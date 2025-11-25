Klientov známej banky čaká výpadok populárnej služby: Potrvá niekoľko hodín, posielanie peňazí si vybavte v predstihu

Klienti mBank by mali spozornieť. Banka informovala, že na konci mesiaca dôjde ku krátkemu technickému obmedzeniu, ktoré ovplyvní jednu z najpoužívanejších služieb. Počas niekoľkých nočných hodín nebude možné odosielať ani prijímať okamžité platby, takže rýchle presuny peňazí môžu dočasne zlyhať.
Podľa oznámenia, ktoré mBank zverejnila na svojom webe, budú okamžité platby nedostupné 30. novembra 2025 od 00.30 do 04.30. Banka zároveň upozorňuje, že každý pokus o odoslanie okamžitej platby bude automaticky zamietnutý, preto si transakcie treba naplánovať mimo tohto časového okna. Ostatné bankové operácie ostávajú funkčné bez akýchkoľvek obmedzení.
Ostatné služby budú dostupné
Počas plánovaných technických prác sa služba okamžitých platieb úplne odpojí od systému poskytovateľa. Výsledkom bude, že klienti nebudú môcť vykonať žiadnu okamžitú transakciu a rovnako ju nebudú môcť ani prijať. Banka však ubezpečuje, že štandardné prevody, pohyby na účte a všetky ostatné funkcie internet bankingu či aplikácie budú fungovať normálne.
Banka sa ospravedlňuje a odporúča pripraviť sa
mBank sa klientom ospravedlňuje za prípadné komplikácie a odporúča, aby si svoje rýchle prevody naplánovali mimo uvedeného časového okna. Najspoľahlivejšie bude vykonať ich pred polnocou alebo až po štvrtej nadránom, keď sa má služba opäť vrátiť do bežného režimu.
Odstávka je podľa banky nevyhnutná z dôvodu technických úprav na strane poskytovateľa a má zabezpečiť vyššiu stabilitu a spoľahlivosť služby do budúcnosti. Po jej skončení by mali okamžité platby fungovať opäť bez problémov.
