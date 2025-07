Majú novú nádej. Vďaka tejto fotografii si mnohí fanúšikovia myslia, že Walter Klaus žije a vráti sa do deja

Fanúšikovia úspešného dobového seriálu sú vo vytržení, keďže už ubehol nejaký čas od skončenia desiatej série Dunaja, k vašim službám, ktorá sa skončila dramaticky. Klára sa rozhodla zrealizovať svoj plán a zabiť seriálového zloducha, aby sa mu pomstila za smrť svojho manžela Petra. A hoci sa Klaus ocitol v kaluži krvi, zbrane sa nakoniec ujal niekto iný.

Chystala sa vystreliť, no prišiel zvrat, ktorý diváci nečakali ani vo sne. Zbraň, z ktorej chcela Klára, ktorej sa zhostila Kristína Svarinská, vystreliť, jej z rúk v jednej sekunde vzal Lukáš v podaní Adama Bardyho. Guľka zasiahla Klausa do chrbta a ten ostal ležať na zemi.

A hoci bol považovaný za zápornú postavu, prejavil aj svoju ľudskú stránku. Ukázal, že svoju Helgu ľúbi a záleží mu na nej, inak by nedal prednosť jej životu pred životom dediča. Aj preto ostali mnohí fanúšikovia Klausa smutní a oľutovali jeho smrť, keďže si ho obľúbili.

Odštartoval to jeden záber

Po takomto dramatickom vyvrcholení fanúšikovia dobového seriálu odpočítavajú dni do začiatku jedenástej série. O to viac po tom, ako herec Ján Koleník zverejnil na sociálnej sieti zaujímavú fotografiu, po ktorej mnohí začali pochybovať, či je Walter Klaus naozaj mŕtvy. Vráti sa do deja? Pripravili si tvorcovia ságy nečakaný zvrat udalostí?

Hoci nič nie je isté, v každom prípade diváci majú otázniky v hlave, ktoré v nich zanechal spomínaný záber. Ten zachytáva herca s Janou Majeskou, ktorá stvárnila tvrdú a zásadovú Walterovu manželku Helgu Klausovú. Popisok k fotografii napovedá, že sa vraj stretli náhodne.

„Stretol som v meste túto čajočku, bola mi nejaká povedomá, tak sme dali obed…“ napísal Ján k snímke. Žiadnemu pozornému divákovi však neunikol jeden detail. Obaja totiž majú rovnaké účesy ako ich seriálové postavy v Dunaji, k vašim službám.

Ako zareagovali diváci?