Slovensko náhle zatvorilo hranice s Ukrajinou: Mimoriadne opatrenie platí až do odvolania

Z bezpečnostných dôvodov sú v stredu od približne 15.00 h až do odvolania uzavreté všetky hraničné priechody na hranici s Ukrajinou. Informoval o tom hovorca finančnej správy (FS) Daniel Kováč.
„Finančná správa odporúča verejnosti, aby sledovala aktuálne informácie a rešpektovala pokyny príslušníkov finančnej správy a Policajného zboru. O ďalšom vývoji situácie budeme priebežne informovať,“ uviedol hovorca.
Dôvodom môžu byť ruské útoky
Len niekoľko kilometrov od slovenských hraníc bolo v stredu počuť výbuchy a aktivovala sa protivzdušná obrana. Rusko podľa ukrajinských médií prvýkrát od začiatku vojny zaútočilo dronmi aj na Užhorod. Slovensko následne z bezpečnostných dôvodov uzavrelo všetky hraničné priechody s Ukrajinou.
Podľa portálu Politarena Ukrajina zasiahli ruské drony západ Ukrajiny vrátane Zakarpatskej oblasti. Útoky hlásili aj priamo z Užhorodu, ktorý sa podľa dostupných informácií stal terčom útoku vôbec prvýkrát od začiatku ruskej invázie. Ukrajinské médiá uvádzajú, že drony útočili na logistické centrá, sklady, priemyselné objekty aj kritickú infraštruktúru mesta.
Nad Užhorodom sa ozývali opakované výbuchy a streľba protivzdušnej obrany. Miestne úrady zároveň varovali obyvateľov, aby zostali v úkrytoch. Útočiť mali drony typu Šáhid, ktoré vydávajú charakteristický hlasný zvuk pripomínajúci motocykel.
Jeden z dronov narušil vzdušný priestor Moldavska
Moldavské ministerstvo obrany v stredu potvrdilo narušenie vzdušného priestoru, ku ktorému došlo počas masívneho útoku ruskej armády na západnú Ukrajinu, keď jeden z dronov prenikol do moldavského vzdušného priestoru zo smeru od mesta Mohyliv-Podiľskyj vo Vinnyckej oblasti na západe Ukrajiny. Ako informovala britská stanica BBC, dron najprv nahlásili obyvatelia moldavského mesta Balti, píše TASR.
Dron následne pokračoval v lete smerom k okresu Ungheni a o 16:23 h preletel nad obcou Lapušna a smeroval na juh Moldavska. Moldavské ministerstvo obrany vo svojom vyhlásení nešpecifikovalo krajinu pôvodu dronu, ale uviedlo, že daný incident bol „výsledkom masívneho ruského útoku na Ukrajinu“.
Vlna ruských dronových útokov, ku ktorej došlo v stredu za bieleho dňa na západe Ukrajiny, pripravila v meste Rivne o život najmenej troch ľudí. Počas útokov v Rivne, ale aj v Odeskej oblasti na juhu Ukrajiny, ako aj v Chmeľnyckej a Čerkaskej oblasti v strednej časti krajiny utrpelo zranenia ďalších najmenej 12 osôb.
Podľa agentúry AFP tieto útoky svedčia o zmene v stratégii vzdušných útokov zo strany Moskvy. Rusko útočí na ukrajinské mestá už viac než štyri roky, avšak svoje útoky dronmi a raketami zvyčajne podniká v priebehu noci.
Tentoraz však obyvatelia hlavného mesta Kyjev museli aj počas dňa hľadať útočisko na staniciach metra, keď sa rozozvučali sirény leteckého poplachu a starosta Vitalij Kličko oznámil, že systémy protivzdušnej obrany zasahujú voči dronom.
