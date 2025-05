Konečne je pravda odhalená a postava z Dunaja, k vašim službám otvorila oči. Opäť sa ukázalo, že nič nie je náhodné

V seriáli Dunaj, k vašim službám o klamstvá nie je núdza. Presvedčili sa o tom diváci už na začiatku, keď sa zlodejka vydávala za uchádzačku o zamestnanie v Dunaji, a tak sa zrodila Klára, ktorá si neskôr toto meno osvojila. Jej lžou však intrigy v seriáli neskončili, práve naopak. Holubec má vždy nejaké tajné plány a v seriáli nechýbajú ani tajní milenci či milenky.

V deviatej sérii sa v seriáli predstavili tri nové postavy – Vladimír, Milan a Lukáš – a ako sa ukázalo, len jeden z nich je čestný muž. Hoci Lukáš skrýval rodinné tajomstvo a moment z detstva, na ktorý by najradšej zabudol, je to nič v porovnaní s podvodmi, ktoré Vladimír robil celý život. Tomu sa však zatiaľ všetko prepieklo a pred svojím útekom zvalil vinu na Irenu.

Konečne otvorila oči

Opäť sa ukázalo, že nič v seriáli nie je náhodné. Edita sa totiž musela sama presvedčiť o tom, že je Vladimír podvodník a konečne naplno uverila, že Rudolf je jej skutočnou spriaznenou dušou. Nie je to totiž tak dávno, čo jej Vladimír dal lístok na vlak, aby šli spolu pozrieť ich syna Leopolda a Edita to skutočne zvažovala. Zdalo sa totiž, že sa nevrátil z Ameriky len Vladimír, ale pri pohľade na neho, sa vrátili aj Editine city k nemu.

Keď Edita zistila, že to bol práve Rudolf, ktorý Vladimíra „vyhnal“ a ona tak prišla o snúbenca, aj o otca svojho dieťaťa, cítila sa zranená. Netušila totiž, že to spravil len pre jej dobro. Za týmto príbehom sa pritom skrývalo oveľa viac, ale Edita to konečne zistila až teraz, po takmer dvoch celých sériách.

Po tom, ako sa do deja znova vrátil Ernest a v Dunaji navštívil Kláru s tým, že si tam všimol Vladimíra a prezradil jej, že ho pozná a je to podvodník, všetci čakali, ako bude táto informácia neskôr využitá v deji. Diváci si totiž mysleli, že sa bude najviac hodiť na obhájenie Ireny, a že by Ernest mohol svedčiť, aby ju dostal z väzenia a ukázal, že v skutočnosti je to Vladimír, ktorý je vinný za udalosti v kameňolome. To sa však nestalo.

Ako sa ale ukázalo, táto scéna nikdy nebola náhodná. Zatiaľ čo Edita začala pomaly sama otvárať oči, keď Vladimír ušiel a nenechal na seba jediný kontakt, nebolo tým posledným kúskom skladačky to, že bol zásnubný prsteň od neho falošný, ale to, že jej Ernest povedal celú verziu toho, čo všetko sa udialo pred rokmi.

V poslednej odvysielanej epizóde sa Ernest opäť vrátil do deja a navštívil dom Kučerovcov. Edita mu ponúkla koňak a spoločne sa usadili k stolu. Ernest samozrejme neváhal, začal Editu podpichovať a povedal jej, že ho prekvapilo, že neodišla do zasľúbenej zeme so svojím starým priateľom Vladimírom. „Ukázalo sa, že niektorí priatelia už do môjho života nepatria,“ odvetila mu Edita neurčito. Navyše prejavila pochybnosti, že nevie, či niektorí títo priatelia vôbec niekedy jej skutočnými priateľmi boli.

Edita následne povedala Ernestovi, že nerozumie, ako sa mohol Vladimír tak veľmi od ich mladých čias zmeniť. „Editka, ale on sa nikdy nemusel meniť. On bol vždy takýto,“ uistil ju Ernest bez zaváhania. A tak sa Edita konečne dozvedela celú pravdu – Vladimír mal v mladosti zápisník s menami žien, ktoré dostal do postele, medzi nimi aj Editu. Mladý Vladimír sa totiž chválil, že bola jeho ďalším „zárezom“ a v skutočnosti do nej nikdy zaľúbený nebol. To isté sa však nedá povedať o Rudolfovi.

„Vidíš, aký majstrovský kúsok sa tomuto pracovitému Kučerovi podaril? Odstavil najväčšieho prešporského seladóna a to tým, že mu kúpil lístok do Ameriky. A to len preto, aby ťa pred Vladimírom zachránil,“ vysvetlil Ernest Edite a tá konečne naplno otvorila oči a zistila celú pravdu.