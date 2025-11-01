Pracuje 20 hodín týždenne a zarába 6 000 eur mesačne: Američanka sa presťahovala do Európy. Tvrdí, že je tu oveľa šťastnejšia

Viete si predstaviť, že by ste dali výpoveď v práci, zbalili celý svoj život do kufra a odsťahovali sa na iný kontinent? Presne to urobila 31-ročná Američanka Kaitlin, ktorá tvrdí, že tak našla šťastie.
Kaitlin Wichman opustila svoj život v Los Angeles, kariéru v marketingu, stabilný príjem a v roku 2021 sa odsťahovala do Európy, konkrétne do Lisabonu v Portugalsku, píše New York Post.
Opustila „americký sen“
„Každý deň som chodila do práce, parkovala na tom istom mieste, pozerala na tú istú stenu a pýtala sa sama seba, či toto má byť naozaj môj život,“ spomína Kaitlin. Keď si uvedomila, že nechce väčšinu svojho dňa tráviť v kancelárii, rozhodla sa všetko zmeniť.
V práci dala výpoveď, začala pracovať ako freelancerka v digitálnom marketingu, zbalila si kufre a odišla hľadať šťastie do Lisabonu.
Katlin tvrdí, že Lisabon ju prilákal svojou pohodovou atmosférou, teplým podnebím a kultúrou, ktorá kladie dôraz na životný balans.
Dnes pracuje v online marketingu približne len 20 hodín týždenne pre amerických aj portugalských klientov a mesačne si zarobí v priemere okolo 6 000 eur. Minie z toho však len polovicu, pretože jej mesačné výdavky sú približne 3 000 eur.
Za nájom a energie platí niečo málo cez 1 000 eur a potraviny ju stoja okolo 430 eur. Má tak dostatok peňazí na svoj voľný čas a cestovanie.
V Európe je šťastnejšia
Katlin tvrdí, že v Európe je šťastnejšia. Pretože, keď žila v USA, jej život sa točil len okolo jej práce. Teraz sa točí okolo jej života a práca je len medzi tým.
Pôvodne chcela v Portugalsku zostať žiť len 5 rokov, no dnes po 4 rokoch hovorí, že sa už nechce sťahovať nikam inam, pravidelne však cestuje po celej Európe.
