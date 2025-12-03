Vláda schválila energopomoc na rok 2026: Už je jasné, ktoré domácnosti ju dostanú, takto sa to bude zisťovať

O energopomoci sa diskutovalo celý tento rok, no stále sa čakalo, kým vláda prijme potrebné nariadenia. Stalo sa tak práve dnes. Oprávnené domácnosti, ktoré majú nárok na štátnu energopomoc, by mali mať v budúcom roku zastropovanú cenu silovej elektriny na úrovni 72,7 eura za megawatthodinu (MWh).
Materiál nariaďuje Slovenským elektrárňam (SE) dodať spolu 5,5 terawatthodiny elektriny vyrobenej z jadrových zdrojov za stanovenú cenu. Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou (OKTE) má zasa stanoviť celkové skutočné množstvo elektriny dodané zo strany oprávnených dodávateľov elektriny a vykonať finančné zúčtovanie s oprávnenými dodávateľmi elektriny.
MH zverejní zoznam dodávateľov
Cena silovej elektriny pre oprávnené domácnosti sa tak oproti súčasnosti zvýši o necelú pätinu a domácnosti, ktoré nebudú mať nárok na energopomoc, zaplatia za elektrinu ako komoditu podľa cenového rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví cenu 103,94 eura/MWh. K týmto cenám ešte na faktúrach pribudnú ďalšie distribučné a prevádzkové poplatky a tiež daň z pridanej hodnoty.
„Hlavným cieľom navrhovaného opatrenia je udržanie cenovej hladiny v primeraných hodnotách a zachovanie súčasnej parity kúpnej sily z hľadiska cien elektriny v porovnaní s krajinami EÚ-27,“ uviedlo ministerstvo hospodárstva (MH) v schválenom materiáli.
Rezort hospodárstva stanoví predpokladaný objem koncovej spotreby elektriny pre jednotlivých oprávnených dodávateľov elektriny a tento údaj najneskôr do desiatich dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutí vo VHZ oznámi výrobcovi elektriny, OKTE a Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.
MH zároveň zverejní zoznam oprávnených dodávateľov elektriny, ktorí budú v roku 2026 vykonávať činnosť dodávky elektriny pre oprávnené energetické domácnosti a určí množstvo elektriny alokované jednotlivým oprávneným dodávateľom ako pomernú časť na úhrnnom množstve elektriny 5,5 TWh, pričom v rovnakej lehote zároveň každému takémuto dodávateľovi oznámi množstvo pre neho alokované.
Domácnosť nesmie presiahnuť sumu 1930 eur, no je to komplikovanejšie
Vláda na dnešnom rokovaní schválila energopomoc pre domácnosti na rok 2026. Ide však o adresnú pomoc, ktorú nedostanú všetky domácnosti. Počítať sa bude pomocou „bonity“. Dôležité je, aby domácnosti neprekročili stanovenú hranicu príjmu, rátať sa bude s celkovým príjmom, počtom členov domácnosti, ktorým budú pridelené koeficienty. Prvý bude mať koeficient 1 a každý ďalší člen 0,7. Každé dieťa pod 14 rokov bude mať koeficient 0,5.
Energopomoc bude do domácností distribuovaná pomocou energopoukážok.
Hraničná hodnota bonity energetickej domácnosti sa ustanovuje na 1930 eur na kalendárny mesiac, vyplýva to z predložených materiálov. Nárok na energopomoc má mať teda domácnosť, ktorá má členov prihlásených na trvalý pobyt pri konkrétnom odbernom mieste, jej priemerný prepočítaný príjem nepresiahne hranicu 1 930 eur mesačne a zároveň reálne odoberá elektrinu, plyn alebo teplo na bývanie, nie na podnikanie alebo iný veľkoodber.
