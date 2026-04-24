Náhoda alebo osud? Ženu v lietadle usadili vedľa princa Harryho, jeho slová ju dojali k slzám

Niektoré veci jednoducho zariadi osud. Svoje o tom vie žena, ktorá stretla člena kráľovskej rodiny a on presne vedel, čo jej povedať, aby ju utešil. Z jedného najsmutnejších okamihov jej života sa tak rýchlo stal aj jeden z najpamätnejších.
Ako informoval portál Mirror, žena, ktorá sa vracala domov po pohrebe svojej starej mamy, prezradila, že ju počas komerčného letu domov utešil princ Harry. Zhodou okolností skončila Justine Parkhurstová na sedadle vedľa vojvodu zo Sussexu a ten sa jej nielen prihovoril, ale poskytol jej útechu v ťažkých časoch.
Zariadili to zhody okolností
Justine prezradila: „Chvíľu sme sa rozprávali a povedala som mu, že moja babka je jediná osoba, ktorej by som naozaj chcela povedať o tom, že sedím vedľa člena kráľovskej rodiny. Odpovedal: ‚Ona to už vie.‘ Verím, že má pravdu, stavím sa, že to celé zariadila ona.“
To, že bola Justine v sobotu v tom lietadle, bola obrovská náhoda, keďže s manželom mali pôvodne rezervovanú cestu na piatok, no na poslednú chvíľu ju zmenili. Následne ich tiež presunuli do prvej triedy v lietadle Boeing 777-300ER spoločnosti American Airlines – do sekcie, v ktorej cestovali Harry a Meghan Markleová po svojom turné v Austrálii.
Po rozhovore s princom však Justine verí, že sa na ňu jej stará mama pozerá zhora a toto šťastie zariadila. Dodala: „Môj manžel a ja sme mali obrovské šťastie a dostali sme upgrade do prvej triedy. Musím povedať, že Harry bol veľmi milý a takisto aj jeho manželka. Boli milí ku všetkým aj k sebe navzájom.“
Justine po tomto stretnutí na Facebooku napísala: „Sadla som si a po tvári mi začalo stekať pár sĺz. Vždy sa poteším upgradu pri takom dlhom lete, ale v tej chvíli som si priala, aby som v tom lietadle vôbec nemusela byť. Vôbec som si nevšimla osobu sediacu vedľa mňa, až kým si nezačala upravovať sedadlo a uvelebovať sa. Bol to princ Harry. Jeho manželka sedela oproti nemu a ich ochrankári priamo za nimi.“
Meghan podľa všetkého sedela cez uličku od Harryho v samostatnom bloku. To ponechalo jej manžela, za ktorého sa vydala v roku 2018, na sedadle v strednej uličke, čo znamenalo, že sedel hneď vedľa Justine. Tá smerovala do svojho domova v Severnej Karolíne cez Los Angeles po emotívnej ceste do Austrálie, kde žila jej stará mama.
Justine si všimla dvoch mužov v civilnom oblečení so zbraňami pod sakami už počas čakania na nástup do lietadla, no pre svoj smútok im nevenovala viac pozornosti. Zistiť, že sedí vedľa princa Harryho, tak pre ňu skutočne bolo obrovským prekvapením a z obyčajného stretnutia so známou osobnosťou sa stalo niečo výnimočné.
