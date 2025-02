Kanye s vytaseným prirodzením a Bianca celá v čiernom: Šíri sa fotka, ktorá ukazuje, ako by vyzeral kontroverzný čin naopak

Škandál Biancy Censori a Kanyeho Westa na udeľovaní cien Grammy vyvolal medzi ľuďmi totálny ošiaľ. Prešlo iba niekoľko dní a už sa začína búrlivo diskutovať o tom, že by sa dvojica mohla objaviť na ďalšej prestížnej udalosti — na finálovom zápase Super Bowl, ktorý sa odohrá o pár dní. Zostávame teda v napätí, či sa tak skutočne stane a či opäť pobúria.

Vráťme sa však ešte na chvíľu ku Grammy. Ako sme vás informovali, Bianca Censori prišla pri tejto príležitosti na červený koberec vo veľkom kožuchu, no počas fotografovania si ho dala dolu, pričom na sebe mala len priesvitné šaty, cez ktoré bolo kompletne vidieť jej odhalené telo. Počas tohto aktu stála po boku svojho partnera Kanyeho Westa.

Vymenili si šaty

Na internete sa ako reakcia objavila meme fotografia podľa všetkého vytvorená umelou inteligenciou, ktorá sa stala virálnou, všimol si portál Bored Panda. Účet @Nancysoulcycle na sociálnej sieti X zdieľal upravenú fotografiu s popisom „Kanye West a Bianca Censori na červenom koberci počas Grammy 2025″.

Dvojica si na nej vymenila svoje roly, a kým Bianca je zahalená celá v čiernom a má nasadené čierne okuliare, rovnako ako mal Kanye na Grammy, Kanye je ten, ktorý sa ukázal pred objektívmi v plnej kráse.

Niektorých úprava pobavila, ďalší vyjadrujú o Biancu obavy

Príspevok za pár dní videlo cez 5 miliónov ľudí, získal desiatky tisíc srdiečok a stovky komentárov. Ako sa dalo čakať, mnohí si z tejto upravenej snímky začali robiť žarty.

„Ide o zjavný „fake“. Cenzurovaný čierny štvorec je príliš veľký,“ adresoval komentujúci uštipačnú poznámku smerom ku Kanyemu. Niekto ďalší podotkol, že je to vlastne zábavné, pretože Bianca vyzerá veľmi príťažlivo aj bez toho, aby sa musela vyzliekať donaha.

No objavila sa aj znepokojená reakcia, podľa ktorej by mal niekto Biance pomôcť, pretože si myslí, že to, čo robí, nerobí dobrovoľne.

Kým jedna skupina scénu na Grammy ocenila, v ďalších vyvolala obavy z toho, či je vzťah Biancy a Kanyeho v poriadku a niektorí o ňu majú dokonca strach. Dôvodom je, že si myslia, že ju k tomu, aby sa vyzliekla, Kanye „prinútil“.