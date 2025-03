Kráľovská rodina stráca trpezlivosť. Má v pláne zakročiť, ak princ Harry a Meghan budú naďalej očierňovať jej členov

Zdá sa, že kráľovskí členovia toho majú už plné zuby. Podľa nemenovaného blízkeho zdroja sú pripravení postarať sa o odstránenie titulov princa Harryho a Meghan zo Sussexu, ak zverejnia akékoľvek ďalšie škodlivé podrobnosti o monarchii. Dvojica, ktorá žije v južnej Kalifornii, prilieva čoraz viac oleja do už aj tak dosť rozpáleného ohňa. Najprv sa to začalo ich odchodom od kráľovských povinností a následne princovými memoármi, v ktorých prezradil informácie o kráľovskej rodine.

Princ Harry a bývalá hviezda seriálu Suits Meghan Markle sa zosobášili v roku 2018 po dvoch rokoch vzťahu. V januári 2020 odstúpili ako starší kráľovskí členovia a presťahovali sa do južnej Kalifornie, no ponechali si svoje tituly vojvodu a vojvodkyne zo Sussexu. Odvtedy pár odhalil množstvo prekvapivých tvrdení o tom, ako sa k nim údajne správala kráľovská rodina a zamestnanci paláca, ako uviedla Tyla.

V rozhovore s Oprah Winfrey v roku 2021 dokonca Meghan podrobne opísala, ako si po svadbe s Harrym prežila krízu a dodala, že už „nechce byť nažive“. Dostala sa až do takého stavu, že potrebovala pomoc, no jej prosby vraj boli odignorované.

Aby toho nebolo málo, Harryho memoáre Spare z roku 2023 odhalili podrobný rozpor medzi ním, jeho bratom a ich manželkami, vrátane neslávne známej hádky pri príprave jeho a Meghaninej svadby, po ktorej jeho budúca manželka „vzlykala na podlahe“.

Považuje to za priezvisko

Nemenovaný blízky zdroj najnovšie odhalil, že dvojici hrozí strata titulov, ak budú pokračovať v útočení na Harryho príbuzných. Hoci by na odstránenie titulov bolo potrebné prijať zákon parlamentu, zdroj pre Daily Mail povedal, že kráľovská rodina je pripravená povoliť ich odstránenie, ak to bude považovať za vhodné. Stalo sa tak po tom, čo Meghan počas natáčania svojej novej série na Netflixe jasne vyjadrila svoje pocity týkajúce sa titulu Sussex.

V rozhovore s herečkou Mindy Kaling 43-ročná vojvodkyňa povedala: „Je to také zábavné, že stále hovoríš Meghan Markle. Teraz som „Sussex“. Nevedela som, aký význam to pre mňa bude mať, ale znamená to len toľko, že je to naše priezvisko. Naše malé rodinné meno.“

Meghan už predtým pre magazín People povedala, že po tom, čo sa stala matkou, to pre ňu bolo dôležitejšie a vysvetlila: „Je to naše spoločné meno, ktoré máme ako rodina a myslím, že som si dovtedy neuvedomila, aké dôležité to je, kým sme nemali deti.“

Ľudia jej nerozumejú