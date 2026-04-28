Martina Schindlerová prezradila, akým smerom vedie svoje deti: Na jednu vec nedá doma dopustiť

Bývanie pre mnohých nie je len o štyroch stenách, ale najmä o atmosfére, rodine a každodennom fungovaní. Speváčka Martina Schindlerová odtajnila, ako vyzerá jej domáci život, čo sa snaží učiť svoje deti a priznala aj veci, ktoré jej doma prekážajú.
Jej slová ukazujú realitu bežnej mamy, ktorá balansuje medzi starostlivosťou o dve deti, prácou a snahou udržať domácnosť v harmónii. Bývalá finalistka SuperStar vníma domov ako priestor, kde by mali deti vyrastať v bezpečí a prirodzene. Na jednu vec si však obzvlášť dáva záležať, ako uviedla pre Lepšie Bývanie.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Minimalizmus v domácnosti
Speváčka, ktorá nedávno pripravila pre svojich fanúšikov veľkolepú šou s orchestrom, ide svojim deťom príkladom. “Zbytočne budeme vysvetľovať a nútiť niečo tie naše deti robiť, keď im nejdeme príkladom,” myslí si spevácka diva, ktorá ukázala svoju obývačku ladenú do staroružovej a tmavej farby.
Zdôrazňuje hlavne jeden podstatný detail, ktorý je podľa nej zjavne dôležitý. Aspoň ona to dodržiava. “Ale na čo tak dbám, tak sa snažím, aby neboli zberači vecí, lebo myslím si, že keď máme okolo seba príliš veľa vecí, berie nám to energiu. Aj keď je to schované niekde v skrini, nejaká časť nášho podvedomia cíti, že je to prepchaté okolo nás a že nás to dusí,” myslí si Martina Schindlerová.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Pri pohľade na jej byt by nikto nenašiel hračky. “Tak všetky hračky som upratala, kým ste prišli,” zasmiala sa speváčka a pokračovala: “Ale samozrejme učím ich, nech ich nelákajú veci, lebo oni sa potom s tými hračkami aj tak ani nezahrajú, len ich zbierajú, hromadia ich, padá na ne prach a pokazia sa. A ani potom nestihnú mať z nich radosť,” uviedla.
Nahlásiť chybu v článku