Klientov známej banky čaká výpadok populárnej služby: Potrvá niekoľko hodín, posielanie peňazí si vybavte v predstihu

Foto: Unsplash

Nina Malovcová
Každý pokus o odoslanie okamžitej platby bude automaticky zamietnutý.

Klienti mBank by mali spozornieť. Banka informovala, že na konci mesiaca dôjde ku krátkemu technickému obmedzeniu, ktoré ovplyvní jednu z najpoužívanejších služieb. Počas niekoľkých nočných hodín nebude možné odosielať ani prijímať okamžité platby, takže rýchle presuny peňazí môžu dočasne zlyhať.

Podľa oznámenia, ktoré mBank zverejnila na svojom webe, budú okamžité platby nedostupné 30. novembra 2025 od 00.30 do 04.30. Banka zároveň upozorňuje, že každý pokus o odoslanie okamžitej platby bude automaticky zamietnutý, preto si transakcie treba naplánovať mimo tohto časového okna. Ostatné bankové operácie ostávajú funkčné bez akýchkoľvek obmedzení.

Ostatné služby budú dostupné

Počas plánovaných technických prác sa služba okamžitých platieb úplne odpojí od systému poskytovateľa. Výsledkom bude, že klienti nebudú môcť vykonať žiadnu okamžitú transakciu a rovnako ju nebudú môcť ani prijať. Banka však ubezpečuje, že štandardné prevody, pohyby na účte a všetky ostatné funkcie internet bankingu či aplikácie budú fungovať normálne.

Foto: pexels

Banka sa ospravedlňuje a odporúča pripraviť sa

mBank sa klientom ospravedlňuje za prípadné komplikácie a odporúča, aby si svoje rýchle prevody naplánovali mimo uvedeného časového okna. Najspoľahlivejšie bude vykonať ich pred polnocou alebo až po štvrtej nadránom, keď sa má služba opäť vrátiť do bežného režimu.

Odstávka je podľa banky nevyhnutná z dôvodu technických úprav na strane poskytovateľa a má zabezpečiť vyššiu stabilitu a spoľahlivosť služby do budúcnosti. Po jej skončení by mali okamžité platby fungovať opäť bez problémov.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Poliačik o situácii na Ukrajine: Niekto, komu by už za Užhorodom museli dávať plienky, posiela…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Bolesti tíšil vodkou a kokaínom, telo mal z AIDS takmer vysušené. Takto vyzerali posledné dni Freddieho MercuryhoBolesti tíšil vodkou a kokaínom, telo mal z AIDS takmer vysušené. Takto vyzerali posledné dni Freddieho Mercuryho
Navštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Milujú ju ľudia z celého sveta, skrýva aj tradičnú reštauráciuNavštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Milujú ju ľudia z celého sveta, skrýva aj tradičnú reštauráciu
Kratom od 2 eur a záhadná „marihuana“ za 9: Skúšali sme automat, ktorý nahneval Slovákov. Dostanú sa k nemu aj detiKratom od 2 eur a záhadná „marihuana“ za 9: Skúšali sme automat, ktorý nahneval Slovákov. Dostanú sa k nemu aj deti
Simona žije v Dánsku: Za potraviny dáme 500 eur mesačne, platy sú ale neporovnateľné. Toto Slovensku veľmi chýbaSimona žije v Dánsku: Za potraviny dáme 500 eur mesačne, platy sú ale neporovnateľné. Toto Slovensku veľmi chýba
Andreas s rodinou rozbehol biznis v raji na zemi. Gabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí, zarobiť vedia aj 12-tisícAndreas s rodinou rozbehol biznis v raji na zemi. Gabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí, zarobiť vedia aj 12-tisíc
Toto málo známe a očarujúce vianočné európske mesto patrí medzi superlacné destinácie: Jednoducho ho musíte navštíviťToto málo známe a očarujúce vianočné európske mesto patrí medzi superlacné destinácie: Jednoducho ho musíte navštíviť
Prvá guľka trafila krk, druhá vystrelila mozog. Vraždu prezidenta Johna F. Kennedyho dodnes sprevádzajú konšpiráciePrvá guľka trafila krk, druhá vystrelila mozog. Vraždu prezidenta Johna F. Kennedyho dodnes sprevádzajú konšpirácie
Nová predajňa Biedronky v malej obci je takmer hotová. Diskontný reťazec posilní svoju pozíciu okolo hlavného mestaNová predajňa Biedronky v malej obci je takmer hotová. Diskontný reťazec posilní svoju pozíciu okolo hlavného mesta
Jedli vlastné deti aj mŕtvoly, z vychudnutia zapáchali: Stalin spôsobil na Ukrajine šialený hladomor, snažil sa ho utajiťJedli vlastné deti aj mŕtvoly, z vychudnutia zapáchali: Stalin spôsobil na Ukrajine šialený hladomor, snažil sa ho utajiť
Poliačik o situácii na Ukrajine: Niekto, komu by už za Užhorodom museli dávať plienky, posiela slovenské deti do vojnyPoliačik o situácii na Ukrajine: Niekto, komu by už za Užhorodom museli dávať plienky, posiela slovenské deti do vojny
Strávila som deň s majiteľom rodinnej vinárne: Prezradil mi, prečo nám nechutí 30-eurové víno. Rozhodujúca je jedna vecStrávila som deň s majiteľom rodinnej vinárne: Prezradil mi, prečo nám nechutí 30-eurové víno. Rozhodujúca je jedna vec
Šéf IĽP: Fico do volebných miestností komparzistov nenavozí, jeho podpora klesá. Mám obavy o jeho mentálne zdravieŠéf IĽP: Fico do volebných miestností komparzistov nenavozí, jeho podpora klesá. Mám obavy o jeho mentálne zdravie

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac