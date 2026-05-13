Slovensko náhle zatvorilo hranice s Ukrajinou: Mimoriadne opatrenie platí až do odvolania

Aktuálna správa
Nina Malovcová
TASR
Všetky priechody s Ukrajinou zostali uzavreté.

Z bezpečnostných dôvodov sú v stredu od približne 15.00 h až do odvolania uzavreté všetky hraničné priechody na hranici s Ukrajinou. Informoval o tom hovorca finančnej správy (FS) Daniel Kováč.

„Finančná správa odporúča verejnosti, aby sledovala aktuálne informácie a rešpektovala pokyny príslušníkov finančnej správy a Policajného zboru. O ďalšom vývoji situácie budeme priebežne informovať,“ uviedol hovorca.

Dôvodom môžu byť ruské útoky

Len niekoľko kilometrov od slovenských hraníc bolo v stredu počuť výbuchy a aktivovala sa protivzdušná obrana. Rusko podľa ukrajinských médií prvýkrát od začiatku vojny zaútočilo dronmi aj na Užhorod. Slovensko následne z bezpečnostných dôvodov uzavrelo všetky hraničné priechody s Ukrajinou.

Podľa portálu Politarena Ukrajina zasiahli ruské drony západ Ukrajiny vrátane Zakarpatskej oblasti. Útoky hlásili aj priamo z Užhorodu, ktorý sa podľa dostupných informácií stal terčom útoku vôbec prvýkrát od začiatku ruskej invázie. Ukrajinské médiá uvádzajú, že drony útočili na logistické centrá, sklady, priemyselné objekty aj kritickú infraštruktúru mesta.

Nad Užhorodom sa ozývali opakované výbuchy a streľba protivzdušnej obrany. Miestne úrady zároveň varovali obyvateľov, aby zostali v úkrytoch. Útočiť mali drony typu Šáhid, ktoré vydávajú charakteristický hlasný zvuk pripomínajúci motocykel.

Jeden z dronov narušil vzdušný priestor Moldavska

Moldavské ministerstvo obrany v stredu potvrdilo narušenie vzdušného priestoru, ku ktorému došlo počas masívneho útoku ruskej armády na západnú Ukrajinu, keď jeden z dronov prenikol do moldavského vzdušného priestoru zo smeru od mesta Mohyliv-Podiľskyj vo Vinnyckej oblasti na západe Ukrajiny. Ako informovala britská stanica BBC, dron najprv nahlásili obyvatelia moldavského mesta Balti, píše TASR.

Dron následne pokračoval v lete smerom k okresu Ungheni a o 16:23 h preletel nad obcou Lapušna a smeroval na juh Moldavska. Moldavské ministerstvo obrany vo svojom vyhlásení nešpecifikovalo krajinu pôvodu dronu, ale uviedlo, že daný incident bol „výsledkom masívneho ruského útoku na Ukrajinu“.

Foto: SITA/AP

Vlna ruských dronových útokov, ku ktorej došlo v stredu za bieleho dňa na západe Ukrajiny, pripravila v meste Rivne o život najmenej troch ľudí. Počas útokov v Rivne, ale aj v Odeskej oblasti na juhu Ukrajiny, ako aj v Chmeľnyckej a Čerkaskej oblasti v strednej časti krajiny utrpelo zranenia ďalších najmenej 12 osôb.

Podľa agentúry AFP tieto útoky svedčia o zmene v stratégii vzdušných útokov zo strany Moskvy. Rusko útočí na ukrajinské mestá už viac než štyri roky, avšak svoje útoky dronmi a raketami zvyčajne podniká v priebehu noci.

Tentoraz však obyvatelia hlavného mesta Kyjev museli aj počas dňa hľadať útočisko na staniciach metra, keď sa rozozvučali sirény leteckého poplachu a starosta Vitalij Kličko oznámil, že systémy protivzdušnej obrany zasahujú voči dronom.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Nové pravidlá energopomoci: Vláda ich opäť upravila. Pozrite sa, čo vás čaká a či vám…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Beáta Jurík v 1 na 1: Zlu sa neustupuje. Šimečka za pochybenia nemôže, je pripravený poraziť Fica
1 na 1
Beáta Jurík v 1 na 1: Zlu sa neustupuje. Šimečka za pochybenia nemôže, je pripravený poraziť Fica
Psychologička Lucia Košťálová o prípade učiteľky v Nitre: Škola by mala mať postup pre tieto situácie
Psychologička Lucia Košťálová o prípade učiteľky v Nitre: Škola by mala mať postup pre tieto situácie
Namaľoval Hitlera ako masturbuje, bol ním posadnutý. Salvador Dalí veril, že je reinkarnáciou mŕtveho brata
Namaľoval Hitlera ako masturbuje, bol ním posadnutý. Salvador Dalí veril, že je reinkarnáciou mŕtveho brata
Dobil tehotnú ženu, ktorá následne porodila, dieťa zabil. Sells môže mať na rukách krv až 70 ľudí
Dobil tehotnú ženu, ktorá následne porodila, dieťa zabil. Sells môže mať na rukách krv až 70 ľudí
Agnesa žije 20 rokov v USA: Podnikanie je tu ľahšie, no pracuje sa veľa. Ľudia dajú na bývanie aj 70 % príjmov
Slováci a Česi v zahraničí
Agnesa žije 20 rokov v USA: Podnikanie je tu ľahšie, no pracuje sa veľa. Ľudia dajú na bývanie aj 70 % príjmov
Podľa šéfa IĽP chce Ficova vláda Slovákov v zahraničí umlčať. Naša redaktorka bola na najlepšom letisku na svete
Podľa šéfa IĽP chce Ficova vláda Slovákov v zahraničí umlčať. Naša redaktorka bola na najlepšom letisku na svete
Obkladač Vladislav: Biela kúpeľňa nikdy neomrzí. Jeden trend budú Slováci ešte ľutovať
Obkladač Vladislav: Biela kúpeľňa nikdy neomrzí. Jeden trend budú Slováci ešte ľutovať
V kostole ňou vyháňajú diabla, pôvodne bol vo fľašiach kokaín. Coca-Cola je aj dnes zakázaná v 2 štátoch sveta
V kostole ňou vyháňajú diabla, pôvodne bol vo fľašiach kokaín. Coca-Cola je aj dnes zakázaná v 2 štátoch sveta
Štefan Hríb v 1 na 1: Premiér Fico by opozíciu roztrhal na kusy, keby mala škandály ako on
1 na 1
Štefan Hríb v 1 na 1: Premiér Fico by opozíciu roztrhal na kusy, keby mala škandály ako on
Pomenovali po ňom dinosaura, v TV ho nechceli pre veľké zuby. David Attenborough oslavuje 100 rokov
Pomenovali po ňom dinosaura, v TV ho nechceli pre veľké zuby. David Attenborough oslavuje 100 rokov
Zabíjal na lodi, už je aj na pevnine: Nakaziť sa nie je jednoduché, hantavírus však môže byť nebezpečný
Zabíjal na lodi, už je aj na pevnine: Nakaziť sa nie je jednoduché, hantavírus však môže byť nebezpečný
Zabudnite na Chorvátsko. Slovákom a Čechom v málo známej destinácii učarovali krásne pláže aj ceny
Zabudnite na Chorvátsko. Slovákom a Čechom v málo známej destinácii učarovali krásne pláže aj ceny

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac