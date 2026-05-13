Autobus ako taxi? Zabudnite na pevné trasy aj časy. Štát chce spustiť spoje podľa dopytu cestujúcich

Ilustračná foto: TASR - Veronika Mihaliková

Nina Malovcová
Ministerstvo dopravy pripravilo ambiciózny plán.

Autobus nepríde podľa cestovného poriadku, ale až vtedy, keď si ho objednáte. Presne takúto zmenu chce štát zaviesť do verejnej dopravy na Slovensku. Ministerstvo dopravy pripravilo novelu zákona, ktorá počíta s takzvanou dopytovou dopravou. V praxi by to znamenalo, že niektoré spoje už nebudú jazdiť po pevnej trase ani v presne určenom čase ako dnes.

Na návrh upozornila TV Markíza s odvolaním sa na pripravovanú novelu zákona o verejnej osobnej doprave. Ak zákon prejde parlamentom, nové pravidlá by mali začať platiť od 1. novembra 2026.

Niektoré autobusy by jazdili len vtedy, keď o ne bude záujem

Štát chce novým systémom riešiť najmä problém poloprázdnych autobusov v menších mestách a na vidieku. Dnes mnohé spoje jazdia podľa grafikonu bez ohľadu na to, koľko ľudí v nich sedí. Po novom by sa časť dopravy mohla prispôsobovať priamo cestujúcim.

Človek si bude musieť jazdu objednať vopred a až následne sa vytvorí konkrétna trasa autobusu. Spoj tak nemusí prechádzať cez všetky zastávky ako dnes, ale len cez miesta, kde bude o dopravu skutočný záujem. V samotnom návrhu zákona sa uvádza, že trasa linky sa bude vytvárať na základe objednávok cestujúcich ešte pred začiatkom prepravy.

Prísť môžu aj virtuálne zastávky

Novela počíta aj s ďalšou výraznou novinkou. Súčasťou systému majú byť takzvané virtuálne zastávky. Nepôjde teda vždy o klasické autobusové zastávky s označníkom, na ktoré sú ľudia zvyknutí dnes. Autobus by mohol zastaviť aj na miestach, kde dnes žiadna zastávka neexistuje.

Zákon ich označuje ako geografické body na cestách, ktoré určia dopravcovia spolu s objednávateľmi dopravy pomocou mapových súradníc. Prevádzkové podmienky budú musieť byť zverejnené, pri virtuálnych zastávkach najmä na webových stránkach dopravcov.

Nejde pritom len o doplnkovú službu. Ministerstvo priamo ráta s tým, že dopytová doprava môže nahradiť časť súčasných pravidelných autobusových liniek.

Týkať sa to má hlavne oblastí, kde autobusy dlhodobo jazdia s nízkym počtom cestujúcich a ich prevádzka je drahá. Dopravcovia budú na nový typ dopravy potrebovať špeciálne povolenie a vozidlá budú musieť byť viditeľne označené. Zákon zároveň stanovuje, že prepravu budú mať garantovanú len cestujúci, ktorí si jazdu objednajú podľa pravidiel dopravcu.

Menia sa aj pravidlá počas výluk a mimoriadnych situácií

Novela rieši aj fungovanie náhradnej autobusovej dopravy počas výluk či mimoriadnych udalostí. Dopravcovia budú mať väčšiu povinnosť informovať ľudí o zmenách, meškaniach alebo náhradných spojoch.

Zákon presne určuje aj to, kto bude zodpovedný za označenie zastávok náhradnej dopravy, vyvesenie cestovných poriadkov či zobrazovanie odchodov na elektronických tabuliach. Bez klasického povolenia bude môcť náhradná autobusová doprava fungovať najviac 12 mesiacov po sebe.

O definitívnej podobe rozhodne parlament

Návrh zákona zatiaľ neprešiel parlamentom a poslanci ho ešte môžu upraviť. Ak však novela získa podporu, od novembra 2026 môže verejná doprava v niektorých regiónoch fungovať úplne inak než dnes. Najväčšou otázkou zostáva, ako bude nový systém fungovať v praxi. Najmä pre starších ľudí alebo cestujúcich bez internetu môže byť objednávanie autobusov výraznou zmenou oproti klasickému cestovnému poriadku.

