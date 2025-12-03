Vláda schválila energopomoc na rok 2026: Už je jasné, ktoré domácnosti ju dostanú, takto sa to bude zisťovať

Aktuálna správa

foto: interez

Lucia Mužlová
TASR
Vláda schválila energopomoc.

O energopomoci sa diskutovalo celý tento rok, no stále sa čakalo, kým vláda prijme potrebné nariadenia. Stalo sa tak práve dnes. Oprávnené domácnosti, ktoré majú nárok na štátnu energopomoc, by mali mať v budúcom roku zastropovanú cenu silovej elektriny na úrovni 72,7 eura za megawatthodinu (MWh).

Materiál nariaďuje Slovenským elektrárňam (SE) dodať spolu 5,5 terawatthodiny elektriny vyrobenej z jadrových zdrojov za stanovenú cenu. Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou (OKTE) má zasa stanoviť celkové skutočné množstvo elektriny dodané zo strany oprávnených dodávateľov elektriny a vykonať finančné zúčtovanie s oprávnenými dodávateľmi elektriny.

MH zverejní zoznam dodávateľov

Cena silovej elektriny pre oprávnené domácnosti sa tak oproti súčasnosti zvýši o necelú pätinu a domácnosti, ktoré nebudú mať nárok na energopomoc, zaplatia za elektrinu ako komoditu podľa cenového rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví cenu 103,94 eura/MWh. K týmto cenám ešte na faktúrach pribudnú ďalšie distribučné a prevádzkové poplatky a tiež daň z pridanej hodnoty.

Ilustračné foto: Freepik

„Hlavným cieľom navrhovaného opatrenia je udržanie cenovej hladiny v primeraných hodnotách a zachovanie súčasnej parity kúpnej sily z hľadiska cien elektriny v porovnaní s krajinami EÚ-27,“ uviedlo ministerstvo hospodárstva (MH) v schválenom materiáli.

Rezort hospodárstva stanoví predpokladaný objem koncovej spotreby elektriny pre jednotlivých oprávnených dodávateľov elektriny a tento údaj najneskôr do desiatich dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutí vo VHZ oznámi výrobcovi elektriny, OKTE a Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.

MH zároveň zverejní zoznam oprávnených dodávateľov elektriny, ktorí budú v roku 2026 vykonávať činnosť dodávky elektriny pre oprávnené energetické domácnosti a určí množstvo elektriny alokované jednotlivým oprávneným dodávateľom ako pomernú časť na úhrnnom množstve elektriny 5,5 TWh, pričom v rovnakej lehote zároveň každému takémuto dodávateľovi oznámi množstvo pre neho alokované.

Domácnosť nesmie presiahnuť sumu 1930 eur, no je to komplikovanejšie

Vláda na dnešnom rokovaní schválila energopomoc pre domácnosti na rok 2026. Ide však o adresnú pomoc, ktorú nedostanú všetky domácnosti. Počítať sa bude pomocou „bonity“. Dôležité je, aby domácnosti neprekročili stanovenú hranicu príjmu, rátať sa bude s celkovým príjmom, počtom členov domácnosti, ktorým budú pridelené koeficienty. Prvý bude mať koeficient 1 a každý ďalší člen 0,7. Každé dieťa pod 14 rokov bude mať koeficient 0,5.

Energopomoc bude do domácností distribuovaná pomocou energopoukážok.

Hraničná hodnota bonity energetickej domácnosti sa ustanovuje na 1930 eur na kalendárny mesiac, vyplýva to z predložených materiálov. Nárok na energopomoc má mať  teda domácnosť, ktorá má členov prihlásených na trvalý pobyt pri konkrétnom odbernom mieste, jej priemerný prepočítaný príjem nepresiahne hranicu 1 930 eur mesačne a zároveň reálne odoberá elektrinu, plyn alebo teplo na bývanie, nie na podnikanie alebo iný veľkoodber.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Slovensko čakajú náročné časy: Ruský plyn už do Európy nepotečie, no platia aj výnimky. Vláda…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Cheeseburger za 0 €: Boli sme na otvorení horúcej novinky. Sľúbili 1 000 jedál zadarmo, poriadne nás sklamaliCheeseburger za 0 €: Boli sme na otvorení horúcej novinky. Sľúbili 1 000 jedál zadarmo, poriadne nás sklamali
Expert na hypotéky: Ľudia preplácajú úvery aj o stovky eur mesačne, ktoré vedia ušetriť. Pozor na kreditky či hazardExpert na hypotéky: Ľudia preplácajú úvery aj o stovky eur mesačne, ktoré vedia ušetriť. Pozor na kreditky či hazard
Mesiac som žila zo 4,57 eura na deň: Potraviny ma stáli len 128 eur, podarilo sa mi to vďaka tomuto triku a bez obmedzovaniaMesiac som žila zo 4,57 eura na deň: Potraviny ma stáli len 128 eur, podarilo sa mi to vďaka tomuto triku a bez obmedzovania
Klobása či placky stoja aj 12 eur, novinkou je výhodné menu. Boli sme na trhoch v Bratislave, takéto sú tohtoročné cenyKlobása či placky stoja aj 12 eur, novinkou je výhodné menu. Boli sme na trhoch v Bratislave, takéto sú tohtoročné ceny
42 rokov hnila doma vo svojej posteli: Hedviga zomrela a zápach rozkladajúceho tela susedov nerušil. Nikto si to nevšimol42 rokov hnila doma vo svojej posteli: Hedviga zomrela a zápach rozkladajúceho tela susedov nerušil. Nikto si to nevšimol
Navštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Redaktorka vyskúšala novú linku Košice – BratislavaNavštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Redaktorka vyskúšala novú linku Košice – Bratislava
Porsche sa na ojazdených pneumatikách rútilo až 150 km/h. Po náraze začalo horieť, Paul Walker vtedy ešte žilPorsche sa na ojazdených pneumatikách rútilo až 150 km/h. Po náraze začalo horieť, Paul Walker vtedy ešte žil
Matúš prešiel vyše 25-tisíc kilometrov: Na výkaly v prírode treba lopatku, servítky zobrať so sebou. Slováci tomu nerozumejúMatúš prešiel vyše 25-tisíc kilometrov: Na výkaly v prírode treba lopatku, servítky zobrať so sebou. Slováci tomu nerozumejú
Odborník na energetiku Rastislav: Toto sú najväčšie chyby, ktoré ľudia doma robia. Ušetriť môžete desiatky eur mesačneOdborník na energetiku Rastislav: Toto sú najväčšie chyby, ktoré ľudia doma robia. Ušetriť môžete desiatky eur mesačne
V súdnej sieni vypil fľaštičku s jedom. Smrť odsúdeného generála sledovali milióny ľudí naživoV súdnej sieni vypil fľaštičku s jedom. Smrť odsúdeného generála sledovali milióny ľudí naživo
Punč za 3,50 € a šokujúci predmet za 4 €: Boli sme na vianočných trhoch, otvorili pred pár minútami. Takéto ceny vás čakajúPunč za 3,50 € a šokujúci predmet za 4 €: Boli sme na vianočných trhoch, otvorili pred pár minútami. Takéto ceny vás čakajú
Len 30 minút od obľúbeného mesta sme objavili skrytý raj Slovenska: Mnohí ani netušia, aké klenoty ukrývaLen 30 minút od obľúbeného mesta sme objavili skrytý raj Slovenska: Mnohí ani netušia, aké klenoty ukrýva

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac