe Metheny prosil o trest smrti
Dostali sme surový burger, ktorý nám takmer utiekol z taniera, no prišlo aj milé prekvapenie
Kuchárska šou Na nože patrí medzi najúspešnejšie slovenské televízne projekty vo svojej kategórii. Aktuálne sa vysiela už piata séria a my sme navštívili ďalší podnik, ktorý si pod patronát vzal šéfkuchár Martin Novák. Tentoraz sme sa vybrali do pizzerie Família a odchádzali sme s poriadne zmiešanými pocitmi.
Podnik sa nachádza v obci Slovenské Kľačany, neďaleko Veľkého Krtíša a naša návšteva bola ako horská dráha plná emócii. Niektoré jedlá boli obstojné, no najviac nás prekvapil úplne surový burger.
Pokiaľ chcete vedieť, ako presne skončila naša návšteva a ako hodnotíme túto kritizovanú reštauráciu, dozviete sa to v našom článku: Surový burger nám takmer utiekol z taniera, no prišlo aj milé prekvapenie. Boli sme v pizzerii Família z novej časti Na nože
Z nového seriálu diváci šalejú, láme rekordy sledovanosti
Svet ich miloval, paparazzovia ich prenasledovali na každom kroku a ich smrť v roku 1999 zastavila čas podobne, ako keď pred rokmi v Dallase zomrel Johnov otec. John F. Kennedy mladší a Carolyn Bessettová neboli len celebritným párom. Boli stelesnením amerického sna, ktorý sa však v priebehu pár rokov zmenil na klaustrofobickú nočnú moru končiacu v chladných vodách Atlantiku.
Je málo párov v šoubiznise, ktoré si získali srdcia fanúšikov a ľudia ich milujú. Závisť a kritika sú totiž základnou ľudskou vlastnosťou, no niekedy sme ochotní prižmúriť oči a dopriať lásku aj celebritám. Medzi takéto páry patrili určite aj John F. Kennedy mladší a Carolyn Bessettová, a to aj vďaka ich zaujímavému príbehu.
Časť života syna amerického prezidenta teraz mapuje aj nový seriál.
Pokiaľ chcete vedieť viac zo života tohto obľúbeného páru, to, prečo ich ľudia tak milovali, či aké má seriál prijatie, všetko sa dozviete v našom článku: Z nového seriálu diváci šalejú, láme rekordy sledovanosti: Ľudia ho nevedia vynachváliť, aj keď končí tragédiou
Analytik Potočár: Bitka je o každý tanker, ani s ruskou ropou sme najnižšie ceny palív v regióne nemali
Tankovanie sa komplikuje, ceny letia nahor a pumpy zavádzajú limity, situácia sa môže zhoršiť.
Ceny pohonných látok na Slovensku začali v posledných dňoch citeľne rásť a vodiči to už pociťujú priamo na čerpacích staniciach. V niektorých prípadoch sa zvýšili aj o približne 15 centov na liter oproti minulému týždňu, pričom situácia zostáva neprehľadná.
Rafinéria Slovnaft bude ďalej pokračovať samoreguláciou, o ďalšom postupe v týchto dňoch rokuje vláda, ktorá zároveň priznáva, že trh sa dostáva pod čoraz väčší tlak. Rast cien sa neprejavuje rovnomerne. Časť čerpacích staníc, ktoré nenakupujú palivá od Slovnaftu, nedokáže držať krok s konkurenciou a pristupuje k obmedzeniam. Objavujú sa prípady, keď pumpy zavádzajú limity na tankovanie, napríklad 50 litrov na jedno vozidlo, čo pri viacerých autách nepokrýva ani plnú nádrž.
Na situáciu okolo ropy a možného vývoja cien palív sme sa pýtali Radovana Potočára, šéfredaktora portálu Energie-portal.sk a odborníka na energetiku, ktorý v rozhovore vysvetľuje, čo z plánovaných opatrení je reálne, ako funguje cenotvorba palív a prečo sa ceny na čerpacích staniciach neodvíjajú od pôvodu ropy tak, ako si mnohí myslia.
Celý rozhovor si môžete prečítať tu: Analytik Potočár: Bitka je o každý tanker, ani s ruskou ropou sme najnižšie ceny palív v regióne nemali
George kúpil v Taliansku domy za euro
Vo viacerých oblastiach Talianska už nejaký čas bežia projekty, v rámci ktorých si ľudia môžu kúpiť nehnuteľnosť za euro a zrekonštruovať ju podľa svojich predstáv. Keď George Laing z Veľkej Británie zbadal príležitosť, nezaváhal a chopil sa jej.
V rozhovore nám prezradil, aká je skutočná cena domov za euro a ako sa mu darí udržať pomerne nízku cenu za rekonštrukciu. Dozvedeli sme sa aj, aký je to proces po byrokratickej stránke a na čo by sa mal pripraviť človek, ktorý plánuje podobný krok a sníva o vlastnom domčeku v Taliansku.
Ak sa chcete dozvedieť viac, prečítajte si náš rozhovor tu: George kupuje domy za 1 euro v Taliansku: Život je tu lacný, rekonštrukciu zvládnem za 17 300 eur
Budú na Veľkú noc otvorené obchody?
Slovensko v posledných mesiacoch žije konsolidáciou a vláda si pre ľudí pripravila viaceré zmeny, pomocou ktorých chce naplniť štátnu pokladnicu. Jednou z nich je aj zrušenie zákazu predaja počas väčšiny štátnych sviatkov. Zmena sa dotkne aj najväčšieho kresťanského sviatku – Veľkej noci.
Slováci boli pritom dlhé roky zvyknutí, že na Veľkonočný pondelok boli všetky obchody zatvorené a nákup potravín či iné záležitosti si museli vybaviť v iný deň, v sobotu, keďže aj počas Veľkonočnej nedele boli obchody vždy prázdne. Teraz je však všetko inak a Ficova vláda púšťa ľudí späť do predajní.
Obchodných reťazcov sme sa preto pýtali, aké budú mať otváracie hodiny počas Veľkonočného pondelka. Niektoré budú otvorené ako zvyčajne, iné budú mať otváracie hodiny obmedzené, a jeden reťazec bude mať zatvorené.
Viac v našom článku: Budú na Veľkú noc otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce hlásia zmeny
