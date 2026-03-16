Milovaná séria je späť: Do kín mieri hit, na pokračovanie sme čakali 13 rokov

zábery zo staršej časti

Foto: zábery zo staršej časti, MovieStillsDB

Michaela Olexová
Tip na film
Po pozretí ktorejkoľvek časti série Scary Movie, ktorá vychádzala od začiatku 21. storočia, sa ľudia väčšinou delia do dvoch skupín.

Buď zistíte, že ste práve zažili najbrilantnejšiu „tupú“ zábavu dekády, alebo už nikdy nezapnete ďalšiu časť a rozhodnete sa neplytvať časom na tento typ absurdného humoru. Jedno však nemôže spochybniť nikto – séria Scary Movie patrí k najikonickejším hororovým paródiám 21. storočia.

A práve tento rok nás po 13 rokoch čaká veľkolepý comeback, ktorý môže napraviť neslávny záver piatej časti.

Tá totiž skončila katastrofálne. Odradila aj najvernejších fanúšikov a nechala sériu v tieni jej vlastnej slávy.

Dobrú paródiu naozaj nevie vytvoriť každý – patrí medzi najnáročnejšie filmové žánre vôbec. Teraz je však šanca, že sa Scary Movie vráti vo veľkom štýle a znovu si vydobyje body, o ktoré filmová séria po poslednej premiére prišla.

Legendárna séria je späť

Na plátno sa s príchodom Scary Movie (2026) vracia aj množstvo známych postáv. Stálicou je Anna Farisová v úlohe Cindy Campbellovej a Regina Hallová ako Brenda. 

zábery zo staršej časti
Foto: zábery zo staršej časti, MovieStillsDB

Nechýba ani starý známy Ghostface. Objavia sa herec a scenárista Marlon Wayans spolu s bratom Shawnom Wayansom, ako aj Dave Sheridan, ktorého si pamätáte ako nesympatického skauta z prvej časti série.

Štáb oproti tomu osviežil režisér Michael Tiddes, ktorý si réžiu legendárnej série vyskúšal úplne po prvý raz. Nahradí posledného režiséra Malcolma D. Leea, pod ktorého vedením dosiahla piata časť série rekordne nízke hodnotenie – iba 36 %, a vyslúžila si obrovskú kritiku. To, či sa novému režisérovi podarí po astronomickom neúspechu sériu vzkriesiť, uvidíme na filmovom plátne.

Ktorý dátum si máme zapísať do kalendára?

