Konečná nominácia je známa: Slovensko ide na MS 2026 s mladým tímom. Országh verí nováčikom aj posilám zo zámoria

Vedenie slovenskej hokejovej reprezentácie uzavrelo nomináciu s 25 hráčmi pre svetový šampionát 2026 vo Švajčiarsku. Nezmestili sa do nej obranca Rayen Petrovický a útočníci Šimon Petráš a Jakub Lacka. Vo Fribourgu bude mať trénerský štáb k dispozícii finálne troch brankárov, osem obrancov a štrnásť útočníkov.
Trojici hráčov, ktorej ostal v rukách „Čierny Peter“, oznámil hlavný tréner Vladimír Országh spolu s trénerskými kolegami rozhodnutie po stredajšom tréningu. „Vždy je to náročná voľba, najmä keď sa s niektorými hráčmi musíte rozlúčiť. Ide o chlapcov, ktorí boli s nami aj dlhší čas, obetovali reprezentácii svoj čas aj energiu, čo si vážime. Museli sme urobiť rozhodnutie a snažili sme sa rozhodovať tak, aby sme do Švajčiarska vzali so sebou to najlepšie, čo aktuálne máme k dispozícii,“ uviedol pre hockeyslovakia.sk na margo posledného vyraďovania hlavný kouč Vladimír Országh.
K tímu sa pridali ďalšie posily
Na stredajšom tréningu naplno zaberal už aj Filip Mešár, útočník Lavalu v AHL, ktorý priletel v utorok. V stredu popoludní sa k tímu pridal aj ďalší produktívny útočník Martin Chromiak, ktorý doletel z Los Angeles. Obranca Viliam Kmec mal výstupné testy až v utorok.
V stredu nabral z Las Vegas smer Švajčiarsko. S tímom sa stretne na letisku v Zürichu. „Zatiaľ sme videli na ľade iba Filipa Mešára, je hladný, čo je fajn. Je to kreatívny hráč, ktorý by nám mal pomôcť v presilovkách rovnako ako Martin Chromiak. Vilo Kmec má za sebou solídnu prvú sezónu v AHL, preto veríme, že bude prínosom pre našu defenzívu,“ doplnil Országh k čerstvým posilám.
Országh prehovoril aj o ospravedlnenkách
Hlavný kouč sa dotkol aj situácie s ospravedlnenkami. Tím pre MS skladal namiesto chorého Craiga Ramsayho aj vlani a už vtedy sa počet ospravedlneniek šplhal k tridsiatke. Tento rok je finálne číslo o niečo vyššie ako minulý.
„Taká je realita. Vieme, že sezóna bola olympijská, chalani majú toho dosť, preto sme s takýmto počtom počítali. Nebude to jednoduché, máme veľa mladých chlapcov. Niektorí idú prvýkrát, iní zasa idú prvýkrát v inej role ako doteraz. Chceme ísť od zápasu k zápasu. Vieme, že nás čaká náročné obdobie. Bude veľmi dôležité, aby sme zvládli prvé dva duely. Radi by sme sa dostali do prvej osmičky, ale uvedomujeme si, že to nebude automatické. Tento tím bude potrebovať podporu z domova, keďže je mladý. Z našej strany to vnímame ako investíciu do budúcnosti. Priestor dostávajú hráči, ktorí by ho za iných okolností asi nedostali. Aj preto veríme, že ho naplno využijú a ukážu sa v dobrom svetle,“ dodal Országh.
Slovákov čaká úvodný duel s Nórskom
Slováci majú za sebou štyri týždne záverečnej prípravy, počas ktorých odohrali osem zápasov. Postupne sa stretli so Švajčiarskom (3:1, 3:5), s Nemeckom (1:3, 1:3), Lotyšskom (1:5, 5:2) a Dánskom (0:3, 4:2). Na šampionát sa naladili víťazstvom nad Dánmi 4:2 v Spišskej Novej Vsi. Prvý zápas odohrajú na šampionáte v sobotu 16. mája o 12.20 h proti Nórsku.
Nominácia Slovenska na MS 2026
brankári: Eugen Rabčan (HC MONACObet Banská Bystrica/Kometa Brno), Samuel Hlavaj (Iowa Wild/AHL), Adam Gajan (Univ. of Minnesota-Duluth/NCAA)
obrancovia: František Gajdoš (Litvínov), Jozef Viliam Kmec (Henderson Silver Knights/AHL), Samuel Kňažko (HC Vítkovice Ridera), Jakub Meliško (HK Dukla Michalovce), Luka Radivojevič (Boston College/NCAA), Maxim Štrbák (Rochester Americans/AHL), Mislav Rosandič (HC Košice), Patrik Koch (HC Oceláři Třinec)
útočníci: Martin Faško-Rudáš (Bílí Tygři Liberec), Marek Hrivík (HC Vítkovice Ridera), Martin Chromiak (Ontario Reign/AHL) Andrej Kollár (HC Kometa Brno), Adam Liška (Severstaľ Čerepovec), Filip Mešár (Laval Rocket/AHL), Jakub Minárik (HC Energie Karlovy Vary), Aurel Nauš (HK Poprad), Servác Petrovský (Bílí Tygři Liberec), Kristián Pospíšil (Kometa Brno), Martin Pospíšil (Calgary Flames/NHL), Adam Sýkora (New York Rangers/NHL), Sebastián Čederle, Oliver Okuliar (Skelleftea AIK/Švéd.)
