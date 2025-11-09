Keď ho začnete pozerať, nebudete s tým vedieť prestať: Tento nový seriál si vás získa už od prvej minúty. Má napínavý dej

Foto: MovieStillsDB

Klaudia Oselská
Tip na seriál
Zhltnete ho za jeden večer.

Pripravte si pukance. Prichystali sme si pre vás zoznam tých najlepších filmových a seriálových noviniek, ktoré obľúbená streamovacia platforma Netflix predstaví tento mesiac. Pri niektorých sa od napätia nebudete vedieť nadýchnuť a pri ďalších sa poriadne nasmejete, no nájdu sa aj také, ktoré vás chytia za srdce.

Anyone But You

12. novembra si môžete na Netflixe pozrieť skvelú romantickú komédiu Anyone But You z roku 2023, ktorej na Rotten Tomatoes svieti výborné hodnotenie – až 87 %. Snímka v hlavnej úlohe spája dve hviezdy súčasného Hollywoodu – Sydney Sweeney a Glena Powella, ktorí majú medzi sebou skvelú chémiu.

Viac z témy Tip na seriál:
1.
Tento nový seriál zhltnete za jeden večer: Diváci si ho nevedia vynachváliť. Má výborné hodnotenie, až 86 %
2.
Poriadne sa nasmejete: Túto novú komédiu s hodnotením 81 % musíte vidieť. John Wick si v nej zahral anjela
3.
Budete plakať od smiechu: Seriál roka s hodnotením 94 % konečne dorazil na Netflix. Príbeh je bizarný a extrémne vtipný
Zobraziť všetky články (176)

Bea, ktorú stvárnila Sydney Sweeney a Ben, v podaní Glena Powella, sa na prvý pohľad zdajú ako dokonalý pár. Po nezabudnuteľnom prvom rande to však nečakane zlyhá a obaja sú presvedčení, že by spolu nikdy nemohli fungovať. Osud ich však na svadbe spoločných priateľov v Austrálii spojí opäť a aby sa vyhli nepríjemným situáciám a zvedavým otázkam, rozhodnú sa predstierať, že tvoria pár. To, čo začína ako nevinná hra, sa rýchlo mení na sériu komických, romantických a občas aj výbušných momentov, pri ktorých neostane nikto chladný.

Being Eddie

Po úspešných dokumentárnych filmoch o Charliem Sheenovi či Victorii Beckham 12. novembra na Netflix dorazí ďalší dokumentárny portrét s názvom Being Eddie, ktorý mapuje výnimočnú kariéru jedného z najznámejších hercov Hollywoodu – Eddieho Murphyho. Režisérom je dvojnásobný držiteľov Oscara – Angus Wall.

Film sleduje Murphyho cestu od prvých vystúpení na javisku v 17 rokoch až po jeho medzinárodnú slávu. Prostredníctvom archívnych záberov, ikonických momentov z filmov ako Beverly Hills Cop, Coming to America či The Nutty Professor a úryvkov z kultového Saturday Night Live ponúka dokument komplexný pohľad na jeho kariéru, ktorá trvá už viac než štyri desaťročia.

V snímke sa objavujú exkluzívne rozhovory s hviezdami, ktoré sa s Murphym delili o javisko, kameru či priateľstvo – medzi nimi Dave Chappelle, Jamie Foxx, Tracee Ellis Ross, Jerry Seinfeld či Reginald Hudlin. Režisér Angus Wall tak kombinuje osobné archívy, súkromné zábery aj úryvky z vystúpení do plynulého rozprávania, v ktorom dominuje Murphyho vlastný hlas.

The Beast in Me

Ak máte chuť na niečo napínavejšie, nenechajte si ujsť 13. novembra seriálovú novinku The Beast in Me, ktorá vás úplne pohltí.

V centre deja stojí Aggie Wiggs, uznávaná spisovateľka, ktorá sa po tragickej smrti svojho malého syna stiahla z verejného života. Kedysi oceňovaná autorka nedokáže písať, uzavrela sa pred svetom a stala sa len tieňom svojho bývalého ja. No všetko sa zmení, keď sa do susedného domu nasťahuje Nile Jarvis, vplyvný realitný magnát, ktorého meno sa kedysi spájalo so záhadným zmiznutím jeho manželky.

Aggie sa rozhodne odhaliť pravdu o svojom záhadnom susedovi. Čoskoro sa však sama stáva súčasťou psychologickej hry, v ktorej nie je jasné, kto manipuluje a kto je manipulovaný. Zvedavosť sa mení na posadnutosť a hľadanie inšpirácie pre nový román sa stáva bojom o prežitie.

The Crystal Cuckoo

14. novembra Netflix predstaví poriadne desivý triler The Crystal Cuckoo, pričom hlavné postavy stvárnia Catalina Sopelana a Itziar Ituño, známa ako inšpektorka Raquel Murillo z kultového seriálu Papierový dom.

