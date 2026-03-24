S Veľkou nocou začal aj nelegálny predaj koláčov: Z ľudí, ktorí si privyrábajú pečením, robia zločincov

Foto:Profimedia/Unsplash

Nina Malovcová
Domáce pečenie sa mení na biznis, koláče z Facebooku zaplavili trh a štát stráca milióny.

Minister financií Ladislav Kamenický pri predstavení konsolidačných opatrení poznamenal, že vyššie dane nemusia ľudí výrazne zasiahnuť, ak si pomôžu domácou výrobou. „Keď si ľudia doma upečú keksy, urobia si džem z cukru, tak to majú za normálne sadzby dépéháčky,“ vyhlásil počas tlačovej konferencie.

Po takomto výroku sa nemožno čudovať tomu, že časť ľudí berie domácu výrobu ako prirodzenú alternatívu k drahším produktom v obchodoch. Pečenie doma môže predstavovať jednoduché riešenie, ako ušetriť alebo si dokonca privyrobiť. Práve tu sa však začína problém, ktorý je na Slovensku čoraz viditeľnejší.

Domáce pečenie sa totiž v mnohých prípadoch neobmedzuje len na rodinu či známych. Presúva sa na internet, do skupín na sociálnych sieťach a mení sa na systematický predaj bez pravidiel. Tento trend pritom nevznikol po výroku ministra, odborníci naň upozorňujú dlhodobo, no v posledných rokoch sa výrazne zrýchlil.

Podľa Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov dosahujú straty štátu z nelegálneho predaja zákuskov a pečiva už takmer 20 miliónov eur ročne. Ide o peniaze, ktoré chýbajú vo verejných financiách, pričom legálni podnikatelia musia plniť všetky povinnosti vrátane daní, odvodov a hygienických noriem.

Internet zaplavili veľkonočné ponuky

Najvýraznejšie sa tento trend prejavuje práve v čase blížiacich sa sviatkov. Doba je rýchla, ľudia pracujú viac než kedysi a tradičné pečenie, ktoré si vyžadovalo dni príprav, sa postupne vytráca z každodenného života. Mnohé ženy, ktoré kedysi pripravovali celé plechy koláčov a desiatky druhov pečiva, dnes jednoducho nemajú čas, energiu ani skúsenosti na to, aby na sviatočný stôl pripravili 14 druhov zákuskov a ďalšie 4 druhy slaného pečiva.

Aj preto čoraz viac ľudí volí jednoduchšie riešenie a objednajú si hotové koláče. Ide o praktickú voľbu, ktorá šetrí čas aj stres pred sviatkami a dávno už nie je výsadou len veľkých miest. Práve tento dopyt však vytvára priestor pre neoficiálny predaj, ktorý sa rýchlo rozšíril najmä na internete.

Foto: Pexels

Aj tento rok pred Veľkou nocou sa sociálne siete opäť zaplnili ponukami domácich koláčov, ktoré pôsobia ako bežná služba. V jednej z facebookových komunít sa objavila veľkonočná ponuka, ktorá zahŕňa linecké koláče, čokoládové sušienky či vanilkové rožky za približne 18 eur za kilogram. Okrem toho predajca ponúka aj krémové zákusky ako citrónové rezy, kokosovo-čokoládové kocky, parížske rožky, kokosové guľky, venčeky, punčové rezy či ovocné košíky, pričom objednávky prijíma cez správy a zabezpečuje aj dovoz priamo domov.

Ďalšia ponuka, ktorá kolovala na sociálnych sieťach v marci, uvádza konkrétne ceny, napríklad čajové pečivo mix za 15 eur za kilogram, balenie zákuskov 13 kusov za 15 eur alebo malé torty od 20 eur. Dezertné poháre sa predávajú za 2,50 eura za kus, pričom minimálny odber je šesť kusov. Bežnou súčasťou ponúk sú aj väčšie balíčky. Zákazníci si môžu objednať krabice s 20, 30, 40, 50 či dokonca 70 kusmi koláčov. Tie obsahujú kombinácie medových rezov, snickers rezov, makových a kokosových koláčov, punčových rezov, marlenky, parížskych rožkov alebo venčekov.

Niektorí predajcovia ponúkajú aj rozšírené menu, kde si zákazník môže doobjednať napríklad Pavlovovej tortičky, karamelové veterníky, ovocné tartaletky, laskonky alebo makrónky. Samostatnou kategóriou je suché pečivo, napríklad plnené oriešky, linecké koláče či kokosové pečivo, ktoré sa predáva v baleniach po pol kilogramu alebo v kilogramovom balení.

V článku sa po odomknutí dozvieš

  • Ako fungujú domáci predajcovia
  • Aké hrozia pokuty a postihy
  • Koľko stojí legálne podnikanie
  • Prečo to škodí cukrárňam

 

Po odomknutí tiež získaš

  • Články bez reklám
  • Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
  • Exkluzívne benefity

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Tajomný majiteľ pikantnej platformy z nej vybudoval impérium a stal sa boháčom. Nahromadil majetok vo výške 4,7 miliardy
Navštívili sme najkrajšiu a najdlhšiu dolinu v Nízkych Tatrách. Nájdete tu aj liečivé jazierko
Tip na výlet
Bola som v Barcelone mimo sezóny: Pivo stálo 9 €, ulice boli pokojné a pláž prázdna
Kristína a Juraj žijú na Islande: Život je tu drahý, ale jeho kvalita je vysoká. Miestnym chýba spontánnosť
Slováci a Česi v zahraničí
Vieme, ako budú po novom otvorené obchody na Veľkú noc. George kupuje domy za 1 euro v Taliansku
Najzábavnejšia loď sveta má na streche motokárovú dráhu. Plavba pritom vyjde len na pár stoviek, má to háčik
Z nového seriálu diváci šalejú, láme rekordy sledovanosti: Ľudia ho nevedia vynachváliť, aj keď končí tragédiou
Báli sa, že sa rozbijú na črepy a zomrú. Princezná si myslela, že zhltla klavír, kráľ zas veril, že má orgány zo skla
Michal Havran v 1 na 1: Ak Orbán prehrá, Fico skončil. Prvé kolo slovenských volieb sa odohrá v Maďarsku
1 na 1
Z ľudí vyrábal hamburgery: Zvrátený Joe Metheny prosil o trest smrti
Už sa to začalo, pocítime to všetci: Analytik Potočár vysvetli, čo by sa stalo, ak by zajtra začala prúdiť ruská ropa
Surový burger nám takmer utiekol z taniera, no prišlo aj milé prekvapenie. Boli sme v pizzerii Família z novej časti Na nože
Na nože
Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac