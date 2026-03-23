Prehral boj s rakovinou, ktorú tajil: Vo veku 43 rokov zomrel majiteľ OnlyFans

Správa o úmrtí zasiahla svet digitálneho podnikania aj milióny používateľov po celom svete. Leonid Radvinsky, majiteľ platformy OnlyFans, zomrel vo veku 43 rokov po boji s rakovinou.
Informovala o tom agentúra Reuters, podľa ktorej podnikateľ podľahol ochoreniu po bližšie nešpecifikovanom priebehu liečby.
Z nenápadného projektu urobil globálny fenomén
Radvinsky prevzal kontrolu nad OnlyFans v roku 2018 a postupne z neho vybudoval jednu z najvýnosnejších platforiem súčasnosti. Služba umožňuje tvorcom zarábať prostredníctvom predplatného priamo od fanúšikov. Hoci platforma ponúka rôznorodý obsah, výraznú časť tvoria aj materiály pre dospelých, čo jej prinieslo nielen popularitu, ale aj značnú mieru kontroverzie.
Aj napriek tomu Leonid Radvinsky patril medzi najbohatších podnikateľov digitálneho sveta. Verejnosti sa však dlhodobo vyhýbal. Médiám poskytoval minimum informácií a jeho súkromný život zostával zahalený tajomstvom. Podľa dostupných informácií sa narodil na Ukrajine a svoje podnikanie rozvíjal najmä v Spojených štátoch.
