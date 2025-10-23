Kráľovi Karolovi sa podarilo niečo výnimočné. Po 500 rokoch je prvý, kto sa vďaka tejto pocte zapíše do dejín

Foto: Profimedia

Dana Kleinová
TASR
Kráľovská rodina
Kráľ Karol III. sa vo štvrtok vo Vatikáne stretol s pápežom Levom XIV.

Kráľ Karol III. sa vo štvrtok vo Vatikáne stretol s pápežom Levom XIV. Táto štátna návšteva sa zapíše do dejín ako prvá po 500 rokoch, keď sa britský panovník ako hlava anglikánskej cirkvi verejne modlil s pápežom. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Ekumenickú bohoslužbu, ktorá sa konala napoludnie v Sixtínskej kaplnke, spolu celebrovali pápež Lev a arcibiskup z Yorku Stephen Cottrell – v súčasnosti najvyšší duchovný anglikánskej cirkvi. Osobitná pozornosť v rámci bohoslužby bola venovaná integrálnej ekológii, ktorá je ako téma blízka kráľovi i pápežovi Levovi, a bola blízka aj jeho predchodcovi Františkovi.

Bol mu udelený významný titul

Bohoslužbe predchádzala súkromná audiencia s pápežom, ktorá sa konala v knižnici Apoštolského paláca, a rokovanie so štátnym sekretárom Vatikánu kardinálom Pietrom Parolinom. Kráľovná Kamila v tom čase v rámci svojho programu navštívila Pavlínsku kaplnku.

Foto: Profimedia

Popoludní sa kráľ Karol v sprievode svojej manželky zúčastní na bohoslužbe v Bazilike svätého Pavla za hradbami v Ríme, jednej zo štyroch hlavných pápežských bazilík, ktorá má – spolu s priľahlým benediktínskym opátstvom – historické väzby s anglickou korunou.

Kráľovi tam bude udelený titul „kráľovský spolubrat“ Baziliky sv. Pavla. Britskému panovníkovi bude vyčlenené aj kreslo s jeho erbom a latinským citátom z Evanjelia podľa Jána: „Ut unum sint (Aby všetci boli jedno)“. Toto kreslo bolo špeciálne navrhnuté a zhotovené pre kráľa Karola a bude vyhradené aj pre budúcich britských panovníkov.

V rámci reciprocity kráľ Karol III. pápežovi Levovi udelil titul pápežský spolubrat kaplnky sv. Juraja na hrade Windsor.

Kráľ má s cirkvou bohatú históriu

