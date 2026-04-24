Náhoda alebo osud? Ženu v lietadle usadili vedľa princa Harryho, jeho slová ju dojali k slzám

Foto: SITA (AP Photo/Jae C. Hong)

Dana Kleinová
Kráľovská rodina
Vracala sa z pohrebu a najprv si ani neuvedomila, vedľa koho vlastne sedí.

Niektoré veci jednoducho zariadi osud. Svoje o tom vie žena, ktorá stretla člena kráľovskej rodiny a on presne vedel, čo jej povedať, aby ju utešil. Z jedného najsmutnejších okamihov jej života sa tak rýchlo stal aj jeden z najpamätnejších.

Ako informoval portál Mirror, žena, ktorá sa vracala domov po pohrebe svojej starej mamy, prezradila, že ju počas komerčného letu domov utešil princ Harry. Zhodou okolností skončila Justine Parkhurstová na sedadle vedľa vojvodu zo Sussexu a ten sa jej nielen prihovoril, ale poskytol jej útechu v ťažkých časoch.

Viac z témy Kráľovská rodina:
1.
Kráľovná Alžbeta kvôli vnukovi zmenila pravidlá. Princ Louis mal takmer úplne iný titul
2.
Kráľovnou sa stala vďaka náhode, do jej spálne sa vlámal muž a spôsobil škandál. Alžbeta II. by oslávila 100 rokov
3.
Na povrch vyplávalo po rokoch šokujúce odhalenie: Princ William porušil kráľovskú tradíciu
Zobraziť všetky články (374)

Zariadili to zhody okolností

Justine prezradila: „Chvíľu sme sa rozprávali a povedala som mu, že moja babka je jediná osoba, ktorej by som naozaj chcela povedať o tom, že sedím vedľa člena kráľovskej rodiny. Odpovedal: ‚Ona to už vie.‘ Verím, že má pravdu, stavím sa, že to celé zariadila ona.“

To, že bola Justine v sobotu v tom lietadle, bola obrovská náhoda, keďže s manželom mali pôvodne rezervovanú cestu na piatok, no na poslednú chvíľu ju zmenili. Následne ich tiež presunuli do prvej triedy v lietadle Boeing 777-300ER spoločnosti American Airlines – do sekcie, v ktorej cestovali Harry a Meghan Markleová po svojom turné v Austrálii.

Po rozhovore s princom však Justine verí, že sa na ňu jej stará mama pozerá zhora a toto šťastie zariadila. Dodala: „Môj manžel a ja sme mali obrovské šťastie a dostali sme upgrade do prvej triedy. Musím povedať, že Harry bol veľmi milý a takisto aj jeho manželka. Boli milí ku všetkým aj k sebe navzájom.“

Justine po tomto stretnutí na Facebooku napísala: „Sadla som si a po tvári mi začalo stekať pár sĺz. Vždy sa poteším upgradu pri takom dlhom lete, ale v tej chvíli som si priala, aby som v tom lietadle vôbec nemusela byť. Vôbec som si nevšimla osobu sediacu vedľa mňa, až kým si nezačala upravovať sedadlo a uvelebovať sa. Bol to princ Harry. Jeho manželka sedela oproti nemu a ich ochrankári priamo za nimi.“

Meghan podľa všetkého sedela cez uličku od Harryho v samostatnom bloku. To ponechalo jej manžela, za ktorého sa vydala v roku 2018, na sedadle v strednej uličke, čo znamenalo, že sedel hneď vedľa Justine. Tá smerovala do svojho domova v Severnej Karolíne cez Los Angeles po emotívnej ceste do Austrálie, kde žila jej stará mama.

Justine si všimla dvoch mužov v civilnom oblečení so zbraňami pod sakami už počas čakania na nástup do lietadla, no pre svoj smútok im nevenovala viac pozornosti. Zistiť, že sedí vedľa princa Harryho, tak pre ňu skutočne bolo obrovským prekvapením a z obyčajného stretnutia so známou osobnosťou sa stalo niečo výnimočné.

Odporúčané články
Marek Maďarič v 1 na 1: Ficova návšteva Moskvy je určená jeho voličom, nie Putinovi
1 na 1
Marek Maďarič v 1 na 1: Ficova návšteva Moskvy je určená jeho voličom, nie Putinovi
Psychiater o reklame na alkohol: Už nejde o vrcholovú športovkyňu. Týmto krokom sa stiera aj to pozitívne, čo reprezentovala
Psychiater o reklame na alkohol: Už nejde o vrcholovú športovkyňu. Týmto krokom sa stiera aj to pozitívne, čo reprezentovala
Z ožiarenia vracal, videl telá pokryté hnedým materiálom. Ďatlov veril, že za peklo v Černobyli nemohol
Černobyľ
Z ožiarenia vracal, videl telá pokryté hnedým materiálom. Ďatlov veril, že za peklo v Černobyli nemohol
Zrušili ho po prvej sérii, potom sa stal hitom. Seriál Baywatch vo svojom čase pozeral každý, veľa vecí o ňom neviete
Zrušili ho po prvej sérii, potom sa stal hitom. Seriál Baywatch vo svojom čase pozeral každý, veľa vecí o ňom neviete
Michaela predáva luxusné nehnuteľnosti: Iba lokalita dnes nestačí, o miliónových obchodoch rozhodujú detaily
Michaela predáva luxusné nehnuteľnosti: Iba lokalita dnes nestačí, o miliónových obchodoch rozhodujú detaily
Diego sa prisťahoval na Slovensko: Ľudia Slovensko podceňujú. Prekvapuje ma, koľko sa dáva na bývanie
Diego sa prisťahoval na Slovensko: Ľudia Slovensko podceňujú. Prekvapuje ma, koľko sa dáva na bývanie
Barbora Chlebcová o Terezinom vzťahu s Antonom: Už to hraničí so štokholmským syndrómom
Dunaj k vašim službám
Barbora Chlebcová o Terezinom vzťahu s Antonom: Už to hraničí so štokholmským syndrómom
Jakub dal výpoveď a odišiel do zahraničia: Ak obmedzia voľby, určite príde domov. Je to signál, že sa deje niečo zlé
Jakub dal výpoveď a odišiel do zahraničia: Ak obmedzia voľby, určite príde domov. Je to signál, že sa deje niečo zlé
Výbuch zabil a rozmetal 168 ľudí, vrátane detí. Najhorší domáci teroristický útok v USA spôsobil americký vojak
Výbuch zabil a rozmetal 168 ľudí, vrátane detí. Najhorší domáci teroristický útok v USA spôsobil americký vojak
Budú 1. a 8. mája otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce už hlásia zmeny
Budú 1. a 8. mája otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce už hlásia zmeny
Kráľovnou sa stala vďaka náhode, do jej spálne sa vlámal muž a spôsobil škandál. Alžbeta II. by oslávila 100 rokov
Kráľovská rodina
Kráľovnou sa stala vďaka náhode, do jej spálne sa vlámal muž a spôsobil škandál. Alžbeta II. by oslávila 100 rokov
Spala som v izbe s 5 cudzími ľuďmi za 15,60 eura na noc: Nastala záchodová pohroma, no pozitívne veci prevládali
Spala som v izbe s 5 cudzími ľuďmi za 15,60 eura na noc: Nastala záchodová pohroma, no pozitívne veci prevládali

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac