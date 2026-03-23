Prehral boj s rakovinou, ktorú tajil: Vo veku 43 rokov zomrel majiteľ OnlyFans

Foto: Facebook/Leo Radvinsky

Nina Malovcová
Obyčajnú platformu zmenil na miliardový biznis.

Správa o úmrtí zasiahla svet digitálneho podnikania aj milióny používateľov po celom svete. Leonid Radvinsky, majiteľ platformy OnlyFans, zomrel vo veku 43 rokov po boji s rakovinou.

Informovala o tom agentúra Reuters, podľa ktorej podnikateľ podľahol ochoreniu po bližšie nešpecifikovanom priebehu liečby.

Z nenápadného projektu urobil globálny fenomén

Radvinsky prevzal kontrolu nad OnlyFans v roku 2018 a postupne z neho vybudoval jednu z najvýnosnejších platforiem súčasnosti. Služba umožňuje tvorcom zarábať prostredníctvom predplatného priamo od fanúšikov. Hoci platforma ponúka rôznorodý obsah, výraznú časť tvoria aj materiály pre dospelých, čo jej prinieslo nielen popularitu, ale aj značnú mieru kontroverzie.

Aj napriek tomu Leonid Radvinsky patril medzi najbohatších podnikateľov digitálneho sveta. Verejnosti sa však dlhodobo vyhýbal. Médiám poskytoval minimum informácií a jeho súkromný život zostával zahalený tajomstvom. Podľa dostupných informácií sa narodil na Ukrajine a svoje podnikanie rozvíjal najmä v Spojených štátoch.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Kotlár prišiel s novými zisteniami: Opäť hovorí o mRNA vakcínach, odvoláva sa na vedca z…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Bola som v Barcelone mimo sezóny: Pivo stálo 9 €, ulice boli pokojné a pláž prázdna
Bola som v Barcelone mimo sezóny: Pivo stálo 9 €, ulice boli pokojné a pláž prázdna
Kristína a Juraj žijú na Islande: Život je tu drahý, ale jeho kvalita je vysoká. Miestnym chýba spontánnosť
Slováci a Česi v zahraničí
Kristína a Juraj žijú na Islande: Život je tu drahý, ale jeho kvalita je vysoká. Miestnym chýba spontánnosť
Vieme, ako budú po novom otvorené obchody na Veľkú noc. George kupuje domy za 1 euro v Taliansku
Vieme, ako budú po novom otvorené obchody na Veľkú noc. George kupuje domy za 1 euro v Taliansku
Najzábavnejšia loď sveta má na streche motokárovú dráhu. Plavba pritom vyjde len na pár stoviek, má to háčik
Najzábavnejšia loď sveta má na streche motokárovú dráhu. Plavba pritom vyjde len na pár stoviek, má to háčik
Z nového seriálu diváci šalejú, láme rekordy sledovanosti: Ľudia ho nevedia vynachváliť, aj keď končí tragédiou
Z nového seriálu diváci šalejú, láme rekordy sledovanosti: Ľudia ho nevedia vynachváliť, aj keď končí tragédiou
Báli sa, že sa rozbijú na črepy a zomrú. Princezná si myslela, že zhltla klavír, kráľ zas veril, že má orgány zo skla
Báli sa, že sa rozbijú na črepy a zomrú. Princezná si myslela, že zhltla klavír, kráľ zas veril, že má orgány zo skla
Michal Havran v 1 na 1: Ak Orbán prehrá, Fico skončil. Prvé kolo slovenských volieb sa odohrá v Maďarsku
1 na 1
Michal Havran v 1 na 1: Ak Orbán prehrá, Fico skončil. Prvé kolo slovenských volieb sa odohrá v Maďarsku
Z ľudí vyrábal hamburgery: Zvrátený Joe Metheny prosil o trest smrti
Z ľudí vyrábal hamburgery: Zvrátený Joe Metheny prosil o trest smrti
Už sa to začalo, pocítime to všetci: Analytik Potočár vysvetli, čo by sa stalo, ak by zajtra začala prúdiť ruská ropa
Už sa to začalo, pocítime to všetci: Analytik Potočár vysvetli, čo by sa stalo, ak by zajtra začala prúdiť ruská ropa
Surový burger nám takmer utiekol z taniera, no prišlo aj milé prekvapenie. Boli sme v pizzerii Família z novej časti Na nože
Na nože
Surový burger nám takmer utiekol z taniera, no prišlo aj milé prekvapenie. Boli sme v pizzerii Família z novej časti Na nože
George kupuje domy za 1 euro v Taliansku: Život je tu lacný, rekonštrukciu zvládnem za 17 300 eur
George kupuje domy za 1 euro v Taliansku: Život je tu lacný, rekonštrukciu zvládnem za 17 300 eur
Čo sa to deje na pumpách? Opýtali sme sa čerpacích staníc, či plánujú obmedziť predaj. Niekde sa to už deje
Čo sa to deje na pumpách? Opýtali sme sa čerpacích staníc, či plánujú obmedziť predaj. Niekde sa to už deje

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac