Kliatba nesprávnych otázok? Táto teória prezrádza, ktorá ružička má o Rasťa skutočne záujem

Zatiaľ čo Rasťo sa na rande s dievčatami snaží spoznať ich osobnosti, záľuby aj minulosť, o ňom samom vieme po niekoľkých epizódach prekvapivo málo. Niektorým divákom to neuniklo, a zdá sa, že práve Rebeka je jediná, ktorá sa o neho zaujíma aj opačným smerom.

Diskusia, ktorá sa rozbehla medzi fanúšikmi v skupinách na Facebooku, poukázala na zaujímavý detail. Sledujúci si všimli, že Rasťo počas jednotlivých rande kladie množstvo otázok a aktívne sa snaží spoznať každú z dievčat, no opačná iniciatíva často chýba. Mnohé súťažiace rozprávajú o sebe, no o Rasťovom súkromí sa diváci dozvedajú len minimum. Výnimkou je len niekoľko situácií, najmä tie, v ktorých sa ho na život pýta Rebeka. Práve tá v očiach publika pôsobí ako niekto, koho nezaujíma len víťazstvo, ale má aj reálny záujem o muža, ktorý ruže rozdáva.

Prvé signály: Kto sa Rasťa naozaj pýta?

Druhá epizóda ukázala prvé rozdiely v tom, ako dievčatá s Rasťom vedú rozhovor. Anička si ho po skupinovom rande na motorkách stiahla bokom. Rasťo sa jej pýtal na modeling, kam už cestovala, či ju to baví, a tiež sa jej spýtal, prečo sa prihlásila do šou. Ona sa ho na oplátku nespýtala na nič. Po tomto skupinovom rande sa Rasťo rozprával s každou ružičkou zvlášť, medzi nimi aj s Catherine. Práve tá sa ho konečne opýtala aj niečo o ňom, a to potom, ako sa jej on pýtal na budúcu kariéru. Chcela vedieť, ako trávi voľný čas. „Keď chcem zrelaxovať a oddýchnuť si, idem veľmi rád do sauny. Aj knižky mám rád,“ prezradil jej vtedy Rasťo. To bola teda jedna z prvých informácií, ktorú sa diváčky o ňom dozvedeli.

V tejto epizóde mal Rasťo aj chvíľku osamote so Sárou. Pýtal sa jej, či si vie zahryznúť do jazyka, zaujímalo ho, ako zvláda dve práce. A hoci sa ho tiež nič nespýtala, za svoje odpovede dostala aspoň ružu. Rasťo absolvoval aj rande s Kristínou, po ktorom mnohí diváci začali tvrdiť, že je ich favoritkou. Spolu sa vydali na plavbu loďou, na ktorej sa rozprávali napríklad o bojových športoch. Či sa otázka Kristíny, ako funguje jiu jitsu, ráta ako otázka, ktorá by odhalila niečo viac o Rasťovi, je sporné, no na jej obranu, popri skákaní do vody veľa času na osobné rozhovory nemali.

Reálna otázka na Rasťa a jeho súkromie zaznela až na konci druhej epizódy od Rebeky. Tá sa ho pýtala, či má hudobný vkus a či hrá na nejaký nástroj. „Hrával som na klavíri, keď som bol malý,“ prezradil jej Rasťo a vysvetlil, že mal na hranie príliš veľa energie, preto rýchlo od hudby prešiel k športu. Už druhá epizóda tak potvrdila divácku teóriu, že sa ho reálne na neho pýta len Rebeka.

Keď sa karta obráti a Rasťo odpovedá