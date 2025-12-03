Opozícia tvrdo kritizuje Ficovu energopomoc: Vznikne vraj chaos, toto sú najväčšie nedostatky

Foto: TASR - Jaroslav Novák

Roland Brožkovič
TASR
SITA
Nové nariadenie energopomoci vytvára chaos, keďže jej vyplatenie je viazané na trvalý pobyt.

Nariadenie o energopomoci začne platiť od 8. decembra 2025, teda 16 dní pred Vianocami, pričom dodávatelia energií aj správcovia bytových domov budú mať málo času pripraviť sa na jeho platnosť. Uviedli to v stredu na tlačovom brífingu opoziční poslanci Karol Galek a Marián Viskupič (obaja SaS), ktorí reagovali na predstavenú energopomoc zo strany ministerky hospodárstva Denisy Sakovej (Hlas-SD).

Pomoc má dostať 90 % domácností, pričom sa obávajú, že bude viac plošná ako adresná. Na plošnú energopomoc išli už zo štátneho rozpočtu za posledné dva roky dve miliardy eur. Budúci rok by malo na ňu ísť približne 400 miliónov eur. „Energopomoc v prípade elektriny by naozaj mala byť poskytnutá všetkým, ktorí to potrebujú, pretože nijakým spôsobom ako jediná energopomoc nezaťažuje štátny rozpočet,“ uviedol Galek.

Zhodnotil, že nové nariadenie energopomoci vytvára chaos, keďže jej vyplatenie je viazané na trvalý pobyt. Ľudia si podľa neho budú vo veľkom prehlasovať trvalé pobyty a energopomoc dostanú aj tí, ktorí vlastnia niekoľko bytov, pokiaľ budú mať trvalý pobyt v jednom z nich a príjem tej domácnosti nedosiahne 1930 eur.

Zaplatíme to všetci

„Sú tam rôzne nedotiahnuté veci, ktoré vytvárajú obrovský chaos a nespravodlivosti a obávam sa, že to bude naozaj predmetom mnohých sporov a otázok, ktoré budú smerované na klientske centrá alebo na linku, ktorú zriadilo ministerstvo hospodárstva za 2,2 milióna eur opäť z našich daní. A táto linka má riešiť práve takéto nezrovnalosti, ktoré vzniknú z dôvodu nedomysleného schváleného návrhu o energopomoci,“ uzavrel Galek.

Viskupič spresnil, že energopomoc bude síce poskytnutá zo štátneho rozpočtu, no zaplatia ju Slováci najprv z daní a potom ešte raz vo faktúre. „Trvalý pobyt by malo byť niečo, s čím sa nekupčí. Tu sa stáva trvalý pobyt skutočne parametrom pre poskytnutie alebo neposkytnutie energopomoci,“ dodal Viskupič.

Foto: TASR – Jaroslav Novák

Podpredseda Progresívneho Slovenska a člen Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti Ivan Štefunko kritizuje pomalosť a nedostatočnú adresnosť vládneho plánu energopomoci. Podľa neho vláda pracovala dva roky na príprave plánu, ktorý nakoniec nebol adekvátny a nevyhnutne nevyriešil problémy najchudobnejších obyvateľov.

Štefunko poukazuje na to, že až 90 percent Slovákov je v zložitej situácii, čo ukazuje, že navrhovaná pomoc je zbytočne rozptýlená a nie je cielená na tých, ktorí ju skutočne potrebujú. Kritizuje najmä to, že pomoc nie je určená pre najchudobnejších, ktorí vykurujú domy tuhými palivami, a tiež mnohých ľudí žijúcich v podnájmoch. Títo obyvatelia, ktorí nemajú vlastné bývanie, ostanú podľa Štefunka často odkázaní na majiteľov bytov, ktorí môžu rozhodnúť, či pomoc premietnu do zvýšenia nájomného.

Naopak, pomoc môže dostať aj určitá časť majiteľov firiem, ktorí si nevyplácajú dividendy alebo si vyplácajú len minimálnu mzdu, čo podľa Štefunka vôbec nie je férové. Zdôraznil, že v pláne chýba skutočná sociálna dimenzia a adresnosť, pretože vláda ignoruje rodiny v núdzi, pričom pomoc zdanlivým bohatším je dotovaná z daní všetkých občanov.

