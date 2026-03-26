Boli sme v Pivárni u Kultána z novej časti Na nože: Obed za 56 eur, čipsy na cestovinách prekvapili

Piata séria relácie Na nože pokračovala deviatou epizódou, konkrétne v podniku Piváreň u Kultána v obci Radoľa. Podnik stavia na silnom rodinnom príbehu a tradícii. V relácii boli najväčšie problémy s neskúseným personálom. My sme sa boli pozrieť, či sa s príchodom nového kuchára do podniku vrátila energia. A, samozrejme, či jedlo stojí za to.
Martin Novák bol ihneď po príchode nespokojný s kvalitou jedla. Neskôr vyplávali na povrch problémy v kuchyni, ako aj problémy zo života samotných zamestnancov. Neskúsenosť kuchárov, ktorí sa spolu s Novákom učili, ako sa varí „kôprovka“, nepôsobila lákavo. Po Novákovom zásahu si však reštaurácia odniesla plný počet nožov. Boli sme sa teda presvedčiť, či zmena reštaurácii naozaj pomohla až tak výrazne.
Jedlá sa už minuli
Reštaurácia sa nachádza v obci Radoľa, približne 15 minút cesty autom od okresného mesta Žilina. V podniku to celkom žilo, hostia sa striedali a pôsobilo to, že s návštevnosťou táto prevádzka problém nemá. Mali sme rezerváciu na sobotu 15:30 a ako sa ukázalo, bolo to správne rozhodnutie. Hneď po príchode nás totiž naozaj milá obsluha upozornila, že ďalších hostí už neprijímajú a viaceré jedlá sú vypredané. Zdá sa teda, že zvýšená mediálna pozornosť po účinkovaní v relácii sa reštaurácii vyplatila, keďže záujem návštevníkov výrazne stúpol.
Už pri výbere jedla sme mali úsmev na tvári. Milá obsluha to totiž odľahčila hneď na úvod, keď sa s úsmevom spýtala, či nám radšej rovno prezradí, čo z ponuky už nemajú, alebo si máme vybrať naslepo a ona nám následne povie, či sme sa trafili. Áno, aj nepríjemné situácie vie zachrániť duchaprítomný a milý personál. Silný rodinný príbeh tejto epizódy na nás zapôsobil rovnako ako na Martina Nováka. Dúfali sme teda, že nás reštaurácia nesklame, že sa jej podarilo zapracovať na problémoch a jej príbeh, ktorý trvá už viac ako 60 rokov, bude pokračovať aj s novou generáciou.
Prvý dojem bol skvelý
Reštaurácia na nás pôsobila naozaj dobrým dojmom, priestory boli nové, čisté, upravené a vizuálne pôsobivé. Už na prvý pohľad bolo vidieť, že do podniku išli nemalé investície, tak ako v epizóde tvrdila aj Renáta. Exteriér podniku nás zaujal tým, že už takmer vôbec nepripomínal rodinný dom z dobových fotiek.
Keďže naša návšteva bola aj vegetariánsky založená, tešili sme sa najmä na hlivu. Tá patrí medzi jednu z najzdravších húb, boli sme teda nadšení, že spravíme aj niečo pre svoje zdravie. Bohužiaľ, v jedálnom lístku ju už nenájdete. Na otázku prečo sme od obsluhy nedostali jasnú odpoveď. Je to škoda, avšak vzhľadom na charakter podniku a lokalitu je to asi pochopiteľné. Vegetariáni u Kultána nepochodia. Výber bezmäsitých jedál je tu značne obmedzený. Ak by sme to dali do reči čísel, v ponuke hlavných jedál sa nachádzajú dva varianty bez mäsa. Zvolili sme teda overenú klasiku. Aspoň to sme si mysleli.
Ňoky, bryndza a… čipsy?
Našou bezmäsitou voľbou boli zemiakové ňoky s bryndzou, jarnou cibuľkou a kyslou smotanou. Prekvapilo nás, že sa v jedle nachádzali čipsy. V jedálnom lístku to však napísané nebolo, zostali sme teda ihneď opatrní.