Hlavnou hrdinkou je Clara Merlo, študentka medicíny, ktorá prežije náhly infarkt a vďaka transplantácii srdca dostane druhú šancu na život. Jej nový orgán však prináša aj neznesiteľnú zvedavosť – potrebu zistiť, komu srdce patrilo. Jej pátranie ju však zavedie do odľahlého španielskeho mestečka, kde nič nie je také, ako sa zdá.

Postupne odhaľuje príbeh mladého muža, ktorého smrť ju zachránila, no s každým novým zistením sa prehlbuje jej znepokojenie. Staré rany sa otvárajú a ticho ospalého mestečka skrýva tajomstvo, ktoré siaha 20 rokov do minulosti. Keď v deň Clarinho príchodu záhadne zmizne dieťa, minulosť a prítomnosť sa začnú prelínať.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Pracuje 20 hodín týždenne a zarába 6 000 eur mesačne: Američanka sa presťahovala do Európy.…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Bývalý kriminalista Vachálek nám prezradil, ako dolapil vraha Ondreja Riga: Bol to tupec. Kvapôčky krvi nestihol zahladiťBývalý kriminalista Vachálek nám prezradil, ako dolapil vraha Ondreja Riga: Bol to tupec. Kvapôčky krvi nestihol zahladiť
Režisér filmu Veľký vlastenecký výlet: Šokovalo ma, keď pri masovom hrobe zaznelo, že je to „fake“. Koniec je kľúčovýRežisér filmu Veľký vlastenecký výlet: Šokovalo ma, keď pri masovom hrobe zaznelo, že je to „fake“. Koniec je kľúčový
Nútil ľudí k potratom a vazektómii, liečil ich agresivitou: Šialený kult mal liečiť závislých, zarábal miliónyNútil ľudí k potratom a vazektómii, liečil ich agresivitou: Šialený kult mal liečiť závislých, zarábal milióny
Exkluzívne: Detským ambulanciám došla trpezlivosť. Ospravedlnenky majú voľne dostupné v čakárni, môže si ich zobrať ktokoľvekExkluzívne: Detským ambulanciám došla trpezlivosť. Ospravedlnenky majú voľne dostupné v čakárni, môže si ich zobrať ktokoľvek
Ubytujete sa za 13 € a najete za 10 €: Najkrajšie vianočné trhy v Európe pre rok 2025 máme len na skok. Začínajú už čoskoroUbytujete sa za 13 € a najete za 10 €: Najkrajšie vianočné trhy v Európe pre rok 2025 máme len na skok. Začínajú už čoskoro
Zaplatili sme len 3 eurá: Vyskúšali sme sa veľmi lacno najesť v reštaurácii z Na nože. Niektorým sa takéto jedlo priečiZaplatili sme len 3 eurá: Vyskúšali sme sa veľmi lacno najesť v reštaurácii z Na nože. Niektorým sa takéto jedlo prieči
Žije v prenajatom byte, nemá auto a po meste chodí s batohom: Kto je Zohran Mamdani, prvý moslimský starosta New Yorku?Žije v prenajatom byte, nemá auto a po meste chodí s batohom: Kto je Zohran Mamdani, prvý moslimský starosta New Yorku?
Najnebezpečnejšia žena: Bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Dostala tvrdý trest, stále je hrozbouNajnebezpečnejšia žena: Bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Dostala tvrdý trest, stále je hrozbou
Budú vianočné trhy v Bratislave drahšie? Stánkarov zaťaží vyššia 23 % DPH, na ľudí tento rok čakajú aj výhodné ponukyBudú vianočné trhy v Bratislave drahšie? Stánkarov zaťaží vyššia 23 % DPH, na ľudí tento rok čakajú aj výhodné ponuky
Mamička varí lacné jedlá, aby šetrila peniaze: Podľa ľudí je to ako krmivo pre psa, jej manžel sa správa zvláštneMamička varí lacné jedlá, aby šetrila peniaze: Podľa ľudí je to ako krmivo pre psa, jej manžel sa správa zvláštne
Navštívili sme nádhernú dolinu a strašidelný hrad úplne zadarmo: Nájdete tu aj jaskyňu a priam dokonalú jesennú príroduNavštívili sme nádhernú dolinu a strašidelný hrad úplne zadarmo: Nájdete tu aj jaskyňu a priam dokonalú jesennú prírodu
Boli sme v novom podniku, ktorý otvorili majitelia reštaurácie z Na nože. O tomto európskom klenote ste možno nikdy nepočuliBoli sme v novom podniku, ktorý otvorili majitelia reštaurácie z Na nože. O tomto európskom klenote ste možno nikdy nepočuli

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac