Ľudia čakali stovky eur, dostali drobné: Energopomoc má nové pravidlá, o peniaze neprídete

Ilustračná foto: Unsplash

Klaudia Oselská
Nové energošeky by mali byť rozposielané už od apríla.

Ľudia očakávali výraznejšiu pomoc, no realita ich zaskočila nižšími sumami na poukážkach. Nový systém energopomoci však prináša viac než len prvotné sklamanie. Mení pravidlá hry, zavádza priebežné posudzovanie nároku a zároveň garantuje, že o pridelené peniaze domácnosti napokon neprídu, aj keď nestihnú dodržať stanovené lehoty.

Energopoukážky, ktoré majú zmierniť dosahy rastúcich cien tepla a teplej vody, začali v posledných týždňoch postupne prichádzať do slovenských domácností napojených na centrálne zásobovanie teplom. O energopomoc nie je potrebné žiadať, systém funguje automaticky na základe dostupných údajov.

Právo na adresnú energopomoc vzniká domácnostiam, ktoré splnia stanovené podmienky od 1. januára 2026 a trvá do ďalšieho posudzovania bonity, ktoré bude určené nariadením vlády. V praxi to znamená, že nejde o jednorazové rozhodnutie, ale o proces, ktorý sa môže v čase meniť podľa vývoja príjmov a životnej situácie domácnosti.

Lehota je 45 dní

Ako sme vás už informovali, Energošek si môžete uplatniť na ktorejkoľvek pobočke Slovenskej pošty, a to do 45 dní odo dňa dátumu uvedeného priamo na poukaze. Rozhodujúci je dátum vytlačený na dokumente, nie deň, keď vám bol doručený do schránky. Ak túto lehotu nestihnete, poukaz už nebude možné preplatiť. Štát ale na túto možnosť myslel.

Občania však o svoju pomoc neprídu, suma im bude kumulatívne vyplatená pri najbližšom zasielaní energopoukážok,“ uviedla hovorkyňa ministerstva hospodárstva Mária Pavlusík.

V praxi to podľa nej znamená, že ak si domácnosť nestihne vybrať aktuálnu poukážku, príslušná suma sa pripočíta k ďalšej energopomoci, ktorú štát bude vyplácať v nasledujúcom období.

Foto: Pexels

Už o pár dní môžu domácnosti očakávať nové energošeky

Nové energošeky by mali byť rozposielané už od apríla, informoval o tom portál Živé. Potvrdila to aj pracovníčka na infolinke energopomoci. Zároveň doplnila, že ide o novú inštrukciu rezortu, ktorú majú občanom komunikovať.

Viaceré domácnosti sa však sťažovali, že sa energopomoci nedočkali aj napriek tomu, že ich príjmy spĺňajú stanovené požiadavky. Avšak, energopomoc je viazaná na trvalý pobyt. Preto sa posudzujú príjmy všetkých osôb, ktoré majú na danom mieste nahlásený trvalý pobyt, bez ohľadu na to, či tam žijú alebo nie.

