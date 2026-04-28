Martina Schindlerová prezradila, akým smerom vedie svoje deti: Na jednu vec nedá doma dopustiť

Foto: Instagram.com/schindlerovamartina

Jana Petrejová
Speváčka odhalila svoje súkromie.

Bývanie pre mnohých nie je len o štyroch stenách, ale najmä o atmosfére, rodine a každodennom fungovaní. Speváčka Martina Schindlerová odtajnila, ako vyzerá jej domáci život, čo sa snaží učiť svoje deti a priznala aj veci, ktoré jej doma prekážajú.

Jej slová ukazujú realitu bežnej mamy, ktorá balansuje medzi starostlivosťou o dve deti, prácou a snahou udržať domácnosť v harmónii. Bývalá finalistka SuperStar vníma domov ako priestor, kde by mali deti vyrastať v bezpečí a prirodzene. Na jednu vec si však obzvlášť dáva záležať, ako uviedla pre Lepšie Bývanie.

Minimalizmus v domácnosti

Speváčka, ktorá nedávno pripravila pre svojich fanúšikov veľkolepú šou s orchestrom, ide svojim deťom príkladom. “Zbytočne budeme vysvetľovať a nútiť niečo tie naše deti robiť, keď im nejdeme príkladom,” myslí si spevácka diva, ktorá ukázala svoju obývačku ladenú do staroružovej a tmavej farby.

Zdôrazňuje hlavne jeden podstatný detail, ktorý je podľa nej zjavne dôležitý. Aspoň ona to dodržiava. “Ale na čo tak dbám, tak sa snažím, aby neboli zberači vecí, lebo myslím si, že keď máme okolo seba príliš veľa vecí, berie nám to energiu. Aj keď je to schované niekde v skrini, nejaká časť nášho podvedomia cíti, že je to prepchaté okolo nás a že nás to dusí,” myslí si Martina Schindlerová.

Pri pohľade na jej byt by nikto nenašiel hračky. “Tak všetky hračky som upratala, kým ste prišli,” zasmiala sa speváčka a pokračovala: “Ale samozrejme učím ich, nech ich nelákajú veci, lebo oni sa potom s tými hračkami aj tak ani nezahrajú, len ich zbierajú, hromadia ich, padá na ne prach a pokazia sa. A ani potom nestihnú mať z nich radosť,” uviedla.

Zvierací miláčik ako člen rodiny

Netflix z nej urobil vulgárnu ženu: Lidia Poët bola priekopníčkou, seriál ju zbytočne sexualizuje
Netflix z nej urobil vulgárnu ženu: Lidia Poët bola priekopníčkou, seriál ju zbytočne sexualizuje
Slováci chcú Sephoru aj svetoznámy diskont. Viacerým reťazcom sa u susedov darí, my ich zatiaľ nemáme
Obchodné reťazce
Mirka odišla z práce a presťahovala sa na Lombok: Jedlo v reštaurácii ma stojí 1 euro, riešim menej zbytočností
Slováci a Česi v zahraničí
Bolo to ako zhodenie 40 atómových bômb: Havária v Černobyli patrí k najtragickejším udalostiam v dejinách
Černobyľ
Tvrdil, že situáciu v Černobyli má pod kontrolou. Riaditeľa elektrárne potom odsúdili na 10 rokov v pracovnom tábore
Černobyľ
Navštívili sme jeden z najkrajších kútov Slovenska: Ukrýva unikát ako z rozprávky, je zadarmo
Tip na výlet
Marek Maďarič v 1 na 1: Ficova návšteva Moskvy je určená jeho voličom, nie Putinovi
1 na 1
