Je to desivé: Kosatky znovu útočia na lode v európskych moriach, posádky museli zachraňovať. Toto si myslia odborníci

V posledných týždňoch došlo na španielskom pobreží k viacerým útokom. Kosatky sa pustili do lodí, pričom niektoré poškodili a ich posádky bolo potrebné zachrániť. Úrady z toho majú hlavu v smútku.
Poškodili už niekoľko lodí
Ako informuje web Live Science, malá skupina kosatiek pri španielskom pobreží má záľubu v ničení lodí. Odborníci toto správanie skúmajú už niekoľko rokov. Myslia si, že pre obry ide skôr o hru, než o prejav agresivity. Len nedávno, 21. augusta, kosatky odtrhli kormidlo nemeckej plachetnice v ústí rieky Vigo v Galícii, informoval španielsky denník Faro de Vigo.
Do plachetnice narážali a hrali sa s ňou, aj keď bola práve odťahovaná k brehu. Na sociálnej sieti X bolo uverejnené aj video, na ktorom je možné vidieť kosatky v blízkosti plavidla. Nie je jasné, koľko lodí sa stalo terčom útoku predtým, no odvtedy došlo k ďalším incidentom. Aj 30. augusta kosatky poškodili dve lode, pričom do jednej z nich začala vtekať voda.
Ataque de orcas en costa da vela a varios veleros produciendo daños en la pala del timón a uno. La patrullera de la #GC da protección hasta llegada embarcación Salvamento Maritimo que inicia remolque a puerto.
Patrullera realiza protección y acerca proa, intentando alejarlas. pic.twitter.com/u9KAyXbUF2
— Guardia Civil Pontevedra (@guardiacivilPon) August 21, 2025
Valentín Otero, majiteľ jednej z poškodených lodí, sa vyjadril, že počul dve rany a následne zbadal dve kosatky. Otero a jeho posádka nahlásili, že tam bola väčšia kosatka s dĺžkou asi 7 metrov, ktorú sprevádzala menšia plávajúca vedľa nej. Priznal, že všetci na lodi ostali nesmierne vydesení, keď si uvedomili, čo sa deje.
Nejde o priame útoky na ľudí
Kosatky iberské sú kriticky ohrozenou subpopuláciou, ktorej početnosť sa odhaduje na menej ako 40 jedincov. Táto skupina útočí na lode pri pobreží Španielska a Portugalska už od roku 2020. Niektorí si myslia, že ide o pomstu, iní ale túto teóriu odmietajú. Podľa odborníkov ide len o znudené mladé jedince. Nie je dôvod domnievať sa, že útočia špecificky na ľudí na palube a chceli by im ublížiť.
Správanie kosatiek je mimoriadne komplexné a jeho súčasťou sú zložité rituály a socializácia. Rôzne populácie kosatiek majú tiež svoje vlastné dialekty, podobné ľudskému jazyku, a môžu si vyvinúť svoje vlastné jedinečné „módne trendy“, napríklad plávanie s mŕtvym lososom na hlave. Sú to dravce, ktoré lovia rôzne druhy koristi, od tuniakov po tulene, žraloky a dokonca aj veľryby.
Každá populácia má však špecifickú stravu a žiadna z nich nezahŕňa konzumáciu ľudí. Zaznamenaných bolo len niekoľko útokov priamo na ľudí, pravdepodobné ale je, že si kosatka človeka pravdepodobne pomýlila napríklad s tuleňom.
Nahlásiť chybu v článku