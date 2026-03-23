Bola som v Barcelone mimo sezóny: Pivo stálo 9 €, ulice boli pokojné a pláž prázdna

Keď som sa pred pár rokmi rozprávala s dvoma Španielkami, prezradili mi zaujímavú vec. Povedali, že ak by ste sa v lete prešli po uliciach miest ako Madrid alebo Barcelona, miestnych by ste tam veľa nestretli. V mestách panujú ohromujúce horúčavy, pred ktorými sa domáci radšej ukrývajú doma alebo odchádzajú preč, a ulice tak paradoxne zapĺňajú najmä turisti.
Skutočný mestský život sa podľa nich vracia až po lete a najviac autentickú atmosféru človek zažije práve mimo hlavnej sezóny.
Podobné odporúčanie uvádza aj portál spoločnosti Royal Caribbean. V článku plnom tipov sa uvádza, že z hľadiska cien je ideálnym obdobím na návštevu Barcelony koniec zimy a začiatok jari. Najmä hotely aj letenky bývajú práve v tomto období najlacnejšie.
Barcelona je pre mňa miestom, ktoré ma vždy lákalo najmä na tzv. city break. Chcela som sa prechádzať ulicami, skúmať architektúru, vidieť galérie a ochutnať čo najviac miestnej kuchyne. A preto, keď mi pristála ponuka na služobnú cestu na začiatok marca, ani sekundu som neváhala.
Prázdne ulice a tiché parky
Na letisku som sa už 3. marca v utorok poobede stretla s ostatnými novinármi. Veci sme si nechali v hoteli a zakrátko vyrážali do mesta.
Už počas prvého večera nás prekvapilo, ako málo turistov sme stretávali. Ulice, ktoré bývajú typicky preplnené zvukmi cudzích jazykov, boli príjemne pokojné. Na davy sme narážali len zriedka a nepríjemne plno nebolo dokonca ani počas rušných večerných hodín.
Dôkazom bola naša prvá zastávka pri ikonickom Katalánskom národnom umeleckom múzeu.
Okolie pôsobilo takmer prázdno, ticho bolo aj v parkoch. S výnimkou jednej väčšej skupiny turistov sme vídali najmä miestnych – niektorí si prišli zabehať, iní sa vyšantiť so psami, hrali šach na vonkajšom stole, alebo sa len tak prechádzali.
Veľké davy neboli ani pred Gaudího ikonou
Poloprázdne boli aj prvé reštaurácie, do ktorých sme po ceste zašli. Hoci išlo o podniky v rušnej časti mesta, v jednej z nich sme sedeli chvíľu dokonca úplne sami. A to napriek tomu, že sa pýšila množstvom výborných hodnotení a početnými recenziami.
K pokojnej atmosfére určite prispelo to, že sme do mesta dorazili uprostred pracovného týždňa. Bolo to v čase od utorka do štvrtka a rozdiel bol naozaj citeľný. Je to jeden z malých trikov, ktorý sa oplatí využiť, ak sa chystáte do podobne rušnej metropoly.
Samozrejme, stále ste v centre veľkého mesta, takže nemožno očakávať úplne prázdne ulice. Barcelona bola cez deň živá – ľudia sa hmýrili najmä v okolí slávneho trhu Mercat de la Boqueria –, no nikde to „nepraskalo vo švíkoch“.
Na veľké davy sme nenarazili dokonca ani pri jednom z najznámejších domov renomovaného architekta Antonia Gaudího.
Počet turistov pred budovou zodpovedal skôr bežnému piatkovému popoludniu v nákupnom centre než masám, aké človek očakáva pri svetovo známej pamiatke. Práve táto skúsenosť nám dodala odvahu pokračovať k najbližšej stanici metra.
Smerovali sme na zastávku Sagrada Família. A teda, k najviac navštevovanej budove v metropole.
Aká je Sagrada Família mimo sezóny?
Ak plánujete vstúpiť dovnútra baziliky, lístky si treba kúpiť celé týždne vopred. Pamiatku len v roku 2024 navštívilo viac ako 4,8 milióna turistov. Pre porovnanie, budovu maďarského parlamentu ročne navštívi 700-tisíc návštevníkov a voľné miesta sa napriek tomu vždy extrémne rýchlo míňajú.
Na cestovateľských fórach sa preto otázka o tom, s akým časovým predstihom je potrebné rezervovať si vstupenky, objavuje pravidelne. Odpovede sa veľmi nelíšia – ideálne „čo najskôr“, najmenej však tri až štyri týždne pred cestou.
Až do tohto momentu som považovala Barcelonu za miesto, ktoré je mimo sezóny ozaj vyľudnené. Táto lokalita môj dojem okamžite zmenila.
Turistický ruch bolo cítiť už po výstupe z metra. Pocitu pohody nepridal ani fakt, že takmer na každom kroku sa niečo opravuje, prerába alebo stavia – rozkopané sú dokonca aj ulice. V kombinácii s hustými davmi návštevníkov bolo státie pred pamiatkou skôr nekomfortné až klaustrofobické.
