Vodiči pocítia zmenu okamžite: Bratislavu čaká ďalšie odbremenenie dopravy, otvorili dôležitú časť križovatky D1/D4

Motoristi smerujúci z Bratislavy na Trnavu majú odteraz cestu ešte jednoduchšiu. Národná diaľničná spoločnosť (NDS) spustila ďalšiu vetvu križovatky D1/D4, tentokrát z Rače smerom na Trnavu. Informovala o tom NDS na sociálnej sieti.
Podľa NDS to prinesie jednak plynulejšie napojenie na diaľnicu, vyššiu bezpečnosť vďaka mimoúrovňovému riešeniu, ako aj lepšiu dostupnosť pre Raču, Vajnory, Čiernu Vodu aj Svätý Jur.
Ďalšie vetvy pribudnú v lete
Nová vetva sa odpája z D4 na 25,4 kilometri, vedie popod D1 a napája sa približne 500 metrov za križovatkou. Ide už o piatu sprevádzkovanú vetvu, ktorá pomáha odbremeniť dopravu v okolí hlavného mesta. Ďalšie tri vetvy, ktoré odbremenia Bratislavu, pribudnú podľa NDS v lete.
