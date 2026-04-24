Unikli detaily zo súkromia kráľovnej Alžbety: Neuveríte, ako vyzerali jej posledné dva dni pred smrťou

Kráľovná Alžbeta II. bola známa svojou oddanosťou povinnostiam počas celého života. Aj vo vysokom veku si zachovávala silný zmysel pre zodpovednosť a službu krajine. Najnovšie informácie, ktoré vyšli najavo pri príležitosti nedožitých 100. narodenín, ukazujú, že verná svojej úlohe zostala skutočne až do posledných dní.
Podľa nových detailov kráľovná neprestala plniť svoje povinnosti ani tesne pred smrťou. Svoj posledný oficiálny záväzok totiž vykonala len dva dni predtým, ako zomrela, píše Tyla.
Čo robila v posledných dňoch?
Týmto posledným krokom bolo stretnutie s novou britskou premiérkou Liz Truss, ktorú oficiálne poverila zostavením vlády. Podobné stretnutia sa zvyčajne konajú v Buckinghamskom paláci, no kvôli zhoršenému zdravotnému stavu sa tentoraz uskutočnilo v Škótsku, kam musela politička pricestovať. Fotografie z toho dňa ukazujú, ako si dvojica podáva ruky a pózuje spolu. Ide o jedny z posledných fotografií, ktoré zachytili kráľovnú.
Podľa novej knihy kráľovského životopisca Roberta Hardmana s názvom Kráľovná Alžbeta II.: v súkromí a na verejnosti – pohľad do zákulisia jej života sú najnovšie odhalené aj ďalšie podrobnosti o posledných dňoch zosnulej panovníčky. V pasáži, ktorú zdieľal denník Daily Mail, píše spomínaný priateľ kráľovskej rodiny: “Kráľovná chcela, aby všetky pravnúčatá prišli do Balmoralu počas leta, hoci rátala s tým, že by sa to Sussexovcom nemuselo podariť. Záležalo jej na tom, aby si na ňu všetci odniesli peknú spomienku.”
