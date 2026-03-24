S Veľkou nocou začal aj nelegálny predaj koláčov: Z ľudí, ktorí si privyrábajú pečením, robia zločincov

Minister financií Ladislav Kamenický pri predstavení konsolidačných opatrení poznamenal, že vyššie dane nemusia ľudí výrazne zasiahnuť, ak si pomôžu domácou výrobou. „Keď si ľudia doma upečú keksy, urobia si džem z cukru, tak to majú za normálne sadzby dépéháčky,“ vyhlásil počas tlačovej konferencie.
Po takomto výroku sa nemožno čudovať tomu, že časť ľudí berie domácu výrobu ako prirodzenú alternatívu k drahším produktom v obchodoch. Pečenie doma môže predstavovať jednoduché riešenie, ako ušetriť alebo si dokonca privyrobiť. Práve tu sa však začína problém, ktorý je na Slovensku čoraz viditeľnejší.
Domáce pečenie sa totiž v mnohých prípadoch neobmedzuje len na rodinu či známych. Presúva sa na internet, do skupín na sociálnych sieťach a mení sa na systematický predaj bez pravidiel. Tento trend pritom nevznikol po výroku ministra, odborníci naň upozorňujú dlhodobo, no v posledných rokoch sa výrazne zrýchlil.
Podľa Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov dosahujú straty štátu z nelegálneho predaja zákuskov a pečiva už takmer 20 miliónov eur ročne. Ide o peniaze, ktoré chýbajú vo verejných financiách, pričom legálni podnikatelia musia plniť všetky povinnosti vrátane daní, odvodov a hygienických noriem.
Internet zaplavili veľkonočné ponuky
Najvýraznejšie sa tento trend prejavuje práve v čase blížiacich sa sviatkov. Doba je rýchla, ľudia pracujú viac než kedysi a tradičné pečenie, ktoré si vyžadovalo dni príprav, sa postupne vytráca z každodenného života. Mnohé ženy, ktoré kedysi pripravovali celé plechy koláčov a desiatky druhov pečiva, dnes jednoducho nemajú čas, energiu ani skúsenosti na to, aby na sviatočný stôl pripravili 14 druhov zákuskov a ďalšie 4 druhy slaného pečiva.
Aj preto čoraz viac ľudí volí jednoduchšie riešenie a objednajú si hotové koláče. Ide o praktickú voľbu, ktorá šetrí čas aj stres pred sviatkami a dávno už nie je výsadou len veľkých miest. Práve tento dopyt však vytvára priestor pre neoficiálny predaj, ktorý sa rýchlo rozšíril najmä na internete.
Aj tento rok pred Veľkou nocou sa sociálne siete opäť zaplnili ponukami domácich koláčov, ktoré pôsobia ako bežná služba. V jednej z facebookových komunít sa objavila veľkonočná ponuka, ktorá zahŕňa linecké koláče, čokoládové sušienky či vanilkové rožky za približne 18 eur za kilogram. Okrem toho predajca ponúka aj krémové zákusky ako citrónové rezy, kokosovo-čokoládové kocky, parížske rožky, kokosové guľky, venčeky, punčové rezy či ovocné košíky, pričom objednávky prijíma cez správy a zabezpečuje aj dovoz priamo domov.
Ďalšia ponuka, ktorá kolovala na sociálnych sieťach v marci, uvádza konkrétne ceny, napríklad čajové pečivo mix za 15 eur za kilogram, balenie zákuskov 13 kusov za 15 eur alebo malé torty od 20 eur. Dezertné poháre sa predávajú za 2,50 eura za kus, pričom minimálny odber je šesť kusov. Bežnou súčasťou ponúk sú aj väčšie balíčky. Zákazníci si môžu objednať krabice s 20, 30, 40, 50 či dokonca 70 kusmi koláčov. Tie obsahujú kombinácie medových rezov, snickers rezov, makových a kokosových koláčov, punčových rezov, marlenky, parížskych rožkov alebo venčekov.
Niektorí predajcovia ponúkajú aj rozšírené menu, kde si zákazník môže doobjednať napríklad Pavlovovej tortičky, karamelové veterníky, ovocné tartaletky, laskonky alebo makrónky. Samostatnou kategóriou je suché pečivo, napríklad plnené oriešky, linecké koláče či kokosové pečivo, ktoré sa predáva v baleniach po pol kilogramu alebo v kilogramovom balení.
