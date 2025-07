Konečne sa dočkala. Dara Rolins sa pochválila zábermi zo svadby a nechýbalo ani dojemné vyznanie, ktoré mnohých rozcíti

Jedným z najvýznamnejších momentov v rodine je svadba. Ide o výnimočný okamih a oslavu lásky, ktorú si dvojica sľúbi na celý život. Z veľkého dňa sa teší aj známa spevácka diva, o čom sa nezabudla podeliť so svojimi fanúšikmi na sociálnej sieti. Zazneli svadobné zvony, ktorým sa potešila Dara i všetci jej najbližší a známi. Zverejnené fotografie na Instagrame sú dôkazom toho, že to bol nádherný deň nielen pre pár.

Dočkali sa. Vytúžený deň prišiel a v rodine sa oslavovalo jedna radosť. Čo je lepšie, ako svadba srdcu blízkeho človeka? Popová diva Dara Rolins sa so svojím snúbencom Pavlom Nedvědom a dcérou Laurou Homolovou vybrali na špeciálnu akciu, kde sa štrngalo pohármi na zdravie a šťastie mladomanželov, ako ukázala na svojom Instagrame.

Zverejnila fotografie z očakávaného dňa

Zdá sa, že svadba bola v exteriéri pod šírim nebom, čo ešte viac pridalo na romantike. Podľa fotografií, ktoré zverejnila speváčka, dominovala jej hlavne biela výzdoba, čo je úplná klasika, ktorou sa nedá nič pokaziť. Výnimočný okamih si užila umelkyňa v spoločnosti svojej rodiny a najbližších, no nenechala si to len pre seba.

„A je to. Náš Dominik si vzal svoju Adélku. A moja sestrička, jeho mama, bola dojatá a šťastná o trošku viac, než my všetci ostatní,“ napísala Dara do príbehu na Instagrame a informovala tak ostatných o svadbe sestrinho syna Dominika a jeho vyvolenej.

Sociálnu sieť zaplavila dojatá speváčka fotografiami, ktoré doplnila o dojímavé slová. Vyzdvihla tak hlboké puto medzi ňou a jej sestrou a taktiež uviedla, aký veľký význam má v jej živote.

„Je to moja najbližšia a najmilšia žena, spojka, dôverníčka. Je tu vždy, keď sa smejem, aj keď plačem. Vždy je prvá, ktorej volám, keď neviem“. Pretože ona vie vždy viac. Aj keď možno nevie všetko, pre mňa je to moja veľká sestra, ktorá si vždy poradila a všetko vyriešila,“ uviedla dojatá Dara.

Ako ďalej spomenula, je za ňu veľmi vďačná. „Bola pri mne v každom zásadnom okamihu môjho života. Je jednou z najdôležitejších žien v mojom svete. Milujem ju… a ďakujem Bohu, že ju mám. Pretože krv nie je voda. Rodina je svätá a láska medzi súrodencami je večná. Aspoň by mala byť – a tá naša je,“ vyznala sa sestre spevácka diva.