Napriek tomu pohľad na monumentálnu stavbu rozhodne stojí za to. Pred bazilikou sme strávili približne pol hodiny, počas ktorej sme si ju stihli prezrieť z každej strany a obdivovať detaily architektúry. Praktická rada na záver: podniky v bezprostrednom okolí radšej vynechajte. Ceny sú presne také, aké by ste očakávali pri jednej z najnavštevovanejších pamiatok Európy – pivo v tesnej blízkosti baziliky vás vyjde približne na deväť eur.
Malé prekvapenie na riviére
Moja cesta pokračovala na hlavnú udalosť celého výletu. Vďaka nej som mala príležitosť vyskúšať si nový telefón Samsung S26 Ultra, a tak všetky fotografie z výletu vyzerajú naozaj nádherne. O samotnej akcii si môžete prečítať viac v článku na tomto odkaze.
Čo sa týka pláže, tá bola úplne vyľudnená. Počasie však bolo naozaj veterné, a stáť priamo na nej nebolo dvakrát príjemné. Najväčšou nevýhodou jarnej dovolenky je práve tento faktor. Ani more ešte nie je dostatočne teplé na kúpanie a zláka len otužilcov. My sme si namiesto toho vychutnávali scenériu z pohodlia reštaurácie – a práve tam nás čakalo malé prekvapenie.
Ukázalo sa totiž, že sa dá vynikajúco najesť za rozumné ceny aj v jednej z najnavštevovanejších turistických častí mesta, pri hoteli W Barcelona.
Ceny na vyľudnenej riviére síce neboli stánkové, ale na to, že sme sedeli priamo vedľa pláže, rozhodne neurazili. Jedlo, ktoré nám podnik ponúkol, pritom stálo za všetky drobné – rovnako ako ktorékoľvek jedlo, ktoré sme v rámci výletu ochutnali.
Prvý problém nás čakal už po východe z letiska
Počas nášho pobytu prišiel prvý problém už krátko po východe z letiska. Týkal sa snahy objednať si taxík.
Známa aplikácia nám totiž najprv ukázala upozornenie, že na to, aby sme mali povolené čo i len objednať si vozidlo, musíme 15 minút počkať. Čas sa pomaličky odpočítaval, a to nebol prvý ani posledný problém, ktorý so snahou pohybovať sa po meste v taxíku nastal.
Na podobné problémy sme narážali v procese celého výletu. Čierno-žlté autá jazdili zdanlivo všade, no vodičov sa nedalo zastaviť ani objednať. Ak sa už objednávku podarilo dokončiť, spravidla sa na príchod auta dlho čakalo. Dvakrát po sebe sme dokonca zo zúfalstva vybehli z hotela a oslovovali taxikárov, ktorí boli odstavení na krajnici. Tí nás odmietali tiež – túto taktiku vám teda neodporúčame.
Ak budete v Barcelone, je nutné objednávať si taxík s dostatočným časovým predstihom a pripraviť sa na vyššie sumy. Podľa našej skúsenosti treba začať riešiť objednávku aspoň 20 minút pred plánovaným odchodom.
Alternatívou je pomerne premyslený systém hromadnej dopravy. V meste je prítomné metro a zastavuje v blízkosti všetkých turistických cieľov. Verzia Hola Barcelona Travel Card stojí 18,70 €, je platná 5 dní a využiť ju viete aj pri presune z letiska.
Tichý hotel a prázdne parky
Čo sa týka hotela, ten bol v dobrej lokalite a zdanlivo zíval prázdnotou.
To sa zmenilo počas raňajok – čoskoro bolo zrejmé, že hotel je prázdny len napohľad a miestnosť bola vždy plná hostí. Cudzinci boli väčšinou z Ázie alebo zo západnej Európy.
Ubytovanie v Barcelone sa dalo na začiatku marca nájsť stále v pomerne dobrej cene. Tá však rastie s každým teplejším dňom – už teraz nájdete na ubytovacích platformách hostely od 36 eur, hotely začínajú na sume 160 eur za noc a pod tri cifry sa bežne nedostanete ani na platforme Airbnb.
Izba v hoteli vás v tomto období vyjde určite stále menej ako v lete, no ak chcete naozaj ušetriť, plánujte výlet až na budúci začiatok jari.
Barcelona je na jar úplne iný zážitok
Marcová Barcelona je pomerne kontrastným miestom oproti Barcelone uprostred sezóny. Vtedy je typická masovým turizmom, hlučnými ulicami a nekonečným čakaním pred pamiatkami.
My sme zažili presný opak. Odhalili sa nám pokojné zákutia aj ulice plné miestnych. Najlepšie však bolo, že sme mali priestor na to rozhliadnuť sa okolo seba, prehľadávať uličky a nenechať sa vyrušovať neustálym ruchom. A ostatným odporúčame vyraziť mimo sezóny tiež.
Ak vás mesto vždy lákalo, ale odpudzovala vás predstava ocitnúť sa priamo uprostred najväčšieho ruchu, svoje rozhodnutie podľa mňa rozhodne neoľutujete.
