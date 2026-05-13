Bil ju a kopal na námestí, ľudia sa len pozerali: Sisa Sklovská po rokoch odhalila mrazivé tajomstvo

Foto: Instagram (sisasklovskaofficial)

Frederika Lyžičiar
Roky mlčala o bolesti, ktorú zažila ako mladé dievča.

Domáce násilie často zostáva skryté za zatvorenými dverami a mnohé ženy o svojich skúsenostiach hovoria až po rokoch.

O to silnejšie pôsobia slová žien, ktoré si podobným obdobím prešli na vlastnej koži a dnes dokážu nahlas pomenovať, čo s človekom urobí strach, manipulácia či agresia vo vzťahu. Spevácka diva Sisa Lelkes Sklovská pre Nový Čas otvorila temné obdobie svojho života. Rozpovedala sa o tom, že ako veľmi mladé dievča zažila psychické aj fyzické násilie zo strany vtedajšieho partnera, a svojou výpoveďou zároveň poslala silný odkaz ženám, ktoré sa nachádzajú v podobnej situácii.

Psychické násilie považuje za ešte horšie

Sklovská priznala, že téma domáceho násilia v nej silno rezonuje. Vníma ju ako problém, ktorý sa netýka len fyzických útokov, ale aj psychického tlaku, strachu a postupného ničenia sebavedomia.

„Je to katastrofa. Sledujem to, zaujíma ma to a viem, že sa o tom dnes veľa hovorí aj vo filmoch či seriáloch. Domáce násilie je hrozné, najmä keď sa muž začne k žene správať agresívne a ubližuje jej. Musím však povedať, že fyzické násilie je často menšie zlo ako to psychické. Keď žena žije v strachu, je psychicky týraná a postupne stráca samu seba, je to ešte horšie,“ povedala speváčka.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Sisa Sklovska (@sisasklovskaofficial)


Otvorene hovorí aj o tom, že odchod z takéhoto vzťahu nebýva jednoduchý. Strach, deti aj neistota dokážu ženu paralyzovať natoľko, že v nebezpečnom prostredí zostáva dlhšie, než by sama chcela. „Lenže mnohé ženy v sebe nemajú silu oslobodiť sa. Treba to riešiť okamžite, no rozumiem tomu, že je to veľmi ťažké. Žena sa bojí, má deti, nevie, kam pôjde, čo bude ďalej. Sú to naozaj hrozné situácie,“ doplnila.

Agresiu zažila už ako tínedžerka

1 na 1
