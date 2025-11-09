Keď ho začnete pozerať, nebudete s tým vedieť prestať: Tento nový seriál si vás získa už od prvej minúty. Má napínavý dej

Pripravte si pukance. Prichystali sme si pre vás zoznam tých najlepších filmových a seriálových noviniek, ktoré obľúbená streamovacia platforma Netflix predstaví tento mesiac. Pri niektorých sa od napätia nebudete vedieť nadýchnuť a pri ďalších sa poriadne nasmejete, no nájdu sa aj také, ktoré vás chytia za srdce.
Anyone But You
Už 12. novembra si môžete na Netflixe pozrieť skvelú romantickú komédiu Anyone But You z roku 2023, ktorej na Rotten Tomatoes svieti výborné hodnotenie – až 87 %. Snímka v hlavnej úlohe spája dve hviezdy súčasného Hollywoodu – Sydney Sweeney a Glena Powella, ktorí majú medzi sebou skvelú chémiu.
Bea, ktorú stvárnila Sydney Sweeney a Ben, v podaní Glena Powella, sa na prvý pohľad zdajú ako dokonalý pár. Po nezabudnuteľnom prvom rande to však nečakane zlyhá a obaja sú presvedčení, že by spolu nikdy nemohli fungovať. Osud ich však na svadbe spoločných priateľov v Austrálii spojí opäť a aby sa vyhli nepríjemným situáciám a zvedavým otázkam, rozhodnú sa predstierať, že tvoria pár. To, čo začína ako nevinná hra, sa rýchlo mení na sériu komických, romantických a občas aj výbušných momentov, pri ktorých neostane nikto chladný.
Being Eddie
Po úspešných dokumentárnych filmoch o Charliem Sheenovi či Victorii Beckham 12. novembra na Netflix dorazí ďalší dokumentárny portrét s názvom Being Eddie, ktorý mapuje výnimočnú kariéru jedného z najznámejších hercov Hollywoodu – Eddieho Murphyho. Režisérom je dvojnásobný držiteľov Oscara – Angus Wall.
Film sleduje Murphyho cestu od prvých vystúpení na javisku v 17 rokoch až po jeho medzinárodnú slávu. Prostredníctvom archívnych záberov, ikonických momentov z filmov ako Beverly Hills Cop, Coming to America či The Nutty Professor a úryvkov z kultového Saturday Night Live ponúka dokument komplexný pohľad na jeho kariéru, ktorá trvá už viac než štyri desaťročia.
V snímke sa objavujú exkluzívne rozhovory s hviezdami, ktoré sa s Murphym delili o javisko, kameru či priateľstvo – medzi nimi Dave Chappelle, Jamie Foxx, Tracee Ellis Ross, Jerry Seinfeld či Reginald Hudlin. Režisér Angus Wall tak kombinuje osobné archívy, súkromné zábery aj úryvky z vystúpení do plynulého rozprávania, v ktorom dominuje Murphyho vlastný hlas.
The Beast in Me
Ak máte chuť na niečo napínavejšie, nenechajte si ujsť 13. novembra seriálovú novinku The Beast in Me, ktorá vás úplne pohltí.
V centre deja stojí Aggie Wiggs, uznávaná spisovateľka, ktorá sa po tragickej smrti svojho malého syna stiahla z verejného života. Kedysi oceňovaná autorka nedokáže písať, uzavrela sa pred svetom a stala sa len tieňom svojho bývalého ja. No všetko sa zmení, keď sa do susedného domu nasťahuje Nile Jarvis, vplyvný realitný magnát, ktorého meno sa kedysi spájalo so záhadným zmiznutím jeho manželky.
Aggie sa rozhodne odhaliť pravdu o svojom záhadnom susedovi. Čoskoro sa však sama stáva súčasťou psychologickej hry, v ktorej nie je jasné, kto manipuluje a kto je manipulovaný. Zvedavosť sa mení na posadnutosť a hľadanie inšpirácie pre nový román sa stáva bojom o prežitie.
The Crystal Cuckoo
14. novembra Netflix predstaví poriadne desivý triler The Crystal Cuckoo, pričom hlavné postavy stvárnia Catalina Sopelana a Itziar Ituño, známa ako inšpektorka Raquel Murillo z kultového seriálu Papierový dom.
Hlavnou hrdinkou je Clara Merlo, študentka medicíny, ktorá prežije náhly infarkt a vďaka transplantácii srdca dostane druhú šancu na život. Jej nový orgán však prináša aj neznesiteľnú zvedavosť – potrebu zistiť, komu srdce patrilo. Jej pátranie ju však zavedie do odľahlého španielskeho mestečka, kde nič nie je také, ako sa zdá.
Postupne odhaľuje príbeh mladého muža, ktorého smrť ju zachránila, no s každým novým zistením sa prehlbuje jej znepokojenie. Staré rany sa otvárajú a ticho ospalého mestečka skrýva tajomstvo, ktoré siaha 20 rokov do minulosti. Keď v deň Clarinho príchodu záhadne zmizne dieťa, minulosť a prítomnosť sa začnú prelínať.
