Prvý milión zarobila za 48 hodín, profesionálni gameri ju nenávidia: Corinna Kopf je najväčšou hviezdou OnlyFans

OnlyFans je platforma, ktorá pomohla tisíckam tvorcov a tvorkýň obsahu zarobiť si za krátky čas obrovské množstvo peňazí. Dokonalým príkladom je aj internetová modelka Corinna Kopf, ktorá svojou extravagantnosťou spôsobila v online priestore viacero kontroverzných situácií.

Platformu OnlyFans založil v roku 2016 muž menom Tim Stokely, ktorý mal dokonalý obchodný aj marketingový plán. Princíp bol jednoduchý – ponúknuť tvorcom miesto na prevádzanie ich schopností a užívateľom čo najosobnejší zážitok za finančnú podporu konkrétneho tvorcu.

Pre toho, kto nikdy stránku nenavštívil, respektíve o nej ani nepočul, to musí znieť ako skvelý nápad pre umelcov a ľudí, ktorým sa dovtedy nedostávalo dostatočnej internetovej pozornosti. Realita je však taká, že drvivú väčšinu obsahu na OnlyFans tvoria sexuálne a pornografické služby.

Pre obecenstvo, ktoré má prehľad v platformách ako Twitch, YouTube, Facebook či OnlyFans, nie je meno Corinna Kopf žiadnou neznámou. Americká internetová celebrita totiž za ostatné roky vystupovala a aktívne pôsobila na všetkých uvedených stránkach, kde si zarábala rôznym druhom obsahu.

Dáma, ktorá 1. decembra 2022 oslávi 27. narodeniny, sa v online priestore objavuje od roku 2016, kedy sa stala súčasťou Vlog Squad, teda ľudí, ktorí participujú na videotvorbe známeho Davida Dobrika. Keďže Kopf bola od začiatku takmer bez zábran a vďaka jej výzoru priťahovala pozornosť širokého spektra fanúšikov, stala sa jednou z najhlavnejších postáv videí.

Časom sa Corinna od Dobrikovej partie odklonila, aby si mohla založiť vlastný YouTube kanál. Z Dobrikovho tímu odišlo počas posledných rokov viacero ľudí, ktorí ho žalovali za rôzne výzvy a úlohy. YouTuber ich mal žiadať o účasť na videách, kde ich staval do nepríjemných situácií a pýtal sa ich nemiestne otázky, píše Win.

V prípade Kopf to ale bolo inak. Rodákovi z Košíc však ostáva mimoriadne vďačná aj v súčasnosti, kedy sa pomerne pravidelne objavuje v jeho prítomnosti. Sama tvrdí, že práve on jej pomohol naštartovať vlastnú kariéru. Svoj YouTube kanál si založila v roku 2016, pričom neskôr sa mu začala venovať naplno. Nazbierala si 1,57 milióna odberateľov a jej videá, primárne z odvetvia módy, bývania či líčenia, nazbierali dokopy 80 miliónov videní.

Posledné video pridala ešte pred dvoma rokmi, odkedy nie je na svojom účte aktívna. Presunula sa totiž do prostredia gamingu, teda hrania online hier, pri ktorom sa hráči nakrúcajú, prípadne priebeh hry komentujú. V roku 2019 sa jej podarilo podpísať lukratívny kontrakt s Facebook Gaming. Hraním populárnej hry Fortnite a zdieľaním videí na Facebooku si získala množstvo fanúšikov, ale aj kritikov.

Jej pôsobenie v hernom svete mierne narušilo zaužívaný trend, že úspešný streamer hier môže fungovať len na platforme, akou je aj Twitch. Po uplynutí kontraktu s Facebookom sa tak Corinna presunula na spomínaný Twitch, kde naďalej streamovala hry a patrila k najsledovanejším tvorcom v tejto sfére. Zdá sa, že svoju popularitu a sledovanosť si nevybudovala radami či herným prevedením, ale oblečením ktoré na videách nosila.

Keďže ide o extravagantnú ženu bez online zábran, na videách bola oblečená pomerne vyzývavo, čo napokon prinútilo stránku Twitch zablokovať jej účet. Podľa firemného vyjadrenia sa Kopf dopustila vážneho porušovania pravidiel a v zmysle ochrany komunity pred sexuálnym či nevhodným obsahom jej „zmrazili“ konto. A nebolo to prvýkrát, čo jej zakázali streamovať na Twitchi, keďže pravidlá porušovala opakovane, píše Gamerant.

V komunite gamerov sa tak stala dosť neobľúbenou osobou, ktorá menila tvár streamovania hier a znevažovala tvorbu ostatných, ktorí nepútajú divákov na odhalené ženské telo či vyzývavé oblečenie. Keďže Twitch jej zakázal „tvoriť“ a vo svete gamingu bola už pomerne dlho, rozhodla sa začať venovať ďalšej sfére – OnlyFans.

Aj keď účet pre tvorcov mala na platforme od roku 2019, najaktívnejšie sa do „tvorby“ obula v lete 2021. Začala predávať svoje fotky a videá, pričom jej úspech bol raketový. Ako sama potvrdila, prvý milión si dokázala zarobiť už za 48 hodín aktívneho fungovania na sieti, pričom za prvý mesiac si dokázala polepšiť o vyše 4 milióny eur, informuje Dotesports.

